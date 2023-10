En 2023, les risques de démence sont partout, semble-t-il

4 septembre 2023 – De nombreux chercheurs recherchent des facteurs de risque qui augmentent les risques de développer une maladie.



démence



ou, plus précisément, la maladie d’Alzheimer. C’est bien, car plus nous en savons sur les risques potentiels, plus nous pourrons les prévenir.

Il n’existe aucun remède contre la démence, et on estime que 10 % des Américains de plus de 65 ans en sont atteints, dont 6,7 millions souffrent de la maladie d’Alzheimer.

Et à l’avenir, ces chiffres devraient augmenter.

Un traitement contre la maladie d’Alzheimer précoce,



lécanémab



, a été approuvé par la FDA cette année, donnant de l’espoir à certaines personnes. Mais qu’en est-il des « bien inquiets », des personnes dont les fonctions cognitives sont normales et qui voudraient prévenir la démence ?

Sans études définitives affirmant que « cela provoque la démence », les enquêteurs recherchent des associations. Il s’agit d’une première forme de recherche qui peut révéler un lien entre un facteur de risque et la démence/la maladie d’Alzheimer. Cela ne signifie pas des choses comme l’apnée du sommeil, la constipation ou les cauchemars de l’enfance.



certainement parce que



démence. Mais ces études peuvent aider à orienter les futurs chercheurs dans la bonne direction.

WebMD et notre site partenaire destiné aux professionnels de la santé, Medscape, ont publié un certain nombre de ces études d’association depuis le début de cette année. L’infographie suivante, créée par Emily Berry, présente certains des points saillants. Et après le graphique, vous trouverez des liens vers les histoires sur les risques de démence que nous avons écrites en 2023. Remarque : Medscape nécessite une inscription pour lire des histoires, mais c’est gratuit.

