En 2023, tous les meilleurs jeux sont vieux

Je suis vieux. 41 ans pour être précis. Dans deux semaines, j’aurai 42 ans. Oh mon Dieu.

Mais j’essaie de préserver une ambiance jeune. je suis allé plein « bonjour amis les enfants. » Casquette de baseball à l’envers, restant désespérément à l’écoute des tendances actuelles. Rejoindre TikTok, éviter l’utilisation d’emoji grincer des dents, mener le bon combat contre le cheug.

Quand il s’agit de jeux vidéo, il est plus facile de se tenir au courant. Comme l’art est lié à une technologie de pointe, les jeux vidéo sont beaucoup plus susceptibles d’obtenir des mises à jour sous la forme de suites et de retombées. S’il est facile d’imaginer des papas dans la quarantaine se brancher sur la radio rock classique pour entendre les succès d’antan, il est impossible d’imaginer jouer uniquement à Pong, Pac-Man ou à d’autres jeux de la même époque.

Un remake de Resident Evil 4 a ébloui les fans cette année. Capcom

J’ai grandi dans les années 90, avec Oasis, Blur et Pulp comme références musicales. Je cherche toujours ces artistes sur Spotify, mais je n’allume pas régulièrement la Super Nintendo pour jouer à Super Mario World.

Non, je joue généralement à tout ce qui est nouveau, comme une personne normale, que ce soit Elden Ring ou Signalis ou autre. Parce que, grâce à la technologie, les nouveaux jeux vidéo sont presque toujours plus attrayants que les anciens jeux vidéo.

Eh bien, en quelque sorte.

Car regardons les choses en face : 2023 a été une année bizarre pour les jeux vidéo. Au cours des trois derniers mois, les meilleurs jeux vidéo ont été… vieux.

Nous avons eu le Dead Space Remake, un remaniement brillamment exécuté du titre d’horreur de science-fiction classique, sorti pour la première fois en 2008. Capcom a récemment abandonné Resident Evil 4, un remake de l’un des jeux vidéo les plus influents des 20 dernières années. Cela a obtenu des scores parfaits à tous les niveaux. Les gens perdent la tête.

Mais depuis que Nintendo a sorti une édition remasterisée à la mi-février de cette année, je joue à Metroid Prime.

Metroid Prime est vieux. Metroid Prime peut légalement boire dans les bars.

C’est un jeu qui s’est senti largué du futur lors de sa sortie sur GameCube en 2002. Comme si quelqu’un avait ouvert une brèche dans le continuum espace-temps et nous avait remis cet artefact brillant d’un autre monde avant la fermeture du portail.

Mais d’une manière ou d’une autre, en 2023, Metroid Prime se sent encore plus étrange. Les commandes, l’esthétique de l’univers complexe du jeu, la façon dont le jeu change de forme en réinterprétant constamment ses propres espaces avec des mécanismes déroutants et impressionnants – Metroid Prime ressemblait à une anomalie il y a 20 ans, mais le temps n’a fait que le rendre plus spécial . Dans les années qui ont suivi sa sortie, rien ne s’est approché de le reproduire.

Si quoi que ce soit, Metroid Prime rappelle à quel point les jeux vidéo à gros budget stagnants sont devenus dans son sillage. Bien sûr, nous avons vu de grandes balançoires – Breath of the Wild a réinventé le jeu en monde ouvert. FromSoftware, via des jeux comme Dark Souls et Elden Ring, a pratiquement inventé un nouveau genre. Mais, en dehors de l’espace indépendant, la plupart des titres à gros budget l’ont joué de manière extrêmement sûre au cours de la dernière décennie.

Dans un monde où la plupart des jeux AAA vous permettent de collecter du butin pour fabriquer de nouveaux équipements et de parcourir des arbres de compétences sans signification, jouer à Metroid Prime donne l’impression d’entrer dans un univers différent. Il s’avère que les jeux vidéo avec une identité unique sont une bonne chose. Rejouer Metroid Prime en 2023 a été comme un choc électrique, me rappelant que les jeux ne sont pas censés cocher des cases ou s’asseoir dans une zone de confort. Ils sont censés faire tirer vos synapses dans des directions que vous ne pourriez même pas imaginer préalablement.

Ragnarok est magnifiquement fait, mais est tombé à plat pour moi. Sony

J’y ai pensé en jouant à God of War: Ragnarok juste après. En tant que jeu vidéo primé à plusieurs reprises et acclamé par la critique, j’ai été secoué par la rapidité avec laquelle Ragnarok m’a mis en pilote automatique. Ce beau jeu, créé par des centaines de développeurs talentueux au sommet de leurs pouvoirs collectifs, m’a endormi en quelques heures. C’était si familier, non seulement parce que c’était une suite, mais parce qu’il se déplaçait et se jouait comme une version sophistiquée de jeux auxquels j’avais joué sans cesse au cours des quatre ou cinq dernières années.

À certains égards, c’est une comparaison injuste. Metroid Prime n’a pas été remastérisé par accident. Il a été remasterisé parce qu’il s’agissait d’un jeu vidéo qui a marqué l’époque dont nous nous souvenons avec émotion des décennies après sa sortie. Même un jeu comme Ragnarok, aimé par des millions de joueurs, n’aura probablement pas le même impact à long terme que Metroid Prime. Bien qu’il ait remporté quelques prix du jeu de l’année, il est difficile d’imaginer que le public réclame un remake de Ragnarok 20 ans plus tard.

Mais ce qui m’a frappé à propos de Metroid Prime, c’est à quel point il avait peu changé et – inversement – à quel point il fallait changer pour le rendre acceptable pour les gens qui n’étaient même pas nés lorsque ce jeu est sorti pour la première fois. Il y avait des améliorations visuelles, bien sûr, mais pour la plupart, Metroid Prime Remastered était le même jeu vidéo auquel j’ai joué sur le GameCube au début de la vingtaine. Pas une seule fois Metroid Prime ne trahit son âge. Au contraire, il se sent toujours à la pointe.

Pourquoi donc?

Peut-être parce que Metroid Prime était unique en premier lieu ? Peut-être parce que rien – pas un seul jeu – n’a tenté de réussir le même tour de magie. Peut-être. Mais c’est aussi un rappel brutal que, pour un certain nombre de facteurs, grand les jeux vidéo sont beaucoup plus réfractaires au risque qu’ils ne l’étaient il y a encore une dizaine d’années. Les enjeux (et les budgets) sont trop importants. Il est difficile d’imaginer un titre à gros budget prenant ce type de risques.

Ils ne les fabriquent plus comme avant.