En 2e année d’enseignement, une enseignante de Johnsburg a été félicitée pour ce qu’elle apporte en classe – Shaw Local

C’est un peu fou pour Kara Lentine d’avoir été reconnue par le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois au cours de sa deuxième année d’enseignement seulement.

L’enseignante de troisième année de l’école élémentaire Johnsburg a obtenu son diplôme de l’Université Elgin’s Judson en 2021 et a commencé à enseigner dans sa classe de 19 élèves au cours de l’année scolaire 2021-2022.

« Dès le début, quand je l’ai vue avec des élèves et ce que je l’ai vue faire dans sa classe, … j’étais vraiment stupéfaite », a déclaré la directrice Bridget Belcastro. « Je pensais que je cherchais une enseignante assez expérimentée et je savais qu’elle était en première année. »

Belcastro a nommé Lentine pour les prix Ceux qui excellent et Professeur de l’année du conseil d’État en raison de la façon dont elle interagit avec ses élèves.

« Elle a ce qu’on appelle l’intuition d’un enseignant », a déclaré Belcastro. « Elle sait comment établir des liens avec les enfants, et sa connaissance du contenu … est si forte. »

Lentine a déclaré qu’elle s’efforçait de s’assurer que les élèves ouvrent la voie à leur propre éducation dans sa classe.

« Un de mes professeurs a dit qu’il était important que ce soit dirigé par les étudiants. Ils assument ainsi une plus grande responsabilité dans leur apprentissage », a déclaré Lentine.

Ses cours font «l’apprentissage du corps total», a déclaré Lentine. Cela inclut des visuels, des manipulations pratiques pour créer des liens cérébraux et même des mouvements pour apprendre différents mots de vocabulaire.

« Ils sont prêts à bouger et engagés dans l’apprentissage. C’est quelque chose que je vise et pour lequel je suis un grand défenseur », a-t-elle déclaré.

Kara Lentine, enseignante de troisième année, enseigne à sa classe à l’école primaire de Johnsburg le mercredi 19 avril 2023. Lentine, qui n’en est qu’à deux ans dans sa carrière d’enseignante, a reçu une reconnaissance spéciale d’éducatrice en début de carrière de l’État pour son travail. (Gregory Shaver — [email protected]/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Lentine amène ses élèves dans ce qu’elle appelle un « cercle communautaire ». Ils chanteront une chanson, elle leur posera une question, ou elle prendra une chaussette et y mettra trois choses différentes et demandera aux élèves de partager leurs réflexions.

Tout cela fait partie de la construction d’une «culture du respect», a déclaré Lentine, «l’interaction socio-émotionnelle qui leur manquait (pendant la pandémie)».

Elle était étudiante en première à l’université lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé et que les écoles sont passées à l’apprentissage en ligne. À l’automne de sa dernière année, l’enseignement de Lentine se faisait à distance.

Ses élèves ont également commencé l’école à distance.

« Parce qu’ils ont commencé à distance à la maternelle, ils ont raté les éléments socio-émotionnels » qui accompagnent l’école, a déclaré Lentine. « Les enfants ont vraiment manqué d’interagir les uns avec les autres, … une sorte de normalité. »

Pour aider les élèves à passer à l’apprentissage en personne et à créer un sentiment d’appartenance à la communauté, Lentine apprend également à connaître les goûts et les intérêts de ses élèves.

« Je pense que beaucoup d’enseignants peuvent dire qu’ils établissent une relation, mais je passe vraiment du temps en dehors de l’école pour apprendre à connaître les enfants, leurs intérêts et leurs passe-temps », a-t-elle déclaré. « Cela crée une culture de respect dans la classe et va de pair avec la gestion de la classe. »

Elle établit également une relation en demandant aux élèves de diriger des conférences parents-enseignants grâce à des enregistrements qu’elle réalise en classe.

« Les enfants ne sont pas là avec moi, mais j’enregistre leurs voix », a déclaré Lentine.

Les élèves racontent à leurs parents dans leurs propres mots « comment ils ont grandi en tant que lecteurs, en mathématiques et en sciences, en tant qu’explorateurs ».

« [Parents] aiment vraiment entendre les paroles de leurs propres enfants et ils font partie de la conversation », a-t-elle déclaré.

Bien que certains élèves aient plus de mal que d’autres à réduire l’écart de réussite, ses élèves ont fait de grands progrès dans leurs tests standardisés, a déclaré Belcastro.

« Elle réussit non seulement à établir des relations, mais la réussite de ses élèves est également très forte », a déclaré Belcastro.

Lentine n’est « pas une personne voyante », et elle donne du crédit à son équipe à Johnsburg Elementary et « ne sonnerait jamais son propre klaxon ou ne se mettrait pas là-bas » en tant qu’experte, a déclaré Belcastro.

Et bien que Belcastro ait dit qu’elle n’avait jamais vu un autre enseignant qui se connecte comme le fait Lentine, elle ne s’en attribue pas non plus le mérite.

« Je suis sûr que les enseignants l’ont déjà fait », a déclaré Lentine. « Je ne peux pas prétendre que c’est quelque chose que j’ai inventé. »