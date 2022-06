En Afrique, l’Europe de l’Est se bat contre les récits russes sur l’Ukraine

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Avec les craintes croissantes d’une grave crise alimentaire déclenchée par la guerre en Ukraine, Kyiv et ses alliés d’Europe de l’Est ouvrent un nouveau front dans leur bataille pour construire des alliances diplomatiques contre le Kremlin : les nations africaines, dont beaucoup dépendent des céréales et des engrais d’Ukraine et de Russie pour nourrir leurs citoyens.

L’effort est une mesure de la façon dont la guerre de la Russie en Ukraine façonne des alliances loin du champ de bataille. Le Kremlin a des liens profonds avec de nombreuses nations africaines remontant à l’ère soviétique et a agi pour les utiliser dans la crise actuelle, accueillant des dirigeants du continent en Russie et développant ses propres efforts de propagande auprès des populations locales.

Les pays d’Europe centrale et orientale ont partagé ces liens jusqu’à l’effondrement du communisme, mais ils ont passé des décennies à se connecter aux institutions occidentales, au détriment des relations avec l’Afrique.

Ces dernières semaines, cependant, les dirigeants de ces pays ont fait du porte-à-porte en Afrique. Le président polonais Andrzej Duda s’est rendu au Caire, le premier voyage de ce genre d’un chef d’État polonais en 30 ans. Le ministre letton des Affaires étrangères, Edgars Rinkevics, a fait de même, la première visite bilatérale d’un haut fonctionnaire de son pays de mémoire. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé lundi à un rassemblement de dirigeants de l’Union africaine, a déclaré son intention de créer un envoyé spécial ukrainien pour l’Afrique et a déclaré qu’il enverrait bientôt son ministre des Affaires étrangères en tournée à travers le continent.

“Ce que la Russie fait en Ukraine est une guerre coloniale du XXIe siècle, qu’on le veuille ou non”, a déclaré Rinkevics, qui a déclaré qu’il espérait trouver le temps de se rendre dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne dans les mois à venir. “C’est quelque chose que nous continuerons à pousser … Cela fait partie d’une bataille de récits.”

La soudaine ruée vers l’activité est motivée à la fois par des raisons humanitaires et par une nécessité politique. De nombreux citoyens des pays africains pourraient bientôt souffrir de la faim parce que les exportations ukrainiennes de céréales et d’engrais sont bloquées. La Russie, quant à elle, a proposé des solutions : ses propres céréales et engrais, plus une partie de ceux de l’Ukraine, qu’elle a pris sur le territoire qu’elle a capturé pendant la guerre de quatre mois.

Les Russes « ont besoin de cette crise. Ils l’aggravent délibérément. Parce qu’ils essaient de vous utiliser et de la souffrance du peuple pour faire pression sur les démocraties qui ont imposé des sanctions à la Russie », a déclaré Zelensky aux dirigeants africains lundi par liaison vidéo, déclarant que le continent avait été « pris en otage » par la Russie pendant le conflit.

Le Kremlin a réussi à convaincre certaines nations africaines du contraire, rejetant la responsabilité de la guerre sur les efforts occidentaux pour étendre l’OTAN à l’Ukraine, et affirmant que la crise alimentaire est la conséquence des sanctions contre la Russie, et non de l’invasion et du blocus des ports ukrainiens par le Kremlin. .

Aujourd’hui, certains dirigeants africains appellent à leur fin.

“La situation était mauvaise et maintenant elle s’est aggravée, créant une menace pour la sécurité alimentaire en Afrique”, a déclaré le président sénégalais Macky Sall, qui est également président de l’Union africaine, aux côtés du président russe Vladimir Poutine, dans la station balnéaire russe de Sotchi. ce mois-ci.

Il a appelé à la levée des sanctions sur “les produits alimentaires, en particulier les céréales et les engrais”.

Les responsables de l’UE ont déclaré que leurs sanctions financières contre la Russie ne visaient pas à créer une crise alimentaire en Afrique et ont déclaré qu’ils souhaitaient discuter davantage avec les dirigeants africains de la manière de résoudre le problème. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont promis cette semaine soutien financier supplémentaire à l’Égypte alors qu’ils rencontraient le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry au Luxembourg.

De hauts responsables russes se sont penchés sur la crise, affirmant que les pénuries alimentaires entraîneront un changement dans l’approche de l’Occident envers la Russie.

“Une plaisanterie cynique, voire un slogan, a circulé ces derniers temps à Moscou”, a déclaré l’une des principales propagandistes du Kremlin, Margarita Simonyan.

« La faim est notre dernier espoir. Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu’une fois que la faim s’installe, cela les ramènera à la raison. C’est à ce moment-là qu’ils lèveront les sanctions et seront amis avec nous parce qu’ils comprendront qu’il n’y a pas moyen de contourner cela », a-t-elle déclaré. « Nous ne voulons pas y parvenir grâce à la faim, mais quand même… »

La réponse des dirigeants africains à la guerre a été mitigée. Environ la moitié des 54 pays africains ont refusé de soutenir une résolution des Nations Unies en mars qui condamnait l’invasion russe.

“Je ne justifie en aucune manière l’entrée de militaires en Ukraine, mais en même temps, je comprends ce qui préoccupe les Russes”, a déclaré Nabil Fahmy, ancien ministre égyptien des Affaires étrangères et doyen sortant de l’École des affaires mondiales. et politique publique à l’Université américaine du Caire. “Ce sont des politiques que les Russes et les Américains mènent depuis 70 ans.”

L’Égypte a soutenu la résolution de l’ONU qui condamnait l’invasion. Mais les dirigeants égyptiens sont dans une position difficile, a-t-il dit.

“Notre problème est que, entre les deux parties en conflit, directement et indirectement, nous sommes tous amis et avons besoin de tous”, a-t-il déclaré. « Si quelqu’un devait penser que nous allions prendre parti, c’est très naïf. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de prendre parti, et nous ne le voudrions pas non plus. Nous sommes confrontés à de fortes pressions économiques qui résultent du conflit.

Une partie de la réponse africaine est façonnée par l’héritage de l’empire et du colonialisme. Les plus grands bailleurs de fonds européens de l’Ukraine sont d’anciennes puissances coloniales. La Russie a réussi à dépeindre le conflit comme une réponse à un effort impérialiste occidental pour attirer l’Ukraine dans son orbite et l’éloigner de Moscou. Même si ce récit n’est pas guidé par les faits, les dirigeants d’Europe occidentale n’ont parfois pas la crédibilité en Afrique pour le contester efficacement.

Les Européens de l’Est n’ont pas le même fardeau. Les dirigeants soviétiques ont incorporé de force nombre de leurs nations dans la sphère du Kremlin, et leur expérience de secouer les liens de l’empire est similaire aux efforts d’indépendance de l’Afrique dans les années 1960 et 1970.

« Au Moyen-Orient et en Afrique, les Européens du Centre et de l’Est sont considérés comme un type différent d’Européens. Nous sommes passés par les mêmes processus. Nous nous sommes battus pour notre propre indépendance. Nous pouvons utiliser ces zones pour être entendus dans notre communication avec ces pays », a déclaré Jedrzej Czerep, responsable du programme Moyen-Orient et Afrique à l’Institut polonais des affaires internationales.

Au plus profond du conflit actuel, les décideurs politiques d’Europe centrale et orientale sont réalistes quant à leur capacité à influencer l’opinion publique en Afrique, et il y a peu de désir de demander aux dirigeants africains de prendre des mesures qui mettraient en péril la sécurité alimentaire de leurs citoyens. Au lieu de cela, la diplomatie se concentre sur la recherche de sources alternatives de nourriture et d’engrais, ainsi que sur un soutien économique de base.

L’Égypte fait l’objet d’une attention particulière, car elle est l’une des plus durement touchées par la crise alimentaire et possède également des approvisionnements en pétrole et en gaz dont l’Europe a désespérément besoin alors qu’elle tente de sevrer les combustibles fossiles russes. La Russie et l’Ukraine étaient également des sources majeures de tourisme pour l’Égypte – au moins avant que Visa et Mastercard ne coupent les cartes de crédit russes et que les Ukrainiens arrêtent de voyager parce qu’ils étaient trop occupés à défendre leur patrie.

“C’est un bel équilibre que nous recherchons, et c’est une très belle danse que nous dansons, mais si l’Egypte est prête à fournir plus de pétrole et de gaz et à explorer les options pour l’amener en Europe, elles sont importantes”, a déclaré Rinkevics. , a déclaré le ministre letton des Affaires étrangères qui a rencontré de hauts responsables égyptiens au Caire la semaine dernière dans une interview.

C’était sa première visite au Caire pour rencontrer des dirigeants égyptiens au cours de sa décennie au pouvoir, a-t-il dit, et il ne se souvenait pas de la dernière fois qu’un de ses prédécesseurs avait fait le voyage. La présence diplomatique de la Lettonie en Égypte est minuscule : seulement quatre personnes, dont l’ambassadeur, travaillent dans un bureau exigu qui sert d’ambassade. Maintenant, cependant, les affaires d’Europe de l’Est sont au sommet de l’agenda du Caire, et Rinkevics a été emmené à une réunion avec le président égyptien Abdel Fatah al-Sissi.