En 2014, les manifestations autour de la mort de Michael Brown ont fait irruption dans la vie quotidienne, catalyseur de changement

NEW YORK — Il y a eu des moments de chagrin et de peine qui ont conduit à la colère et à des appels à la justice. Parfois, ils ne dépassent pas quelques étincelles. Parfois, ils brûlent un peu avant de s’éteindre. Et parfois, dans certaines conditions, ils allument un incendie.

Il y a dix ans, en août 2014, c’était le cas lorsqu’un policier blanc a abattu Michael Brown, un Noir de 18 ans, dans les rues de Ferguson, dans le Missouri.

À venir quelques semaines seulement après la Mort par étranglement d’Eric Garner en juillet 2014 aux mains de la police de New York, dans un pays où la poussée naissante de Black Lives Matter était encore sous le choc après l’acquittement de George Zimmerman dans la fusillade mortelle de Trayvon Martin, 17 ans, en 2012, les manifestations contre la mort de Brown et la réponse des forces de l’ordre lourdement armées ont éclaté dans la conscience nationale.

Cette décision a ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire mouvementée des droits civiques aux États-Unis, mettant en lumière des problèmes de longue date liés à la race et au recours à la force par la police. Ce faisant, elle a créé un espace pour que des répercussions se propagent dans les années qui ont suivi, non seulement dans les discussions sur la race et le maintien de l’ordre, mais aussi sur la race et sur tout le reste : sur les manifestations, sur ce à quoi elles devraient ou ne devraient pas ressembler, sur qui est autorisé à y participer, sur l’égalité et l’équité dans toutes les directions.

Cet article fait partie d’une série AP explorant l’impact, l’héritage et les effets d’entraînement de ce que l’on appelle communément le soulèvement de Ferguson.

Les mouvements sociaux ont pour mission de créer un effet d’entraînement. Ils brisent le cycle de la vie quotidienne pour amener les gens à penser et, espérons-le, à agir différemment de diverses manières.

« Ce qui ressort vraiment des mouvements sociaux les plus efficaces, c’est qu’ils ne s’efforcent pas seulement d’apporter des changements visibles dans le monde en termes de politique, de structure et de choses de ce genre », a déclaré Hahrie Han, professeur de sciences politiques à l’université Johns Hopkins dans le Maryland. « Ils essaient aussi de changer le type d’idées reçues sur le fonctionnement du monde. »

Elle a cité comme exemple le mouvement pour les droits civiques des années 1960, qui défendait l’égalité raciale. Mais à la fin de la décennie, d’autres mouvements ont également vu le jour, comme le mouvement des femmes et le mouvement écologiste.

« Est-il vrai que le début des années 1960 a suscité un débat sur les inégalités structurelles et les droits qui était nouveau dans la politique américaine ? Je pense que oui », a-t-elle déclaré. « Et est-ce que cela a ensuite eu un lien avec le type de débat sur les droits de tous ces autres groupes qui ont émergé à la fin des années 1960 ? Je dirais que, sans aucun doute, ces deux questions sont absolument liées. »

En ce qui concerne Ferguson, pensez à certaines des choses qui se sont produites depuis 2014, ou à des choses dont nous parlons régulièrement et dont nous ne parlions pas il y a dix ans : les athlètes professionnels qui protestent en ligne et sur les terrains de jeu, déclenchant une fureur à propos des athlètes et de l’activisme qui s’est transformée en une conversation à part entière ; la diversité et la représentation devant la caméra et dans les coulisses du monde du divertissement après qu’April Reign a créé le hashtag viral #OscarsSoWhite, la vitesse et la fureur des manifestations après la mort de George Floyd en 2020, alors que Black Lives Matter est descendu dans la rue, et bien sûr, la réaction négative à tout cela, les opinions de certains selon lesquelles ceux de gauche sont allés trop loin.

Les manifestations de Ferguson n’ont pas directement provoqué ces choses, bien sûr ; mais en sortant du quotidien pour soulever des questions de justice et d’équité, elles ont contribué à créer une atmosphère dans les mois et les années qui ont suivi où les gens étaient attentifs de différentes manières et où ces choses POURRAIENT arriver.

Lorsque Reign a envoyé son premier tweet en janvier 2015, après le dévoilement de la liste des nominations aux Oscars qui ne comportait aucune personne de couleur, sa phrase d’accroche « #OscarsSoWhite « Ils ont demandé à toucher mes cheveux » est rapidement devenu viral.

Ce n’est pas que personne n’avait évoqué le manque de représentation à l’écran auparavant, mais elle a su tirer parti du paysage des médias sociaux de l’époque pour créer un hashtag parfaitement adapté auquel d’autres ont pu adhérer. Et, quelques mois seulement après la mort de Brown à Ferguson, son tweet a atteint le public à un moment où les questions d’égalité et de justice étaient abordées d’une manière différente que les années précédentes.

Son tweet catalyseur « a eu autant de succès parce que les gens étaient ouverts à une conversation sur ce que signifie être une personne de couleur dans ce pays, que ce soit sous la botte de la violence sanctionnée par l’État ou à la télévision ou au cinéma », a déclaré Reign.

Certains de ces sportifs étaient des sportifs professionnels. Ils avaient déjà commencé à s’exprimer après la mort de Trayvon Martin en 2012, en publiant des messages très médiatisés en ligne. Cet activisme a pris une ampleur encore plus grande après Ferguson, notamment lors d’un match de la NFL en novembre 2014, où cinq membres des Rams de Saint-Louis sont entrés sur le terrain les mains levées dans une pose devenue synonyme de protestation ; les athlètes ont fait référence aux noms des personnes tuées sur les vêtements qu’ils portaient pendant les matchs et, dans au moins un cas, ont rejoint une manifestation comme l’a fait le basketteur des New York Knicks Carmelo Anthony en 2015.

Puis, en 2016, le quarterback des 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, a commencé à manifester, refusant de se lever pour l’hymne national, d’abord en restant assis puis en s’agenouillant. Cela a déclenché une fureur, et d’autres, dans le football et dans d’autres ligues sportives, comme la joueuse de football Megan Rapinoe, ont suivi. Pas seulement une fureur contre ce contre quoi ils protestaient, l’abus de pouvoir de la police, mais aussi sur la question de savoir s’il était acceptable pour eux de manifester, en tant qu’athlètes et militants.

Depuis lors, les athlètes ont continué à faire entendre leur voix, comme lorsque les joueuses de la WNBA se sont impliquées dans la course au Sénat américain de 2020 pour la Géorgie.

Douglas Hartmann, professeur de sociologie à l’Université du Minnesota, qui a écrit sur le sport et la société, a déclaré que l’activisme des athlètes et du sport a été « radicalement différent au cours de la dernière décennie » de ce qu’il avait été au cours des décennies précédentes, lorsque les gens ne considéraient pas, ou ne voulaient pas vraiment, des athlètes comme des acteurs ou des activistes politiques.

« C’est une nouveauté historique radicale que nous permettions et acceptions tout à coup que les athlètes soient des personnalités comme les autres », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est formidable à certains égards pour les athlètes, mais c’est vraiment différent. »

Il a également souligné que lorsqu’on examine l’impact d’un mouvement social, il faut prendre en compte les réactions négatives qu’il suscite. Dans le climat actuel, il a souligné la réaction des conservateurs à l’égard des efforts de diversité, d’équité et d’inclusion déployés ces dernières années, ainsi qu’à l’égard des mesures de protection des membres des communautés LGBTQ+.

Les mouvements sociaux et les réactions négatives qui en découlent sont « intimement liés dans la mesure où il s’agit de visions très différentes de l’Amérique qui sont en train d’être combattues », a-t-il déclaré.

Le fait que la dernière décennie ait été marquée par des avancées en faveur de l’égalité dans les questions LGBTQ+ ainsi que dans le traitement des femmes, notamment dans le cadre du mouvement #MeToo contre les inconduites sexuelles, n’est pas une surprise, a déclaré Tarana Burke, l’activiste de longue date qui a travaillé sur des questions telles que le droit de vote et l’égalité des sexes, et qui est surtout connue du public comme la fondatrice de #MeToo.

« Tout cela se résume à un seul et même objectif. Nous luttons en fin de compte pour un type de libération qui touche tous les domaines », a-t-elle déclaré.

« Quand on commence à voir cet effet domino, ce n’est pas involontaire », a-t-elle déclaré. « C’est parce qu’une chose en enhardit une autre. »