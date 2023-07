En 370 jours, les conservateurs de la Cour suprême anéantissent des décennies d’avortement et de précédents d’action positive

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’annulation de Roe v. Wade et l’élimination de l’action positive dans l’enseignement supérieur étaient les principaux objectifs du mouvement juridique conservateur depuis des décennies.

En l’espace de 370 jours, une Cour suprême remodelée par trois juges nommés par le président Donald Trump a fait des deux une réalité.

En juin dernier, le tribunal a mis fin aux protections nationales du droit à l’avortement. La semaine dernière, la majorité conservatrice du tribunal a décidé que les programmes d’admission soucieux de la race dans les plus anciens collèges privés et publics du pays, Harvard et l’Université de Caroline du Nord, étaient illégaux.

Les précédents qui existaient depuis les années 1970 ont été renversés, explicitement dans le cas de l’avortement et effectivement dans le contexte de l’action positive.

« C’est ce qui est remarquable dans ce tribunal. Il apporte d’énormes changements dans des domaines très saillants en très peu de temps », a déclaré Tara Leigh Grove, professeur de droit à l’Université du Texas.

Alors que les questions éthiques tourbillonnaient autour du tribunal et que la confiance du public dans l’institution était déjà tombée à son plus bas niveau en 50 ans, il y a eu d’autres décisions consécutives dans lesquelles les six conservateurs ont prévalu.

Ils ont rejeté le programme d’annulation de prêt étudiant de 400 milliards de dollars de l’administration Biden et ont soutenu qu’un graphiste chrétien peut refuser, pour des raisons de liberté d’expression, de concevoir des sites Web pour les couples de même sexe, malgré une loi du Colorado qui interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et d’autres caractéristiques.

Le tribunal, par un vote de 5 contre 4, a également fortement limité l’autorité du gouvernement fédéral à contrôler la pollution de l’eau dans certaines zones humides, bien que les neuf juges aient rejeté la position de l’administration.

L’action positive a sans doute été la plus grande décision constitutionnelle de l’année, et elle a présenté des opinions farouchement opposées des deux juges noirs de la cour, Clarence Thomas et Ketanji Brown Jackson.

Ils ont offert des points de vue très contrastés sur l’action positive. Thomas était majoritaire pour y mettre fin. Jackson, dans sa première année sur le terrain, était en désaccord.

L’année écoulée a également réservé un certain nombre de surprises notables.

Différentes coalitions de juges conservateurs et libéraux ont statué en faveur des électeurs noirs dans une affaire de redécoupage en Alabama et ont refusé d’adopter de larges arguments dans une affaire de redécoupage en Caroline du Nord qui auraient pu laisser les législatures des États sans contrôle et modifier radicalement les élections pour le Congrès et le président.

Le tribunal a également statué pour l’administration Biden dans une lutte sur les priorités d’expulsion et a laissé en place l’Indian Child Welfare Act, la loi fédérale visant à garder les enfants amérindiens dans des familles autochtones.

Ces cas reflétaient le contrôle que le juge en chef John Roberts a affirmé, ou peut-être réaffirmé, sur le tribunal après une année au cours de laquelle les cinq autres conservateurs ont agi plus rapidement qu’il ne le souhaitait dans certains domaines, y compris l’avortement.

Roberts a écrit une part disproportionnée des plus gros cas du terme: résultats conservateurs sur l’action positive et le plan de prêt étudiant, et victoires libérales en Alabama et en Caroline du Nord.

L’affaire de l’Alabama a peut-être été la plus surprenante, car Roberts avait constamment cherché à restreindre la loi historique sur les droits de vote depuis l’époque où il était jeune avocat dans l’administration Reagan. En tant que juge en chef, il a rédigé la décision de 10 ans qui a vidé une disposition clé de la loi.

Mais dans le cas de l’Alabama et ailleurs, Roberts faisait partie des majorités qui ont rejeté les arguments juridiques les plus agressifs avancés par les élus républicains et les avocats conservateurs.

Le mélange de décisions semblait presque conçu pour contrer les arguments sur la légitimité du tribunal, soulevés par les critiques démocrates et libéraux – et certains juges – en réponse à la décision sur l’avortement de l’année dernière, entre autres. Le récit a été amplifié par des rapports publiés sur des voyages en avion non divulgués et payés et des voyages de fantaisie pour les juges Clarence Thomas et Samuel Alito de donateurs républicains milliardaires.

« Je ne pense pas que le tribunal prenne consciemment l’opinion en compte », a déclaré Grove. « Mais je pense que s’il y a quelqu’un qui pourrait réfléchir consciemment à ces questions, c’est l’institutionnaliste, le juge en chef. Il est extrêmement préoccupé par les attaques contre la Cour suprême.

Le dernier jour du mandat, Roberts a exhorté le public à ne pas confondre le désaccord entre les juges avec le dénigrement de la cour. « Une telle perception erronée serait préjudiciable à cette institution et à notre pays », a-t-il écrit dans l’affaire des prêts étudiants en réponse à une dissidence cinglante de la juge Elena Kagan.

Roberts a résisté à l’instauration d’un code d’éthique pour le tribunal et s’est demandé si le Congrès avait le pouvoir d’en imposer un. Pourtant, il a déclaré, sans fournir de détails, que les juges feraient davantage pour montrer qu’ils adhèrent à des normes éthiques élevées.

Certains professeurs de droit conservateurs ont rejeté l’idée que la cour se soit pliée aux pressions extérieures, consciemment ou non.

« Il y avait beaucoup d’atmosphères externes qui auraient vraiment pu affecter les affaires du tribunal, mais ce n’est pas le cas », a déclaré Jennifer Mascott, professeur de droit à l’Université George Mason.

Curt Levey, président du Comité pour la justice, a souligné un nombre à peu près égal de décisions majeures pouvant être qualifiées de politiquement libérales ou conservatrices.

Levey a déclaré que les conservateurs « n’ont pas été déçus par ce terme ». Les démocrates et leurs alliés « ont mis en garde la nation contre une Cour suprême idéologiquement extrême, mais ont fini par applaudir autant de décisions majeures qu’ils ont décriées », a écrit Levey dans un e-mail.

Mais certains critiques libéraux n’ont pas été apaisés.

Brian Fallon, directeur du groupe de réforme judiciaire Demand Justice, a qualifié l’année écoulée de « autre mandat désastreux de la Cour suprême » et s’est moqué des experts qui « louchent pour trouver de soi-disant doublures argentées dans les décisions de la Cour pour suggérer que tout n’est pas perdu, ou ils le feront. souligner une ou deux décisions soi-disant modérées du mandat pour suggérer que la Cour n’est pas aussi extrême que nous le pensons et peut encore être persuadée de temps en temps.

Biden lui-même a déclaré jeudi sur MSNBC que le tribunal actuel a « fait plus pour démêler les droits fondamentaux et les décisions fondamentales que n’importe quel tribunal de l’histoire récente ». Il a cité comme exemples le renversement des protections contre l’avortement et d’autres décisions qui avaient été prises pendant des décennies.

Pourtant, Biden a déclaré qu’il pensait que certains membres de la Haute Cour « commencent à réaliser que leur légitimité est remise en question d’une manière qui n’a jamais été remise en question par le passé ».

Les juges entament maintenant une longue pause estivale. Ils reviennent sur le banc le premier lundi d’octobre pour un mandat qui semble jusqu’à présent manquer des affaires à succès qui ont rendu les deux derniers mandats si importants.

Le tribunal examinera les retombées juridiques de l’expansion majeure des droits des armes à feu l’année dernière, dans une affaire concernant une interdiction des armes à feu pour violence domestique qui a été annulée par un tribunal inférieur.

Une nouvelle bataille juridique sur l’avortement pourrait également faire son chemin devant les tribunaux dans les mois à venir. En avril, le tribunal a préservé l’accès à la mifépristone, un médicament utilisé dans la méthode d’avortement la plus courante, tandis qu’un procès à ce sujet fait son chemin devant la cour fédérale.

La majorité conservatrice aura également la possibilité de contraindre davantage les agences de réglementation fédérales, y compris une affaire qui leur demande d’annuler la soi-disant décision Chevron qui s’en remet aux régulateurs lorsqu’ils cherchent à donner effet à des lois générales, parfois vagues, rédigées par le Congrès. . La décision de 1984 a été citée par les juges plus de 15 000 fois.

Il y a sept ans à peine, des mois avant la surprenante victoire présidentielle de Trump, la juge de l’époque, Ruth Bader Ginsburg, a réfléchi au mandat qui venait de se terminer et a fait deux prédictions. L’un était loin de la base et l’autre était étonnamment précis.

En juillet 2016, le tribunal venait de mettre fin à un mandat au cours duquel les juges avaient confirmé un plan d’action positive de l’Université du Texas et annulé les restrictions de l’État sur les cliniques d’avortement.

Sa première prédiction était que ces questions ne reviendraient pas de sitôt devant la Haute Cour. Sa deuxième était que si Trump devenait président, « tout est à gagner ».

La mort de Ginsburg en 2020 a permis à Trump de mettre la juge Amy Coney Barrett sur le terrain et de cimenter le contrôle conservateur.

Commentant la décision sur le prêt étudiant, la juriste libérale Melissa Murray a écrit sur Twitter que le plan de Biden « a été absolument annulé par la Cour que son prédécesseur a construite ».

