En Aghanistan, les restrictions talibanes contribuent à la crise de santé mentale des femmes et des filles, selon des spécialistes

KABOUL — Le psychiatre Shafi Azim a passé une grande partie de sa carrière à s’occuper du traumatisme causé par deux décennies de combats, qui ont détruit des bâtiments et des familles. Mais au cours des derniers mois, son hôpital – le principal établissement de santé mentale d’Afghanistan à Kaboul – s’est rempli de patients qui disent vivre un autre type de souffrance, a-t-il déclaré. Les dirigeants talibans restreignant sévèrement l’éducation et le travail des femmes, la santé mentale des filles et des femmes suscite de plus en plus d’inquiétudes. Les restrictions et les «changements soudains», a déclaré Azim, semblent être à l’origine du traumatisme subi par la plupart des femmes et des filles qui cherchent maintenant de l’aide dans cet hôpital.

« Ils craignent de ne jamais pouvoir retourner au travail ou à l’école », a déclaré Azim, 60 ans. « Ils sont isolés et deviennent déprimés. »

Les professionnels de la santé mentale de cinq hôpitaux et centres de santé afghans ont partagé des récits similaires d’un défi croissant. Ils ont dit que de nombreuses femmes recevaient une thérapie et des médicaments ambulatoires. Certains ont été encouragés par les médecins à chercher une évasion dans le nombre décroissant d’activités encore tolérées.

« Alors que le cercle des limitations et des restrictions s’élargit », a déclaré une travailleuse en santé mentale, « même les femmes qui n’étaient jusqu’à présent pas directement touchées par les interdictions y sont désormais entraînées ».

Les talibans affirment que la vie des femmes s’est améliorée sous son règne de deux ans. Le chef suprême Haibatullah Akhundzada a interdit les mariages forcés peu de temps après son arrivée au pouvoir, et il a juré dans un récent message audio qu’il voulait que les femmes mènent une vie «confortable».

Mais beaucoup de femmes racontent une histoire différente. Une jeune femme de 29 ans participant à un atelier d’art pour filles et jeunes femmes à Kaboul a déclaré avoir peur des moments où ses camarades de classe disent qu’elles commencent à se sentir mieux. « Ces jours-ci, cela signifie simplement qu’ils ont renoncé à espérer une vie meilleure », a déclaré la femme, qui, comme d’autres personnes interrogées, a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Résistance et résignation

Avant même l’arrivée au pouvoir des talibans, une étude publiée dans la revue BMC Psychiatry a révélé qu’environ la moitié des femmes afghanes souffraient d’une grande détresse psychologique.

Viviane Kovess-Masfety, l’une des auteurs de l’étude, a déclaré qu’aucune étude comparable n’avait été publiée depuis la prise de pouvoir des talibans. Il est peut-être trop tôt pour dire si les conditions psychologiques imputées aux restrictions reflètent une détresse croissante à l’échelle nationale, a-t-elle déclaré, ajoutant que la fin de la guerre pourrait également avoir provoqué des changements positifs.

Mais notamment dans les zones urbaines, la vision qu’ont les talibans de ce à quoi devrait ressembler la vie des femmes s’est souvent heurtée à la résistance, à la critique et — de plus en plus — à la résignation, car le gouvernement a interdit aux femmes l’enseignement secondaire et universitaire, leur a interdit de travailler pour des organisations non gouvernementales ou des agences des Nations unies dans de nombreux rôles et restreint leur accès aux espaces publics. Cette semaine, les talibans ont ordonné la fermeture des salons de beauté dans un délai d’un mois, éliminant l’une des dernières opportunités pour les femmes de travailler et de socialiser.

L’ONU peine à trouver un équilibre en Afghanistan dans un contexte de crise humanitaire

Les représentants du ministère afghan de la Santé, qui a autorisé le Washington Post à visiter plusieurs hôpitaux, n’ont pas répondu aux questions. Le ministère n’a pas publié de données publiques sur la maladie mentale chez les femmes.

Dans le principal hôpital d’Herat, dans l’ouest de l’Afghanistan, le chef du département de santé mentale, Shafiq Umair, a déclaré qu’il n’avait vu aucun cas de filles « secouées parce qu’elles ne peuvent pas aller à l’école ». Le monde « pense que nos femmes sont faibles, mais elles sont très fortes », a-t-il déclaré, ajoutant que « nos femmes ne sont pas intéressées à faire des études ».

Mais à quelques mètres dans le couloir bondé, ses collègues s’occupaient d’une adolescente de 16 ans hospitalisée dont la mère se souvenait de la façon dont la santé mentale de sa fille s’était détériorée après que le fiancé de la fille, âgé de 80 ans, lui ait interdit d’aller à l’école. Lorsqu’elle a plutôt décidé d’enseigner à des élèves plus jeunes dans une madrassa, une école religieuse, son fiancé l’a également interdit.

Lorsque sa fille est déprimée, dit la mère, elle lui dit qu’un jour elle se remettra à enseigner. « C’est la seule façon de la motiver ces jours-ci, » dit-elle.

Des récits similaires sont plus répandus que ne l’admet la direction de l’hôpital, selon un médecin, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux journalistes. Il a estimé que les femmes qui luttent pour faire face aux restrictions imposées par les talibans et au climat plus répressif représentent environ 80 % des patients non hospitalisés dans cet établissement.

Les talibans empêchent les femmes afghanes de travailler pour l’ONU, selon l’organisation

« Nous leur prescrivons des médicaments ou une thérapie », a déclaré le médecin à la hâte, alors que son superviseur était ailleurs. « Et puis nous les renvoyons. »

Sayed, dix-huit ans, a essayé d’aider ses sœurs à persévérer, une fois qu’on leur a interdit de poursuivre leur éducation formelle.

Il a dit qu’il enseigne à sa jeune sœur à leur domicile de Kaboul. Elle reste généralement dans sa chambre toute la journée, a-t-il dit, parcourant des livres et essayant de suivre les cours qu’elle aurait pu suivre si les écoles n’avaient pas été fermées. « Mais au moins, elle a encore de l’espoir », a déclaré Sayed.

Sa sœur aînée est en difficulté. Elle était sur le point d’aller à l’université lorsque les femmes ont été interdites l’année dernière. Elle s’est inscrite à des cours d’anglais, uniquement pour ceux qui devaient également être fermés. « Chaque fois qu’elle essaie de s’accrocher à quelque chose, cela disparaît », a déclaré Sayed.

Alors que sa vie dégringolait, a-t-il dit, sa sœur a demandé de l’aide dans un établissement de santé mentale à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

Les psychologues afghans ont déclaré qu’ils devaient concilier un écart croissant entre la réalité et l’optimisme qu’on leur a appris à véhiculer. Lorsque de jeunes patients viennent la voir ces jours-ci, « je ne crois plus ce que je leur dis », a déclaré une conseillère en santé mentale à Herat.

Dans les hôpitaux afghans, se sentir abandonné par les talibans — et le monde

Un autre conseiller à Herat a déclaré que la meilleure approche consiste à exhorter les femmes à oublier les opportunités du passé et à se concentrer sur ce qui est encore possible. Les femmes étant bannies des gymnases et de nombreux parcs, certains psychologues encouragent les filles à se tourner vers des ateliers d’art.

Dans un centre d’affaires de Kaboul, plus d’une douzaine de filles et de jeunes femmes se sont rencontrées un matin récent pour parler, peindre et apprendre. Dans ce quartier, qui pendant ses pires jours avant la prise du pouvoir par les talibans a été secoué par des attentats terroristes quotidiens, des dizaines de galeries d’art sont devenues ces derniers mois un refuge.

Certaines des filles ici faisaient partie d’équipes cyclistes ou exécutaient des coups de pied tournants dans des gymnases d’arts martiaux coréens. Maintenant, leurs vélos sont vendus et beaucoup de leurs amis ont fui.

Les peintures sur les murs montrent des feuilles d’automne tombant des arbres, des enfants en pleurs et le visage d’une femme couverte de sang après une attaque terroriste contre un centre éducatif mixte à proximité.

Une femme de 29 ans a rappelé comment elle avait été inscrite à l’atelier par son mari après avoir souffert de dépression ces derniers mois. Peur des hôpitaux, elle avait hésité à se faire soigner, mais a trouvé que la peinture était une thérapie efficace, a-t-elle déclaré. Son dessin préféré montre un enfant recroquevillé dans le froid et regardant une tasse chaude. Cela montre la dépression mais aussi la force, dit-elle en serrant fermement son crayon.

« Les talibans pensent qu’ils peuvent nous détruire – et ils le peuvent. Mais ils ne peuvent pas nous faire changer d’avis », a déclaré Sahar, 16 ans, dans un anglais impeccable.

« Nous voulons changer le monde », a convenu son amie.

Leurs professeurs craignent que cet enthousiasme ne dure pas. Il y a des mois, la galerie a été fermée par les autorités pendant plusieurs semaines, et récemment la participation des étudiants à un prochain concours d’art a été annulée parce que leurs peintures montraient des visages, ce que les talibans leur ont dit n’est plus autorisé.

« Nous n’avons pas encore prévenu nos étudiants », a déclaré le galeriste à voix basse.