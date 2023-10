Le président de la commission parlementaire du budget de l’Ukraine s’attend à ce que Kiev adopte le budget de l’année prochaine d’ici le 10 novembre, qui comprend une augmentation massive pour la défense.

Et la totalité des revenus de Kiev est consacrée à la défense, toutes les dépenses sociales du gouvernement étant financées par les alliés de l’Ukraine, a déclaré la présidente de la commission du budget, Roksolana Pidlasa.

Le parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, a adopté la semaine dernière le premier projet de budget, qui prévoyait 1,69 billion de rands (42,3 milliards de dollars) pour la défense, soit environ 21,6 pour cent du PIB de l’Ukraine.

Mais ce chiffre pourrait atteindre 2 000 milliards de roupies (54,8 milliards de dollars), a déclaré Pidlasa.

Après avoir adopté le premier projet de loi, le Parlement examine désormais les amendements.

Après leur « oui » ou leur « non », un budget final sera soumis au président Volodymyr Zelensky pour signature.

Cette année, 1 600 amendements ont été apportés au budget, pour un total de 12 500 milliards de DH (~ 342,1 milliards de dollars) – contre 1 300 amendements l’année dernière, pour un total de 4 000 milliards de DH (~ 109,5 milliards de dollars).

Entre la première et la deuxième lecture du projet de budget de l’État pour 2024, Pidlasa s’est entretenu avec Poste de Kyiv sur l’éventuelle révision du niveau du PIB de l’Ukraine sur la base des prévisions du Fonds monétaire international (FMI), du niveau de soutien budgétaire direct attendu des partenaires et des institutions internationales en 2024 et des véritables besoins de l’armée ukrainienne.

Le projet de budget de l’État pour 2024 contient une prévision optimiste d’une croissance du PIB de 5 pour cent. Pendant ce temps, le FMI ne prévoit que 3,2 pour cent. Qu’est-ce qui déterminera si ce chiffre se rapprochera à terme de 5 pour cent ou 3.2 pour cent?

Premièrement, le gouvernement envisage de réviser les prévisions macroéconomiques en deuxième lecture – en tenant notamment compte des prévisions du FMI.

Deuxièmement, le FMI donne généralement des prévisions plutôt conservatrices. Par exemple, en juillet, ils ont prédit qu’en 2023 nous assisterions à une baisse de 3 % du PIB, et en octobre, ils ont prédit une augmentation de 2 % du PIB.

La reprise économique est étroitement liée aux attaques russes contre le système énergétique ukrainien et, par conséquent, à la disponibilité de l’électricité pour les installations de production. En 2022, selon la NBU (Banque nationale d’Ukraine), l’Ukraine a perdu 1,3 point de pourcentage de PIB à cause des bombardements et des coupures de courant.

Compte tenu de la structure des exportations ukrainiennes, le fonctionnement stable des ports et du corridor céréalier revêtira une grande importance.

Le soutien de l’État aux entreprises, pour lequel le projet de budget de l’État pour 2024 prévoit un total de près de 31 milliards de DH (848 millions de dollars), devrait avoir un impact positif sur la croissance du PIB.

La reconstruction du pays soutiendra également la croissance économique.

Il sera réalisé à la fois aux frais de l’État et des partenaires internationaux, car il stimulera la création d’emplois dans de nombreuses industries et dans la construction.

Le taux d’inflation attendu a été réduit de 14,7 pour cent en 2023 à 10,8 pour cent en 2024. Nous savons que le gouvernement freine artificiellement l’inflation grâce à la loi martiale. Lors de l’élaboration du budget de l’État, avez-vous pris en compte le scénario selon lequel la guerre pourrait prendre fin l’année prochaine et les Ukrainiens seraient confrontés à la réalité de la situation – une énorme flambée des prix, etc.

Nous assistons à un ralentissement de l’inflation en Ukraine et, en réaction, la Banque nationale de Russie réduit progressivement son taux directeur.

L’inflation devrait actuellement atteindre 10,8 pour cent pour l’année, mais le NBU révisera cette prévision à la baisse.

À propos, afin d’atténuer l’effet négatif de l’inflation et de préserver les revenus réels des Ukrainiens, le gouvernement propose de prévoir dans le budget une augmentation des normes sociales de deux points de pourcentage au-dessus de l’inflation prévue.

La fin des hostilités actives entraînera bien sûr de nombreuses « dépenses différées » – les entreprises et les citoyens dépenseront davantage, et la demande croissante entraînera une hausse des prix, mais il n’y a aucune raison de parler d’« énormes poussées » ou de « hyperinflation.

En 2023, la Verkhovna Rada a adopté le budget de l’État bien à l’avance – en novembre. 4 (selon la procédure, la date limite est novembre. 20). Faut-il s’attendre à ce que cette année aussi, tout aille vite ?

Oui, nous prévoyons de l’adopter en deuxième lecture et dans son ensemble d’ici le 10 novembre.

Les médias rapportent que malgré le déficit et les dépenses records du budget de l’État pour 2024, les normes sociales devraient augmenter. Quels domaines, selon vous, ont été les plus équilibrés ?

Les dépenses consacrées aux questions sociales et humanitaires ne sont actuellement pas couvertes par les recettes du budget de l’État.

Tout l’argent payé par les contribuables ukrainiens, ou emprunté par le gouvernement sur le marché intérieur, ou reçu de la privatisation ou d’autres sources, est destiné à la défense.

En fait, pendant la guerre à grande échelle, les dépenses du budget ont doublé.

Toutes les dépenses sociales tombent dans le déficit budgétaire et sont couvertes par nos partenaires internationaux.

Malheureusement, cette situation persistera jusqu’à la fin de la guerre et, pendant un certain temps encore, les dépenses de défense resteront élevées.

Cependant, le gouvernement et le parlement doivent réfléchir à la manière de rendre l’aide sociale plus équitable avec des ressources limitées – afin de garantir un niveau de vie décent à ceux qui en ont le plus besoin, plutôt que de la répartir entre un grand nombre de bénéficiaires.

Un bon exemple est la réforme du système de retraite par répartition qui, contrairement au système cumulatif, ne fait pas l’objet de nombreux débats.

Son objectif principal devrait être d’augmenter les prestations de retraite des retraités les plus pauvres et de réduire les allocations astronomiques des anciens fonctionnaires.

Est le attendu augmentation du salaire mensuel moyen à Heure.21 852 (598$) en 2024 sur la base des moyennes régionales ? En d’autres termes, cela signifie-t-il que tous les Ukrainiens gagneront en moyenne plus, et pas seulement ceux de Kiev et de quelques autres grandes villes ?

Il n’existe pas de statistiques officielles sur les salaires moyens par région depuis le début de la guerre à grande échelle.

Cependant, la situation est nettement inégale : le salaire moyen à Kiev est d’environ 20 000 Hr (548 $), tandis qu’à Loutsk, il est de 15 000 Hr (411 $).

Dans le même temps, on observe une tendance à la croissance des salaires.

Le déficit budgétaire de l’État est Heure.1,6 billion (43,8 milliards de dollars). Vous avez mentionné que le gouvernement négocierait une aide étrangère de près de $43 milliards ($12 à 13 milliards d’euros des États-Unis et 18 milliards d’euros de l’UE). Pendant ce temps, nous avons appris que Biden demandait plus de $60 milliards pour l’Ukraine et l’initiative de la Commission européenne de créer un budget de 50 milliards d’euros (52,9 milliards de dollars) fonds pour aider l’Ukraine. Cela va-t-il changer la situation globale du déficit, et dans quelle mesure ?

Il est important de comprendre quel montant de soutien budgétaire direct est envisagé dans les demandes globales de la Commission européenne et de l’administration présidentielle américaine.

Cela représente 39 milliards d’euros (41,3 milliards de dollars) sur quatre ans de la part de l’UE et 11,8 milliards de dollars des États-Unis jusqu’en septembre 2024.

En ce qui concerne l’aide de l’UE, l’aide budgétaire sera distribuée en tranches égales sur quatre ans, ce qui sera extrêmement insuffisant.

Il est donc important d’adopter rapidement le budget à la Verkhovna Rada et d’entamer les négociations sur le financement pour 2024.

Si l’Ukraine ne parvient pas à financer suffisamment le budget de l’État pour 2024, nous devrons réduire les dépenses et le déficit devrait diminuer en conséquence.

Toutefois, cela signifie que les entreprises recevront moins d’aide de l’État, que les projets de reconstruction lancés cette année seront interrompus et que de nombreuses autres mesures d’économies désagréables seront mises en œuvre.

Défendrese est le poste de dépense le plus important du budget de l’État 2024, avec une allocation de Heure.1,69 billion (46,3 milliards de dollars), 21.6 pour cent du PIB. Par exemple, Heure.48 milliards (1,3 milliard de dollars) est alloué à la production de drones. À votre avis, cela sera-t-il suffisant si, l’année prochaine, le niveau de l’aide des partenaires de l’Ukraine tend à baisser ? Serons-nous en mesure de lancer la production à grande échelle d’au moins un type d’équipement dans les installations ukrainiennes ?

Les dépenses de défense ne peuvent pas être suffisantes, le budget demandé pour les seules forces armées dépassant plusieurs milliards de hryvnias.

Nous avons une production à part entière de nombreux types d’armes, le problème étant qu’elles ne sont pas sérialisées.

C’est pourquoi le ministère des Industries stratégiques est responsable du lancement de la production de masse, et nous suggérons que le financement de ce programme soit alloué à 56 milliards de roupies (1,5 milliard de dollars) en 2024.

Le Comité du budget a déjà réorienté les fonds de la construction du musée Holodomor et de la production de films et de séries télévisées vers des prothèses pour anciens combattants – 574 millions de hrs (15,7 millions de dollars) et 445 millions de hrs (12,2 millions de dollars), respectivement. En outre, le Parlement a augmenté ses dépenses de défense de plus de 300 milliards de DH (8,2 milliards de dollars).