Une nouvelle espèce d’hippocampe minuscule. | Gracieuseté de Richard Smith / California Academy of Sciences

La plupart de la vie sur Terre reste inconnue.

C’est l’année 2020 et les scientifiques découvrent encore de nouvelles espèces de vie sur Terre. Personne ne sait exactement combien de types de vie ne sont pas encore décrits dans la littérature scientifique; les estimations vont d’environ 86% à 99,99%. Et même si nous vivons une époque de grande perte de biodiversité, l’étendue et l’étendue de la vie sur la planète Terre se révèlent toujours aux scientifiques du monde entier.

Cette année, des chercheurs de la California Academy of Sciences ont décrit 213 nouvelles espèces dans des revues scientifiques: «101 fourmis, 22 grillons, 15 poissons, 11 geckos, 11 limaces de mer, 11 plantes à fleurs, huit coléoptères, huit échinodermes fossiles, sept araignées, cinq serpents, deux scinques, deux pucerons, deux anguilles, une mousse, une grenouille, un amphibien fossile, un hippocampe, un pétoncle fossile, un biscuit de mer [a.k.a. sand dollar], un crinoïde fossile (ou lys de mer) et un corail », répertorie l’académie dans un communiqué de presse.

Ces espèces n’ont pas nécessairement été repérées pour la première fois cette année. Au lieu de cela, ils ont été officiellement décrits dans la littérature scientifique comme des espèces uniques, certaines après des décennies de recherche.

Terry Gosliner, conservateur de zoologie des invertébrés à l’Académie des sciences de Californie, a ajouté une espèce de limace de mer qu’il a vue pour la première fois lors d’une plongée aux Philippines il y a 23 ans. En tant qu’expert des limaces de mer, il sait immédiatement quand il en a repéré une qu’il n’a jamais vue auparavant. «C’est comme si vous entrez dans une pièce, et vous savez, presque immédiatement, s’il y a une personne là-dedans que vous n’avez jamais rencontrée auparavant», dit-il.

Mais lors de cette première rencontre il y a des décennies, Gosliner n’a pas collecté de spécimen permettant une analyse ADN, ce qui est crucial pour comprendre si une nouvelle espèce présumée est réellement nouvelle pour la science. De plus, cette limace de mer particulière était nocturne. «Il se trouve que vous avez une rencontre fortuite avec lui lors d’une plongée de nuit», dit-il. Il a trouvé un deuxième spécimen en 2010. À ce moment-là, «c’était comme rencontrer un vieil ami que vous n’aviez pas vu depuis toujours», dit-il.

Il a fallu encore plus de temps pour déterminer que cette créature – maintenant nommée Hoplodoris rosans – est une entrée vraiment nouvelle dans les livres scientifiques de la vie. «Le plus simple est de les trouver», dit Gosliner à propos de la découverte de nouvelles espèces. Le plus dur est le travail scientifique qui vient ensuite.



Gracieuseté de Terry Gosliner / California Academy of Sciences Gosliner a repéré pour la première fois cette limace de mer, Hoplodoris rosans, il y a des décennies. Cette année, lui et ses collègues l’ont confirmé comme une nouvelle espèce.

Après avoir trouvé une espèce, «c’est un processus très long après cela», dit-il pour décrire une nouvelle espèce. Les scientifiques doivent étudier l’ADN, l’anatomie interne et l’anatomie externe, «afin que vous puissiez faire des comparaisons sur la façon dont cette espèce diffère de toutes les autres espèces connues». Ensuite, ces découvertes doivent être rédigées et soumises à une revue à comité de lecture.

Gosliner et ses collègues ont également nommé la nouvelle espèce. Ils l’appellent Hoplodoris rosans pour plusieurs raisons. Hoplodoris est le genre de la limace de mer. Mais son nom d’espèce, rosans, porte le nom de la rose. Ils ont choisi cela parce que, d’une part, il y a des taches rose rougeâtre sur le dessous du corps. Et deux: «Il a dans son système reproducteur cette très grande colonne vertébrale qui retient les partenaires lors de l’accouplement et qui a la forme d’une épine de rose», explique Gosliner.

Avec Hoplodoris rosans, des chercheurs de la California Academy of Sciences ont décrit cette année:

Un hippocampe pygmée de la taille d’un raisin, appelé Hippocampus nalu.



Gracieuseté de Richard Smith / California Academy of Sciences



Un gecko résidant dans la ville de Guwahati, en Inde, appelé Cyrtodactylus urbanus.



Gracieuseté de Jayaditya Purkayastha / California Academy of Sciences



La première espèce de syngnathe connue pour vivre parmi les algues rouges, appelée Stigmatopora harastii.



Gracieuseté d’Andrew Trevor-Jones / California Academy of Sciences



Une plante à fleurs nouvellement décrite au Brésil dans la Microlicia genre, Microlicia capitata.



Gracieuseté de. AV Scatigna / Académie des sciences de Californie



Et un nouveau biscuit de mer (dollar de sable) aux Philippines, Clypeaster brigitteae.



Gracieuseté de Rich Mooi / California Academy of Sciences



Pourquoi les scientifiques doivent continuer à documenter la vie sur Terre. Et comment vous pouvez aussi.

Ce fut une année difficile pleine de maladies et de morts avec la pandémie de Covid-19. Il est encourageant de savoir combien il reste encore à découvrir sur notre monde. Et c’est aussi un travail important.

Entre 2010 et 2020, 467 espèces ont été déclarées éteintes (bien qu’elles aient peut-être effectivement disparu au cours des décennies précédentes), selon l’autorité mondiale sur l’état de conservation des espèces, l’Union internationale pour la conservation de la nature, ou UICN. D’autres ont été amenés au bord du gouffre et d’autres encore voient leur population diminuer considérablement.

Au total, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique des Nations Unies sur la biodiversité et les services écosystémiques estime que jusqu’à 1 million d’espèces sont désormais menacées d’extinction si nous n’agissons pas pour les sauver; ce nombre comprend 40 pour cent de toutes les espèces d’amphibiens, 33 pour cent des coraux et environ 10 pour cent des insectes.

Une espèce peut être découverte presque partout: en 2012, une nouvelle espèce de fourmi a été découverte à New York, de tous les lieux. Si vous êtes intéressé par la recherche d’espèces, Gosliner recommande d’utiliser l’application iNaturalist pour documenter les créatures et les plantes que vous voyez dans le monde.

Là, une communauté de scientifiques citoyens peut vous aider à déterminer si ce que vous avez repéré est vraiment nouveau. Et vous n’avez pas besoin de trouver quelque chose de nouveau, en soi, pour contribuer à la science. «Hier encore», m’a-t-il dit le 18 décembre, «sur iNaturalist, il y avait une espèce de nudibranche [sea slug] qui a été trouvé dans les bassins de marée juste au sud de San Francisco, que personne n’avait vu depuis de très nombreuses années. Et c’était donc une chose vraiment excitante à documenter.

Pour protéger davantage d’espèces, les scientifiques doivent savoir qu’elles existent en premier lieu.

«Décrire de nouvelles espèces, c’est vraiment documenter la biodiversité sur la planète», dit Gosliner. «Il y a tellement de zones que nous pouvons perdre des espèces avant même de savoir qu’elles existaient. Si tu ne savais pas que ça existait, [and] puis il a disparu – c’est une sorte de tragédie de mon point de vue. Il y a l’élément de l’excitation de découvrir quelque chose de nouveau. Mais aussi, il est urgent que nous ayons vraiment besoin de ces informations pour pouvoir protéger la biodiversité sur la planète.