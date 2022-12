En 2022, les photographes AP ont capturé la douleur d’une planète en mutation

En 2022, les photographes de l’Associated Press ont capturé les signes d’une planète en détresse alors que le changement climatique refaçonnait de nombreuses vies.

Cette détresse se voyait dans les paysages cicatrisés des endroits où les pluies ne venaient pas. Il s’est fait sentir lors de violentes tempêtes, d’inondations engloutissantes, d’une chaleur suffocante et d’incendies de forêt qui ne se limitent plus à une seule saison. Il pourrait être goûté dans les cultures modifiées ou ressenti comme une sensation de faim lorsque les cultures ont cessé de pousser. Et pris ensemble, des millions de personnes ont été obligées de ramasser et de se déplacer alors que de nombreux habitats devenaient inhabitables.

2022 sera une année dont on se souviendra pour la destruction provoquée par le réchauffement de la planète et, selon les scientifiques, a été le signe avant-coureur de conditions météorologiques encore plus extrêmes.

TERRE DESSÈCHÉE

En juin, deux jeunes hommes étaient assis en train de fumer devant un bateau qui était auparavant sous l’eau. La ligne de flottaison dans certaines parties de la zone de loisirs nationale du lac Mead au Nevada avait tellement baissé que le bateau se tenait maintenant debout dans la boue. De telles manifestations dramatiques ont été vues dans une myriade d’endroits.

En Allemagne, la sécheresse combinée à une infestation de scolytes a laissé de vastes étendues d’arbres forestiers du Harz grêles, tandis qu’au Kenya, les mères ont eu du mal à nourrir leurs enfants et les animaux sont morts à cause du manque d’eau. Le long de la rivière Solimoes en Amazonie brésilienne, les habitants des péniches se sont retrouvés à vivre de boue au lieu d’eau, alors que certaines parties s’asséchaient.

Dans l’est de la France, les tournesols normalement luxuriants avaient l’air d’avoir été frits, leurs feuilles flétries et leurs graines noircies. Des cicatrices similaires à la surface de la Terre ont été observées dans des structures ressemblant à des récifs exposées par le recul des eaux dans le Grand Lac Salé de l’Utah, le lit fissuré du lac Velence en Hongrie et le fleuve Yangtze rétréci dans le sud-ouest de la Chine.

ORAGES ET INONDATIONS

Alors que le manque de pluie a fait des dégâts dans de nombreux endroits, dans d’autres, trop de précipitations ont modifié les paysages et englouti des vies. Parfois, la même région, en peu de temps, est passée de la sécheresse au déluge – ce que les scientifiques appellent un “effet coup de fouet”. Cela s’est produit dans certaines parties du parc national de Yellowstone l’été dernier.

Le pays le plus durement touché par les inondations a été le Pakistan, avec un tiers de son territoire submergé, des millions de personnes déplacées et au moins 1 700 tués. Mais de nombreux pays ont été durement touchés par les tempêtes.

À Cuba, un cyclone tropical en juin a provoqué tant d’inondations que les sauveteurs se sont déplacés dans les rues de La Havane à bord de bateaux. Quelques mois plus tard, l’ouragan Ian a frappé l’île avant de continuer vers la Floride, semant la destruction et la mort dans son sillage.

De fortes inondations ont également été observées dans certaines parties du Nigeria, de l’Inde, de l’Indonésie et de nombreux autres endroits, tandis que dans une partie du Brésil, une conséquence courante des inondations – les glissements de terrain – a tué plus de 200 personnes.

Certes, il y a eu des tentatives humaines pour mieux se préparer et faire face aux inondations. Un exemple : les autorités chinoises ont continué à développer et à étendre les « villes éponges », qui visent à utiliser des chaussées poreuses et des espaces verts pour absorber l’eau et réduire les dégâts causés par les inondations.

CHALEUR ET FEU

Ces dernières années, les incendies de forêt sont devenus monnaie courante dans l’ouest des États-Unis au milieu d’une sécheresse de 23 ans et de la hausse des températures. Par rapport à l’année dernière, il y a eu un peu moins d’incendies de forêt en 2022 en Californie – l’État régulièrement le plus durement touché – mais de nombreux incendies ont encore rongé les terres et les maisons.

L’Amérique n’était pas seule. Il y a eu des incendies importants au Portugal, en Grèce, en Argentine et dans de nombreux autres pays. Des images comme un salon englouti par les flammes, une femme évacuée accrochée à un policier et un homme utilisant une branche pour protéger sa maison étaient des rappels viscéraux de la fureur que les incendies déchaînent.

Parallèlement aux incendies, il y avait des épisodes périodiques de chaleur extrême. Un soldat britannique en sueur, portant un chapeau traditionnel en peau d’ours devant le palais de Buckingham, a capturé une réalité pour de nombreux Britanniques, alors que les températures ont atteint 104 degrés Fahrenheit (40,3 degrés Celsius), un nouveau record pour le pays.

La façon dont les gens faisaient face aux conditions de sauna dépendait de l’endroit. À Madrid, une fontaine sur une plage urbaine a soulagé parents et enfants. En Hongrie, trois personnes se sont rafraîchies dans une piscine à remplissage. Et à Los Angeles, une femme a passé la tête devant une bouche d’incendie ouverte.

ALIMENTATION EN PÉRIL

En octobre, Wilbur Kuzuzuk a attiré un phoque tacheté au bord du lagon de Shishmaref, une ville de l’ouest de l’Alaska qui est sur le point de disparaître à cause du changement climatique.

Les 600 habitants du village d’Inupiat sont restés sur place malgré les risques croissants pour leur mode de vie, y compris leur approvisionnement alimentaire, car le réchauffement des mers empiète sur les terres et le réchauffement des températures nuit aux habitats. Mais les habitants comme Kuzuzuk savent que les jours de Shishmaref sont probablement comptés : deux fois, la ville a voté pour déménager, bien que rien n’ait été mis en place.

Partout dans le monde, il y avait des menaces évidentes pour l’approvisionnement alimentaire. En Inde, les inondations ont endommagé le maïs et d’autres cultures, ne laissant aux agriculteurs d’autre choix que d’essayer de récupérer autant que possible. Au Kenya et dans les pays voisins, la sécheresse a accru la faim et poussé les villageois à creuser toujours plus profondément à la recherche d’eau souterraine, une bouée de sauvetage pour beaucoup.

D’autres menaces étaient subtiles. Au Canada, les fous de Bassan devaient voyager plus loin et plonger plus profondément dans des eaux plus froides pour chasser le poisson. Et au Brésil, l’élévation du niveau de la mer a apporté plus de sel aux racines des palmiers d’açai, altérant le goût – et la qualité marchande – de la baie d’açai bien-aimée.

Certes, il y a eu des histoires de réussite. Dans une partie de l’Amazonie brésilienne, les habitants limitant le nombre de poissons pirarucu géants pouvant être capturés ont entraîné une augmentation de la population.

MIGRATIONS CLIMATIQUES

Pris ensemble, tous ces problèmes ont poussé des millions de personnes à migrer. Cela n’a peut-être été nulle part plus clair qu’en Somalie, où une grave sécheresse a provoqué la famine et poussé des milliers de personnes à fuir. De nombreux migrants se sont retrouvés dans des camps de fortune, comme celui de Dollow, émaciés, de jeunes enfants en remorque, cherchant désespérément de la nourriture et de l’eau.

Une grande partie de la migration s’est produite à l’intérieur des frontières. Dans la région indienne du Ladakh, un désert montagneux froid qui borde la Chine et le Pakistan, la diminution des terres pâturables, ainsi que d’autres effets du changement climatique, ont continué à forcer de nombreuses personnes à migrer des villages peu peuplés vers les agglomérations urbaines.

En Indonésie, un grand moteur de la migration empiétait sur les mers. Dans le centre de Java, les maisons non équipées de planchers surélevés ont été avalées, poussant ceux qui n’avaient pas les moyens de chercher d’autres demeures.

Au Kenya, une femme nommée Winnie Keben a raconté comment elle avait perdu sa jambe lors d’une attaque de crocodile. Elle a imputé l’attaque, en partie, au fait que la montée des eaux autour du lac Baringo a rapproché les animaux des humains. De nombreux scientifiques attribuent cela au changement climatique.

La maison de Keben a également été emportée, envoyant sa famille dans un autre village.

Peter Prengaman, Associated Press