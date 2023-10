En Afghanistan, frappé par le séisme, les habitants utilisent des pelles et à mains nues pour extraire les victimes | Nouvelles sur les tremblements de terre

Les volontaires et les secouristes en Afghanistan, frappé par le séisme, affirment qu’ils sont obligés d’utiliser des pelles, voire leurs mains nues, pour rechercher des victimes et des survivants.

« Il n’existe pas d’équipement moderne ni d’équipes de recherche et de sauvetage formées. Cela pourrait entraîner une augmentation du nombre de victimes. Si nous ne recevons pas d’urgence des équipes de secours avancées et formées dans la région, nous assisterons à une augmentation des pertes en vies humaines qui auraient pu être évitées », a déclaré dimanche à Al Jazeera Sabir, un secouriste de la province d’Herat, dans l’ouest de l’Afghanistan. .

Il a exhorté la communauté internationale à envoyer des équipes de secours dans ce pays pauvre d’Asie du Sud, qui manque d’une solide agence de gestion des catastrophes et d’autres ressources depuis que les talibans ont repris le pouvoir il y a deux ans.

Selon les chiffres officiels, au moins 2 053 personnes ont été tuées et près de 10 000 blessées après le séisme de magnitude 6,3 et plusieurs répliques qui ont frappé samedi matin ce pays dépendant de l’aide humanitaire.

Sabir a déclaré que le bilan réel pourrait être plus élevé.

« Nous ne connaissons toujours pas le nombre de victimes, car la plupart des personnes – mortes ou vivantes – sont toujours ensevelies sous les décombres », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était difficile de chiffrer le nombre de personnes encore coincées.

Sabir a déclaré qu’il avait été réveillé en sursaut lorsque le puissant tremblement de terre a secoué le sol. « Cela ne ressemblait à rien de ce que j’avais vécu auparavant », a déclaré le joueur de 30 ans à Al Jazeera par téléphone.

« C’était une vibration massive et j’ai ressenti à la fois de la peur, de l’anxiété et de la panique », a-t-il déclaré.

Peu de temps après avoir assuré la sécurité de sa famille, Sabir, un travailleur humanitaire d’une ONG locale, s’est présenté au travail pour contribuer à l’intervention d’urgence.

Ce n’est qu’après son arrivée dans le quartier Zenda Jan de Herat, l’épicentre du séisme, qu’il a pu constater l’ampleur de l’impact de la tragédie. Au moins 13 villages de ce seul district ont été profondément touchés, a-t-il indiqué.

« Les scènes dont j’ai été témoin comptent parmi les choses les plus horribles que j’ai vues dans ma vie », a déclaré Sabir à Al Jazeera, ajoutant que des villages comptant plus de 400 foyers avaient été transformés en ruines.

« Au moins neuf villages du district ont été complètement rasés et aucune structure n’est restée debout », a-t-il déclaré. « Il y avait des enfants, des femmes et des personnes âgées parmi les corps qui étaient évacués. »

Manque de moyens, de sauveteurs

Sabir a déclaré qu’il y avait un besoin urgent de nourriture, d’eau et d’abris, en particulier pour les femmes et les enfants qui ont perdu leur maison.

« Il y a une pénurie d’eau et de nourriture, et les familles, les femmes et les enfants, n’ont ni abri ni tente pour se protéger des intempéries et du froid de la nuit », a-t-il déclaré, ajoutant que les volontaires avaient apporté quelques ressources, mais qu’ils étaient insuffisant.

« De nombreux volontaires de la ville d’Herat se sont rendus sur ces sites, ce qui a été très utile et a contribué à sauver des vies, mais il reste encore beaucoup à faire », a-t-il déclaré.

Sabir a déclaré qu’outre la nourriture, l’eau et les tentes, les survivants ont également besoin d’un soutien médical et psychosocial.

« Une exigence particulière est la prise en charge de nombreux enfants devenus orphelins ou séparés de leur famille. Ils ont besoin d’un soutien psychosocial, de quelqu’un pour prendre soin d’eux », a-t-il déclaré.

Cependant, une réduction significative des fonds étrangers depuis la prise de pouvoir des talibans en 2021 a rendu l’Afghanistan, dépendant de l’aide, vulnérable aux crises humanitaires. UNDe plus, il existe également une pénurie de travailleurs qualifiés, car de nombreux Afghans possédant une expertise ont fui le pays après le retour au pouvoir des talibans.

Les responsables locaux et les habitants ont déclaré qu’ils avaient du mal à mener les opérations de recherche et de sauvetage.

« La crise dépasse déjà les capacités des autorités locales d’Herat. Cela nécessite une réponse plus concentrée et un besoin d’équipement de sauvetage moderne, ce que nous n’avons pas », a déclaré Abdul Baset Rahmani, un expert en gestion des catastrophes qui a rejoint les volontaires à Herat.

Malgré les défis croissants, les sauveteurs et les volontaires gardent espoir de sauver davantage de vies.

« Ce village compte près de 2 000 habitants. Nous n’avons trouvé que 40 personnes. Les autres sont toujours enterrés. Beaucoup d’entre eux sont en vie », a déclaré Sabir alors qu’il participait aux opérations de secours dans le village de Naib Rafi, à Herat.

Il a déclaré qu’il passait devant chaque tas de décombres qui était autrefois une maison et qu’il appelait tous ceux qui pourraient répondre.

«Je n’arrêtais pas d’appeler : ‘Y a-t-il quelqu’un là-bas ?’ et puis nous avons entendu une voix. «Oui, je suis vivant», a-t-il déclaré. Sabir et ses collègues ont rapidement aidé à déterrer un homme vivant – le seul survivant de sa famille.

« C’était le moment le plus pénible de ma vie », a déclaré Sabir.