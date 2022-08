En Afrique, Blinken cherche à séduire, et non à intimider, la Russie

Commentez cette histoire Commentaire

PRETORIA, Afrique du Sud – Lors de sa tournée des nations africaines cette semaine, le secrétaire d’État Antony Blinken a un message récurrent pour les dirigeants du continent : Washington ne vous poussera pas à choisir entre l’Amérique et ses rivaux mondiaux, même si la Russie et la Chine font des incursions à travers le continent. Dans un discours dévoilé lundi la nouvelle stratégie de l’administration Biden pour l’Afrique subsaharienne, Blinken a plutôt décrit ce qu’il a dit être l’alternative la plus constructive de l’Amérique, y compris la promotion de la démocratie, l’allégement de la dette et le soutien à l’agriculture et à l’énergie verte, une approche qu’il espère s’avèrent plus attrayants que ce que les responsables américains qualifient de pratiques de dette usuraire de la Chine et d’activités déstabilisatrices du groupe Wagner lié au Kremlin.

“Les États-Unis ne dicteront pas les choix de l’Afrique, et personne d’autre ne devrait le faire”, a déclaré Blinken dans un discours à l’Université de Pretoria. « Le droit de faire ces choix appartient aux Africains, et aux Africains seuls.

La déclaration de Blinken arrive à un moment difficile, alors que la guerre prolongée de la Russie en Ukraine, qui en est maintenant à son sixième mois, teste la détermination même des plus grands partisans de Kyiv. Sa visite dans trois pays africains intervient quelques jours après que l’homologue russe de Blinken, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a terminé sa propre tournée régionale, blâmant les sanctions occidentales pour une grave crise alimentaire mondiale et courtisant les dirigeants locaux avec la perspective d’une aide militaire avec peu de conditions.

L’ensemble de liens économiques et politiques de plus en plus complexes des nations africaines est apparu dès le premier arrêt de Blinken, où les responsables sud-africains ont souligné leur droit de poursuivre les intérêts fondamentaux de leur pays plutôt que de suivre les signaux d’États plus grands et plus prospères. Et au Rwanda, avant sa visite plus tard cette semaine, le gouvernement est repousser de manière préventive contre la pression américaine sur un détenu très médiatisé.

Des mercenaires russes ont débarqué en Afrique de l’Ouest, poussant les objectifs de Poutine alors que le Kremlin est de plus en plus isolé

Naledi Pandor, ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération, a rejeté l’importance de l’influence russe en Afrique du Sud, mais a fustigé ce qu’elle a qualifié de tentative “condescendante” de certains pays européens et autres de mettre les pays africains au pas sur l’Ukraine.

“Une chose que je n’aime vraiment pas, c’est qu’on me dise soit vous choisissez ceci – soit autre chose”, a-t-elle déclaré aux journalistes aux côtés de Blinken à la suite de discussions bilatérales. “Je ne serai certainement pas victime d’intimidation de cette façon, et je ne m’attendrais pas non plus à ce qu’un pays africain digne de ce nom soit d’accord.”

Pandor a déclaré que les États-Unis n’étaient pas coupables d’une telle infraction. Mais elle a repoussé ce qu’elle a décrit comme l’application incohérente des principes que les puissances occidentales ont défendus en Ukraine, faisant une critique implicite de la politique américaine sur le conflit israélo-palestinien alors qu’elle appelait à la défense égale des Palestiniens et des Ukrainiens. droit à l’autodétermination.

« Nous n’avons pas constaté d’approche impartiale dans l’utilisation des prescriptions du droit international », a-t-elle déclaré. “C’est ce qui conduit parfois au cynisme à l’égard des organismes internationaux et à un manque de confiance dans leur capacité à protéger les plus faibles et les plus marginalisés.”

L’Afrique du Sud faisait partie de plus d’une douzaine de pays africains qui se sont abstenus lors d’un vote clé aux Nations Unies en mars, lorsque les États-Unis et d’autres partisans de l’Ukraine ont demandé un soutien mondial pour une résolution condamnant le rôle de la Russie dans le déclenchement de la guerre. Un autre groupe de nations africaines a choisi de ne pas être présent pour ce vote.

Les divisions apparentes à New York dans les premières semaines de la guerre ont rappelé les limites de l’influence occidentale sur le vaste continent alors que la Chine étend son rôle de financier des grands projets d’infrastructure convoités par certains dirigeants africains.

Alors que la Russie a beaucoup moins d’influence, elle se classe désormais comme le plus grand fournisseur d’armes du continent, vendant ses armes sans le contrôle onéreux impliqué dans le processus américain. La Russie est une source majeure de céréales et d’engrais pour les nations africaines. Entre-temps, des responsables américains ont accusé les mercenaires de Wagner de violations des droits de l’homme dans les pays africains où ils opèrent, notamment le Mali, la République centrafricaine, le Soudan et le Mozambique.

Comment l’Afrique deviendra le centre du futur urbain mondial

La visite de Blinken intervient alors que l’Afrique est aux prises avec les effets économiques punitifs de la pandémie de coronavirus et connaît une crise démocratique, avec une série de coups d’État au cours des 18 derniers mois dans des pays comme le Mali, le Soudan, le Burkina Faso et le Tchad.

Richard Gowan, directeur de l’ONU pour l’International Crisis Group, a déclaré qu’une vague de résolutions de l’ONU soutenues par l’Occident qui visaient à isoler la Russie après l’invasion du président Vladimir Poutine avait laissé les pays africains pleins de ressentiment face à ce qu’ils considéraient comme une pression occidentale. “Cela pose un véritable dilemme stratégique pour de nombreux pays africains”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les États-Unis avaient répondu à ces préoccupations plus rapidement que les autres pays. En mai, alors que Washington assurait la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’ONU, Blinken a convoqué un sommet sur l’insécurité alimentaire, un phénomène qui a plus touché les nations africaines que la plupart.

Les analystes disent que l’administration Biden est confrontée à un défi supplémentaire dans ses relations avec l’Afrique après quatre ans au cours desquels l’administration Trump a accordé peu d’attention à la région, permettant à la Russie et à la Chine de renforcer davantage leur influence.

Mvemba Phezo Dizolele, directeur du programme Afrique au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington, a déclaré que l’attente d’une allégeance automatique ignorait la détermination des nations africaines, malgré une myriade de problèmes, notamment la corruption et la pauvreté, à tracer leur propre voie.

« Il ne reconnaît pas les principes fondamentaux de la realpolitik, à savoir : ‘Qu’as-tu fait pour moi récemment ?’ », a-t-il déclaré.

Décrivant le nouveau plan directeur de l’administration Biden, Blinken a déclaré que les États-Unis soutiendraient la démocratie et aideraient à lutter contre le changement climatique en Afrique. Mais il a reconnu les propres défis de gouvernance des États-Unis et le rôle surdimensionné des pays développés dans la cause de la crise du réchauffement.

Blinken a déclaré que Washington protégerait plutôt la société civile et stimulerait l’innovation, y compris sur les vaccins. “Les États-Unis sont là pour les pays africains dans cette crise sans précédent, car c’est ce que les partenaires font les uns pour les autres”, a-t-il déclaré.

Les responsables américains n’hésitent pas à souligner que la Chine, contrairement aux États-Unis, peut diriger des fonds publics vers des routes et d’autres projets. Les États-Unis ne peuvent pas commander les entreprises privées de la même manière.

Les pays africains affirment cependant que les récentes mesures soutenues par les États-Unis et l’Europe pour assouplir les licences de médicaments vitaux sont inadéquates. Pandor a également condamné un projet de loi récemment adopté par la Chambre des représentants des États-Unis, qui, selon elle, punirait les nations africaines pour ne pas avoir fait preuve d’une déférence suffisante envers l’Occident à l’égard de la Russie. Elle a appelé le Sénat à le rejeter.

Ebenezer Obadare, chercheur principal au Council on Foreign Relations, a déclaré que si de nombreux dirigeants africains cherchent à tirer parti de la Chine ou de la Russie contre l’Occident, la plupart des Africains restent attirés par les valeurs et les modes de vie occidentaux. Il a cité le soft power américain, y compris la musique et l’attrait du modèle économique américain.