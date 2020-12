Comme dans les années plus typiques, nos correspondants en 2020 ont envoyé des dépêches en provenance de certains des endroits les plus éloignés, difficiles d’accès et carrément dangereux du monde – du froid profond de la Sibérie à la chaleur ardente de l’Outback australien; de la nature sauvage d’une réserve de jaguar en Argentine à l’intérieur d’un véhicule blindé de transport de troupes bondé de troupes de la Légion étrangère française au Mali.

Mais 2020 n’était pas une année ordinaire.

Avec des restrictions de voyage pour lutter contre la pandémie imposées presque partout, nos correspondants ont dû être plus inventifs. Au lieu de prendre un avion – ou un bateau pour une île en train de se noyer – ils partent souvent pour des voyages plus locaux pour expliquer par des écrits intensément personnels comment les pays, les villes et les quartiers qu’ils appelaient chez eux connaissaient une crise sanitaire dévastatrice.

Nous étions là au début de l’épidémie, avec une dépêche début février de Wuhan, en Chine, l’épicentre d’origine, et la première ville bloquée dans la monotonie anxieuse d’un verrouillage que des milliards de personnes allaient bientôt endurer. Couvrir le virus de si près signifiait entrer fréquemment en quarantaine – quatre fois en trois mois pour Amy Qin.

Au fur et à mesure que la maladie se propageait dans le monde entier, nos rapports se sont également propagés, avec des dépêches couvrant les effets du coronavirus sur six continents, de Bogota feutré à Ottawa, où la «voix de la nation» du Canada a continué de résonner; d’une pénurie de moutons au Sénégal à un match de football silencieux à Tokyo en passant par une île grecque privée d’intimité.