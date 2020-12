Selon les chiffres officiels, environ 1 000 enfants sont assassinés en Afrique du Sud chaque année, presque trois par jour. Mais cette statistique, aussi horrible soit-elle, peut être une sous-évaluation.

Shanaaz Mathews pense que beaucoup plus d’enfants sont victimes de meurtres qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête appropriée, n’ont pas fait l’objet de poursuites ou sont complètement manqués par les autorités. Les chiffres officiels ne sont « que la pointe de l’iceberg », a déclaré Mathews, directeur de l’Institut des enfants de l’Université du Cap et probablement le plus grand expert du pays en matière d’infanticide.

Dans un pays où plus de 50 personnes sont assassinées chaque jour, les enfants n’ont rien de spécial et ils ne sont pas épargnés.

« La violence est devenue ancrée » dans la psyché de l’Afrique du Sud, a déclaré Mathews.

« Comment briser ce cycle? » elle a demandé.

En 2014, elle s’est lancée dans un projet de recherche pour connaître la véritable ampleur de ces décès infantiles. Elle l’a fait en demandant aux médecins légistes de placer les cadavres de centaines de nouveau-nés, bébés, tout-petits et adolescents sur des tables d’examen pour déterminer exactement comment ils sont morts.

Les révisions de la mortalité infantile sont courantes dans les pays développés, mais n’avaient jamais été effectuées en Afrique du Sud avant le projet de Mathews. Comme elle le craignait, les résultats étaient sombres.

Pendant plus d’un an, les pathologistes ont examiné les corps de 711 enfants dans deux morgues du Cap et de Durban et ont conclu que plus de 15% d’entre eux étaient morts des suites de meurtres. Pour le contexte, l’examen officiel des taux de mortalité infantile en Grande-Bretagne l’année dernière a révélé que 1% des décès infantiles étaient des meurtres. Les recherches de Mathews ont montré que le meurtre était la deuxième cause de décès la plus fréquente chez les enfants de ces deux quartiers.

«Et les chiffres ne diminuent pas», dit-elle. « Si quelque chose, ils montent. »

Il existe deux cartouches en Afrique du Sud. Les adolescents sont engloutis par le taux désespérément élevé de crimes de rue violents dans le pays. Mais aussi un grand nombre de jeunes enfants de 5 ans et moins sont victimes de violences mortelles, non pas par un délinquant avec une arme à feu ou un couteau au coin d’une rue, mais par des mères et pères, parents et amis, dans les cuisines et les salons, autour des tables à manger. et pour les téléviseurs.

Dans la maltraitance mortelle des enfants, le système judiciaire échoue souvent et les affaires «tombent entre les mailles du filet», a déclaré Mathews.

Il y a eu, dit-elle, le cas d’un enfant de 9 mois qui a eu des convulsions après avoir été déposé dans une garderie. Bien que l’enfant ait été transportée d’urgence à l’hôpital, elle est décédée.

Les médecins ont découvert de graves blessures à la tête et ont dit à la mère de se rendre à la police, mais personne n’a fait de suivi. La mère n’a jamais signalé le décès. Lorsque les enquêteurs ont tenté de relancer l’affaire près de deux ans plus tard, le bébé était enterré depuis longtemps et les preuves étaient froides.

Joan van Niekerk, experte en protection de l’enfance, raconte d’innombrables cas infectés par l’incompétence et la corruption de la police.

«Je passe parfois par des phases où je suis plus en colère contre le système que contre les auteurs et ce n’est pas bon», dit-elle. Elle a déclaré que la justice pour les enfants en Afrique du Sud est inacceptable «difficile à obtenir».

Et l’échec de la justice conduit parfois à plus de morts.

Le voisin qui était initialement accusé du meurtre de Wandi Zitho a été libéré et l’affaire a été provisoirement classée parce que la police n’a pas fourni suffisamment de preuves, peut-être en raison d’un arriéré dans l’analyse des preuves médico-légales, a déclaré un policier travaillant sur l’affaire. Des mois plus tard, la femme a de nouveau été arrêtée et accusée du meurtre de deux autres enfants.

Puis il y a eu le cas de Tazne van Wyk.

Tazne avait 8 ans lorsque son corps a été retrouvé jeté dans un drain d’autoroute en février près de deux semaines après sa disparition. Elle avait été kidnappée, violée et assassinée, a indiqué la police.

Les parents de Tazne accusent le système correctionnel d’avoir accordé une libération conditionnelle à l’homme accusé du meurtre de leur fille, malgré des antécédents de crimes violents contre des enfants. Il avait déjà violé sa libération conditionnelle une fois. Ils reprochent également à la police de ne pas avoir agi sur un conseil qui aurait pu sauver Tazne dans les heures qui ont suivi sa disparition.

L’affaire était controversée. Le ministre de la police a pris la parole lors des funérailles de Tazne et a admis ses erreurs. «Nous avons abandonné cet enfant», admit-il en montrant la petite poitrine blanche de Tazne, bordée d’or. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a visité la maison de Van Wyk et a promis une action significative.

Neuf mois plus tard, les parents de Tazne pensaient que c’était du bout des lèvres.

«Combien d’enfants sont morts après Tazne? Kidnappé? Assassiné? Il ne se passe toujours rien », a déclaré sa mère, Carmen van Wyk.

Elle ne verse pas de larmes. Au lieu de cela, la colère monte en elle et dans sa communauté. Les maisons associées au suspect et à ses proches ont été incendiées après le meurtre de Tazne.

Ce n’est pas seulement à la police d’arrêter les abus, a déclaré Marc Hardwick, qui a été policier pendant 15 ans, dont 10 en tant que détective dans une unité de protection de l’enfance.

Il se souvient d’un cas d’il y a 20 ans. Une fillette de 6 ans a été battue à mort par son père pour avoir regardé des dessins animés et, distraite comme n’importe quel enfant de 6 ans, ne l’a pas écouté.

Lorsqu’ils ont arrêté et emmené le père – il a ensuite été condamné à la prison à vie – le cousin de 9 ans de la victime s’est approché de Hardwick et a dit: «Je pense que vous avez arrêté mes mauvais rêves aujourd’hui.

De toute évidence, les enfants de ce ménage vivaient un cauchemar, et les autres adultes étaient restés silencieux, a déclaré Hardwick, « La réalité est que la maltraitance des enfants n’est pas un sujet dont les gens veulent parler. »

Janssen a rapporté de Johannesburg.