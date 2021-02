HERAT, Afghanistan – Au milieu de l’agitation des mendiants et des patients à l’extérieur de l’hôpital bondé ici, il y a des vendeurs et des acheteurs, se regardant les uns les autres: les pauvres, cherchant de l’argent pour leurs organes vitaux, et les gravement malades ou leurs substituts, à la recherche de acheter.

Le commerce illégal du rein est en plein essor dans la ville occidentale de Herat, alimenté par les bidonvilles tentaculaires, la pauvreté des terres environnantes et la guerre sans fin, un hôpital entrepreneurial qui se présente comme le premier centre de transplantation rénale du pays, et des fonctionnaires et des médecins qui ferment les yeux sur trafic d’organes.

En Afghanistan, comme dans la plupart des pays, la vente et l’achat d’organes sont illégaux, tout comme l’implantation d’organes achetés par des médecins. Mais cette pratique reste un problème mondial, en particulier en ce qui concerne les reins, car la plupart des donneurs peuvent vivre avec un seul.

«Ces gens, ils ont besoin d’argent», a déclaré Ahmed Zain Faquiri, un enseignant à la recherche d’un rein pour son père gravement malade à l’extérieur de l’hôpital Loqman Hakim. Il a été regardé avec inquiétude par un jeune fermier, Walim Ahmad, 21 ans, qui avait entendu parler du marché du rein et cherchait à vendre après l’échec de sa récolte.