En 50 ans de politique, je n’ai jamais rien vu d’aussi laid que cette guerre vicieuse dans le parti conservateur – seul le parti travailliste gagnera

DONNÉ une demi-chance, l’économie rebondira de cette mini-crise budgétaire – et bien plus tôt que ne le prédisent les pessimistes.

La réduction de 45 milliards de livres sterling des factures d’énergie réduira l’inflation et fera baisser les taux hypothécaires.

Moins de réglementation – “éliminer les balanes du bateau” – verra UK plc croître à nouveau dans quelques mois.

Mais même ceux, comme moi, qui soutiennent l’idée maîtresse de ces mesures craignent d’avoir été tués à la naissance par un accouchement bâclé.

La question est de savoir si Liz Truss survivra en tant que Premier ministre pour profiter des fruits de sa révolution fiscale.

Alors que les sondages montraient une avance de 33% sur les travaillistes, Laura Kuenssberg de la BBC a demandé hier à l’ancien ministre du Cabinet Michael Gove si le Premier ministre âgé d’un mois pouvait survivre un an.

“Oh, je suis sûr qu’elle sera Premier ministre à cette époque l’année prochaine”, a-t-il répondu sur le ton d’un chirurgien cancérologue discutant d’un patient en phase terminale.

Il suffisait, suggéra-t-il, de quelques « corrections ». En d’autres termes, un budget entièrement différent sans réduction d’impôts

Mme Truss, un hommage à Margaret Thatcher, insiste sur le fait qu’il ne peut y avoir de demi-tour.

Dans une interview en remuant les doigts sur l’émission de Kuenssberg, le Premier ministre a avoué: “J’admets que nous aurions pu mieux préparer le terrain.”

Mais les mesures étaient désormais gravées dans le marbre, a-t-elle insisté. Auquel cas, a déclaré M. Gove : “La réalité heurte [against illusion]”. Le gouvernement sera contraint par les forces du marché et les conservateurs renégats de changer de cap et de rétablir les hausses d’impôts.

Des députés suicidaires réclament même un nouveau bain de sang à la direction, trois mois après avoir jeté Boris Johnson sous le bus.

Ils veulent que Liz sorte et qu’un candidat unique – c’est-à-dire Rishi Sunak – soit effectivement imposé au parti d’en haut.

Diviser la fête en deux

L’ancien ministre de Leveling Up a même laissé entendre qu’il rejoindrait des dizaines de rebelles et voterait contre le mini-budget lorsqu’il atteindrait les Communes.

M. Gove, la voix authentique des fans déçus de Rishi, parcourt le rassemblement conservateur de cette semaine à Birmingham, crachant du venin sur ce que les députés appellent le «budget clusterf ** k».

“The Gover” est considéré par beaucoup comme l’homme le plus intelligent en politique.

Mais son jugement peut aller dangereusement de travers.

La mutinerie a divisé le parti en deux, non seulement entre les Remainers et les Brexiteers, mais entre les partisans de Sunak et les fans de Boris qui ne pardonneront jamais à Rishi d’avoir “poignardé” leur héros – et d’augmenter les impôts en premier lieu.

La querelle est également entre certains qui veulent que Boris revienne au centre de la scène et d’autres qui préfèrent se trancher la gorge.

Un fossé implicite s’est également ouvert entre voisins, Liz Truss rejetant ouvertement la responsabilité de la réduction d’impôt controversée de 45 pence sur son chancelier.

Si quelque chose est maintenant inversé, ce sera cette mesure qui aurait exaspéré les électeurs Red Wall Tory.

En un demi-siècle de politique souvent laide, je n’ai jamais rien vu de tel.

Mais alors personne d’autre non plus. C’est une guerre civile vicieuse dans laquelle les travaillistes peuvent être les seuls gagnants.

Beaucoup de rebelles se détestent plus qu’ils ne craignent un gouvernement socialiste victorieux dirigé par Keir Starmer, l’homme qui s’est battu pendant cinq ans pour placer le fanatique de gauche Jeremy Corbyn au n ° 10.

Il est difficile de voir les conservateurs resserrer les rangs à temps pour une position unie contre les travaillistes.

La comparaison la plus proche est la mort douloureuse et lente du gouvernement major après s’être retiré des préparatifs de l’euro en 1992. L’économie s’est immédiatement épanouie mais les conservateurs n’ont jamais été pardonnés, s’effondrant sur la défaite et poussés à l’exil.

Risque de cauchemar

Effectivement c’est pire. Major a perdu face à Tony Blair, qui n’a jamais vraiment cru au socialisme.

Starmer est le caméléon ultime, une républicaine de toujours se faisant passer pour une monarchiste, une gauchiste dévote se faisant passer pour une politicienne centrale, une féministe qui insiste sur le fait qu’une femme peut avoir un zizi.

Les travaillistes sont tout aussi corrosivement divisés que les conservateurs.

Les barons syndicalistes militants tiennent toujours les cordons de la bourse.

Mais Starmer changerait les règles de vote pour éloigner les conservateurs détestés pour toujours.

L’économie britannique s’enfoncerait dans une baisse permanente des impôts, des dépenses et des emprunts.

C’est le risque cauchemardesque que les rebelles conservateurs doivent faire passer avant leurs divergences amères.

Si leur chance de gagner les prochaines élections a disparu, ils pourraient encore vivre pour se battre un autre jour.

Mais seulement s’ils arrêtent de se poignarder et commencent à combattre le véritable ennemi. . . Les gauchers loufoques de Keir Starmer.