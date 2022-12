En Afghanistan, exécutions publiques et coups de fouet marquent le retour des châtiments des talibans

Commentez cette histoire Commentaire

KABOUL — Le régime taliban, accélérant le rythme et la sévérité des châtiments islamiques, a procédé cette semaine à sa première exécution publique depuis son arrivée au pouvoir il y a 15 mois. Un meurtrier reconnu coupable a été abattu mercredi, suivi un jour plus tard par le fouet de 27 hommes et femmes dans un stade de football pour des accusations d’adultère, de vol, de consommation de drogue et de fugue.

L’homme mis à mort dans la province occidentale de Farah n’a pas été identifié, mais des responsables ont déclaré qu’il avait été accusé de meurtre il y a cinq ans et reconnu coupable après trois audiences récentes. Selon le principe juridique islamique du qisas, qui permet une rétribution personnelle pour les crimes, le père de la victime du meurtre a exécuté la peine de mort sous les yeux d’une foule, tirant sur le tueur à trois reprises.

Le sinistre épisode a suscité une condamnation internationale immédiate. Une déclaration du Bureau des droits de l’homme des Nations Unies à Genève l’a qualifiée de “profondément troublante” et a déclaré que toutes les exécutions publiques “constituent une forme de châtiment cruel, inhumain ou dégradant”. L’agence a exhorté les autorités afghanes à imposer un “moratoire immédiat” sur les exécutions et à interdire la peine de mort.

Jusqu’au mois dernier, le régime religieux strict, qui cherchait une reconnaissance internationale et cherchait désespérément un soutien économique, s’abstenait d’administrer des formes de punition aussi brutales, ce qui était courant lors de son premier mandat au pouvoir de 1996 à 2001.

Mais le 23 novembre, les talibans ont fièrement inauguré le retour de cette pratique controversée en invitant à la fois des personnalités afghanes et des citoyens locaux à assister au fouet de neuf hommes et trois femmes pour diverses infractions dans un stade de sport de la province de Logar, à une heure de route au sud de la capitale. Des invitations ont été envoyées via les réseaux sociaux par le bureau du gouverneur de Logar à « d’honorables érudits, moudjahidines, anciens, chefs tribaux et populations locales ».

Depuis lors, des châtiments collectifs similaires, ordonnés par les tribunaux talibans, ont été exécutés publiquement dans des provinces rurales dispersées, notamment Parwan, Farah et Paktia. Les reportages des médias de différents endroits ont montré des images de foules regardant tandis que des hommes avec des fouets frappaient des femmes assises couvertes de burqas ou des hommes tenus face contre terre. Des fonctionnaires importants voyagent souvent pour observer les débats.

Les porte-parole des talibans ont à plusieurs reprises défendu ces actions comme appropriées et requises par la charia, et ils ont accusé la communauté internationale de ne pas respecter leur religion et leurs lois. Dans un tweet jeudi, Zabihullah Mujahid, le principal porte-parole des talibans, a déclaré que les détracteurs étrangers des châtiments islamiques avaient soit “des informations insuffisantes” sur l’islam, soit “ne respectent pas les croyances, les lois et les problèmes internes des musulmans, ce qui constitue une ingérence dans les affaires intérieures”. .” Il a également déclaré que “même l’Amérique et l’Europe ont la peine de mort”.

D’autres responsables afghans, religieux et partisans des talibans ont publiquement salué la renaissance des châtiments fondés sur la charia, certains dans des commentaires sur les réseaux sociaux. Ils ont décrit les châtiments comme une partie importante du système pour lequel les talibans s’étaient battus et ont exprimé l’espoir qu’ils se répandraient davantage.

“Toutes les louanges à Allah”, a posté Wakil Ahmad Mukhlis, un commentateur sur Twitter. “Puisse Allah établir un système islamique transparent comme l’Afghanistan partout dans le monde.” Dans un autre tweet, Abdul Salaam Zaeef, un ancien haut responsable taliban qui a passé de nombreuses années en détention dans le camp de détention militaire américain de Guantánamo Bay, a exprimé l’espoir que la justice de la charia “sera régulièrement appliquée dans le pays”.

Plusieurs autres ont publié des messages de mise en garde, affirmant que les lois de la charia doivent être appliquées de manière équitable et ne pas discriminer les pauvres. Au cours de la première période du régime taliban, les taux de criminalité sont tombés à près de zéro alors que les punitions sévères devenaient courantes. Mais aujourd’hui, avec le pays dans une situation économique difficile et de nombreuses personnes sans emploi, les petits vols et les vols se sont généralisés.

Il y avait peu d’indications publiques sur la façon dont les résidents locaux ont réagi en regardant les récents coups de fouet ou l’exécution de mercredi. Les images des médias, dont certaines étaient floues, montraient des foules d’hommes au visage sinistre rassemblés sur des terrains de football et des places publiques à la demande des autorités locales. Dans la plupart des cas, cependant, aucune couverture médiatique n’était autorisée.

Les responsables des provinces où les sanctions ont été appliquées ont souligné que les procédures respectaient la loi et avaient été ordonnées par les tribunaux talibans, les coupables ayant reçu entre 25 et 39 coups de fouet. Ils ont également fourni des listes d’infractions mettant l’accent sur le comportement moral des femmes ainsi que sur des crimes tels que le vol qualifié.

Obaidullah Ameenzada, le gouverneur de la province de Parwan, a déclaré que neuf des personnes qui ont reçu des coups de fouet jeudi étaient des femmes. Certains d’entre eux étaient « engagés dans la prostitution », avaient des « relations illégales » ou avaient été condamnés pour « évasion de chez eux », a-t-il dit.

En Afghanistan, l’accusation d’évasion de la maison a souvent été portée contre des épouses ou des filles fuyant la violence domestique, et celles qui sont prises sont souvent emprisonnées ou renvoyées de force chez elles. Avant le retour au pouvoir des talibans, des organisations caritatives étrangères et des groupes locaux ont créé des refuges pour les femmes et les filles en fugue à Kaboul et dans d’autres villes, mais la plupart sont maintenant fermés.

Certains commentateurs en ligne ont envoyé des messages cinglants accusant le régime de doubles standards et de cruauté inutile. Sadate Sayedi a accusé les membres talibans « d’avoir commis tous les types de crimes – danseuses, garçons, adultère, meurtre d’innocents, vols, viols, mariages forcés ». Maintenant, se moqua-t-il, “vous punissez les autres?”

Une autre publication sur Facebook montrait des images d’actualité de deux hommes liés au régime actuel qui avaient été accusés de méfaits. L’un d’eux, le frère d’un fonctionnaire du service des passeports, aurait été arrêté dans un hôtel avec des danseuses et accusé d’avoir vendu des passeports pour des centaines de dollars.