En Afghanistan, les travailleurs humanitaires se précipitent pour sauver des millions de personnes par temps glacial

Une flamme vacillante de papier, de chiffons et de brindilles au hasard est la seule chaleur dont dispose Gulnaz pour garder son fils de 18 mois au chaud, à peine visible sous sa couverture glacée alors qu’elle mendie sur une autoroute extrêmement froide sur la route de Kaboul.

Le tronçon d’autoroute de 70 kilomètres (45 miles) est flanqué de collines balayées par la neige. Parfois, un conducteur ralentit sa voiture et enfonce une note afghane dans la main nue et couverte de terre de la femme de 28 ans. Elle reste assise pendant des heures sur le terre-plein de l’autoroute, positionnée juste au-delà d’une bosse sur la route qui ralentit la circulation.

Sa sœur de 16 ans, Khalida, est assise à proximité. Les deux sont cachés derrière des burqas bleues englobantes. À la fin de la journée, Gulnaz, qui n’a donné qu’un seul nom, dit qu’ils pourraient gagner 300 Afghans (2,85 $). Mais la plupart du temps, c’est moins.

L’arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan en août a chassé du pays des milliards de dollars d’aide internationale et envoyé une nation déjà très pauvre, ravagée par la guerre, la sécheresse et les inondations, vers une catastrophe humanitaire.

Mais ces dernières semaines, c’est le froid glacial de l’hiver qui dévaste les plus vulnérables et pousse les organisations d’aide internationale à se démener pour sauver des millions de personnes de la famine ou du gel parce qu’elles n’ont ni nourriture ni carburant. Pour les plus pauvres, le seul moyen de se chauffer ou de cuisiner est le charbon ou le bois qu’ils peuvent grappiller dans les rues enneigées ou qu’ils reçoivent des groupes d’aide.

« L’ampleur du problème actuellement en Afghanistan pour les gens est terrible », a déclaré Shelley Thakral, porte-parole du Programme alimentaire mondial en Afghanistan. « Nous appelons cela une course contre la montre. Nous devons atteindre les familles dans des zones très difficiles d’accès. C’est l’hiver, il fait froid, la neige. »

Le coût de l’effort humanitaire est énorme. Thakral a déclaré que le PAM aura besoin à lui seul de 2,6 milliards de dollars cette année.

« Décomposez ce chiffre. C’est 220 millions de dollars par mois, c’est 30 cents par personne et par jour, et c’est ce que nous demandons. . . . Nous avons besoin d’argent parce que nous devons atteindre les gens le plus rapidement possible », a-t-elle ajouté. mentionné.

Plus tôt ce mois-ci, les Nations Unies ont lancé leur plus grand appel à un pays unique pour plus de 5 milliards de dollars pour aider un Afghanistan dévasté.

On estime qu’environ 90 % des 38 millions d’habitants de l’Afghanistan dépendent de l’aide et selon l’ONU, près de 3 millions sont déplacés dans leur propre pays, chassés de chez eux par la sécheresse, la guerre et la famine.

Rien qu’en 2020, 700 000 Afghans ont été déplacés, beaucoup vivant dans des conditions désespérées à la périphérie des villes, dans des parcs et des espaces ouverts, partout où ils pouvaient ériger un abri de fortune.

Gulnaz a émigré vers la province centrale de Logar depuis la province septentrionale de Kunduz, où son mari était cordonnier. Mais son travail s’est tari avec la guerre et l’arrivée des talibans et « nous sommes venus ici », a-t-elle déclaré alors qu’elle était assise avec sa sœur sur le bord de l’autoroute reliant la capitale de Logar, Pul-e-Alam, à Kaboul.

« Nous n’avons pas de chauffage à la maison et tous les jours, qu’il pleuve ou qu’il neige, nous venons nous asseoir ici », a-t-elle déclaré.

À Pul-e-Alam, où les températures en janvier et février peuvent descendre jusqu’à moins 16 degrés Celsius (3 degrés Fahrenheit), des milliers d’hommes et de femmes font la queue dans le froid glacial pour recueillir une ration de farine du Programme alimentaire mondial, huile, sel et lentilles.

Le PAM a sondé la ville pour les plus nécessiteux, donnant à chacun un bon pour récupérer leurs rations, mais la nouvelle s’est rapidement répandue dans les rues couvertes de neige et de boue que de la nourriture était distribuée et bientôt des dizaines d’hommes et de femmes ont poussé et plaidé pour des rations. Des bagarres ont éclaté entre certains dans la foule et les forces de sécurité ont tenté de mettre de côté ceux qui n’avaient pas de bons.

Chaque jour pendant une semaine ce mois-ci, le PAM a distribué des rations à pas moins de 500 familles par jour, a déclaré Hussain Andisha, qui gère la distribution. La plupart des habitants de la province de Logar sont désespérés, a-t-il déclaré.

Pendant qu’il parlait, quatre femmes en burqa se sont glissées devant les hommes à la porte en prenant des bons. Aucun n’avait de carte de rationnement, mais ils demandaient de la nourriture. Une femme, qui ne s’appelait que Sadarat, a déclaré que son mari était toxicomane – un problème dévastateur qui s’est multiplié au cours des deux dernières décennies, avec jusqu’à 1 million de personnes, soit 8% de la population afghane, considérées comme toxicomanes, selon l’ONU, l’Afghanistan produit plus de 4 000 tonnes d’opium par an. la matière première utilisée pour fabriquer l’héroïne.

« Je ne sais pas où il est. Je n’ai pas de nourriture pour mes enfants. S’il vous plaît, j’ai besoin de quelque chose », a-t-elle déclaré.

Comme des centaines de milliers d’Afghans, la pauvreté et les conflits ont chassé Sadarat et ses cinq enfants de leur maison rurale du district de Charkh, dans la province de Logar, vers la capitale, à 38 kilomètres (24 miles).

Criant derrière Sadarat, une autre femme, Riza Gul, a déclaré qu’elle avait 10 enfants et un mari qui gagnait moins d’un dollar par jour en tant qu’ouvrier les jours où il pouvait trouver du travail.

« Que pouvons-nous faire ? Où pouvons-nous aller ? elle a plaidé.

Andisha a déclaré que la distribution de janvier fournirait des produits de base à 2 250 familles à Pul-e-Alam, la capitale d’environ 23 000 habitants. Le PAM a déjà enquêté sur les sept districts de la province de Logar et commencé la distribution dans quatre. Les routes sont profondément enneigées et le passage des centaines de camions transportant la nourriture est lent et peut être dangereux.

Andisha a déclaré que le besoin est désespéré et s’aggrave chaque jour qui passe.

« Même depuis le premier jour où nous sommes arrivés ici, la situation s’est aggravée. Les gens n’ont pas d’emploi », a-t-il dit, ajoutant que les femmes qui travaillaient avant que les talibans ne prennent le pouvoir « ne peuvent plus travailler dans les services gouvernementaux ».

« Il est certain que la situation va s’aggraver », a-t-il déclaré.

L’administration talibane de Logar n’a pas interféré dans le travail d’aide du PAM, a ajouté Andisha, et a assuré la sécurité sur les sites de distribution.

Thakral, la porte-parole du PAM, a déclaré que les contributions des donateurs vont directement à la population, alors même que les organisations humanitaires et la communauté internationale luttent pour faire face à l’une des pires catastrophes humanitaires au monde sans traiter directement avec les dirigeants talibans d’Afghanistan.

« Les gens passent en premier et c’est important de s’en souvenir dans cette crise humanitaire », a-t-elle déclaré. « Nous travaillons indépendamment du gouvernement de facto, nous avons donc l’assurance que tout don reçu sera remis directement au peuple. »