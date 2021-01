Survivant de la grippe espagnole, 108

Hilda Churchill, 108 ans, serait la plus ancienne victime du coronavirus du Royaume-Uni.

L’arrière-grand-mère, qui a survécu à deux guerres mondiales et à la grippe espagnole, est décédée dans un foyer de soins de Salford en mars – moins de 24 heures après avoir été testée positive pour le virus.

Son petit-fils Anthony, 49 ans, a déclaré: « Le plus dévastateur est que nous n’avons pas pu être là avec elle en cas de besoin. »

Tim Brooke-Taylor – un tiers des Goodies anarchiques et un favori de longue date du jeu à panneaux Radio 4 I’m Sorry I Havn’t A Clue – est décédé en avril à l’âge de 79 ans.

Comédie géniale et polyvalente Goodie

Son compatriote Goodie Bill Oddie l’a qualifié de « véritable bande dessinée visuelle et de grand ami » et le troisième membre, Graeme Garden, a déclaré qu’il était « terriblement attristé par la perte d’un ami proche de plus de 50 ans ».

Le trio s’est rencontré aux Cambridge Footlights dans les années 1960 avant de développer leur style surréaliste. Brooke-Taylor, originaire du Derbyshire, a reçu un OBE en 2011.

Première femme médecin généraliste à perdre la vie

Le Dr Poornima Nair, 56 ans, aurait été la première femme médecin généraliste à mourir du virus.

La mère d’un enfant, qui travaillait à Bishop Auckland, dans le comté de Durham, a été admise à l’hôpital le 20 mars et est décédée le 12 mai. On ne pense pas qu’elle ait eu des problèmes de santé sous-jacents.

Son fils, Varun, l’a décrite comme une mère aimante qui «vivait pleinement la vie et répandait la joie et la positivité à tous ceux qui entraient en contact avec elle». Il a déclaré: « Son amour sans limites pour sa famille, ses amis et ses patients ne peut jamais être remplacé. »

21 ans et en bonne santé

À 21 ans, Chloe Middleton était l’une des plus jeunes et des premières victimes de la pandémie en mars.

Sa famille a déclaré qu’elle n’avait aucun problème de santé sous-jacent et a exhorté les autres à « faire leur part » pour arrêter la propagation.

Son âge et son état de santé ont convaincu de nombreux jeunes de prendre le virus au sérieux alors que la Grande-Bretagne était plongée dans son premier verrouillage national.

Elle n’a pas été testée pour Covid-19 lorsqu’elle a été admise à l’hôpital Wexham Park à Slough, Berkshire, mais son certificat de décès a enregistré Covid-19 comme cause.

À l’époque, la tante de Chloé, Emily Mistry, a déclaré: « Ma belle et bienveillante nièce de 21 ans est décédée de Covid-19.

«Elle n’avait aucun problème de santé sous-jacent. Elle a ajouté que la famille était «brisée au-delà de toute croyance».

Infirmière enceinte dont le bébé a vécu

Mary Agyeiwaa Agyapong était fortement enceinte lorsqu’elle est décédée après avoir contracté un coronavirus – mais incroyablement, son bébé a été sauvé.

La femme de 28 ans, qui « a consacré sa vie au NHS », a travaillé comme infirmière à l’hôpital universitaire de Luton et de Dunstable jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée malade et essoufflée en avril.

Son état s’est détérioré après avoir été testé positif au coronavirus et elle a été emmenée au théâtre pour une césarienne d’urgence.

Son bébé, né cinq semaines plus tôt, a survécu mais Mlle Agyapong est décédée cinq jours plus tard. Son mari Ernest Boateng fait campagne pour une protection supplémentaire pour les femmes enceintes et a écrit à Boris Johnson.

«Je ne veux pas qu’une famille ait à subir le type de traumatisme que mes enfants et moi traversons», a-t-il déclaré.

Le plus ancien jumeau identique, 96

En tant que jumelles identiques les plus âgées de Grande-Bretagne, Doris Hobday et Lilian Cox, 96 ans, ont gagné des admirateurs non seulement pour leur âge, mais aussi pour leur sens de l’humour méchant.

Ils ont été testés positifs pour Covid-19 plus tôt ce mois-ci et Mme Hobday est décédée le 5 janvier, tandis que sa sœur se rétablissait. Mme Cox a déclaré: « Ces choses se produisent pour une raison, mais ce n’est pas juste. Nous sommes venus au monde ensemble. Elle avait deux heures de plus que moi et nous avons tout partagé.

Pendant des années, les Tipton Twins ont travaillé dans les mêmes usines des West Midlands et ont vécu dans la même rue. Le jour de leur 95e anniversaire, Mme Cox a plaisanté en disant que le secret de sa sœur pour une longue vie était « pas de sexe et beaucoup de Guinness ».

Première des victimes de première ligne

Amged El-Hawrani, 55 ans, spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge à l’hôpital Queen’s de Burton, dans le Staffordshire, a été le premier médecin de première ligne du Royaume-Uni à mourir d’un coronavirus

Le consultant, qui faisait du bénévolat chez A&E, est décédé en mars après trois semaines de soins intensifs.

Le personnel de son hôpital a déclaré qu’ils étaient « désespérément attristés » et sa famille a déclaré qu’ils étaient dévastés mais « immensément fiers ».

Ils ont ajouté: « La vie sans Amged est impossible à imaginer mais ensemble, nous ferons tout notre possible pour honorer sa mémoire. »

Médecin précieux, mère et épouse

Le Dr Mamoona Rana, 50 ans, registraire psychiatrique, serait le premier médecin anglo-pakistanais à mourir de Covid-19

Son mari, Azeem Qureshi, également médecin du NHS, a décrit comment l’état de sa femme s’est rapidement détérioré après avoir attrapé la maladie et mis sous respirateur. Elle est décédée le 16 avril.

Le Dr Qureshi a déclaré: « Elle était la plus belle épouse et mère de notre fille. Elle était unique dans son équilibre, sa grâce, son intelligence, sa nature douce et sa beauté. Elle me manquera pour toujours.

Le North East London Foundation Trust a déclaré qu’elle était un médecin « très estimé et extrêmement apprécié » qui serait « énormément regretté ».

Le Dr Peter Weller, qui a enseigné au Dr Rana à la City University de Londres, a déclaré qu’elle était populaire et «dévouée à être médecin».

L’ophtalmologiste et pasteur attentionné

Un ophtalmologiste « vraiment doué » qui a averti les autres de ne pas sous-estimer le coronavirus a lui-même succombé à la maladie.

L’ophtalmologiste Dr Paul Kabasele, 58 ans, est décédé en avril après avoir combattu le virus pendant un mois à l’hôpital.

Le Dr Kabasele, qui avait travaillé à l’hôpital Croydon pendant une décennie, était également un pasteur chrétien et a utilisé ses sermons pour exhorter sa congrégation du sud-est de Londres à prendre le virus au sérieux.

Il a également travaillé pour améliorer la santé oculaire des personnes en République démocratique du Congo, son pays d’origine, et travaillait avec l’University College London sur la recherche sur l’uvéite, une maladie oculaire rare.

Le Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust a fait l’éloge d’un «médecin vraiment doué et travailleur».

Infirmière, maman et papa sont décédés dans les deux semaines

L’infirmière Keith Dunnington photographiée avec ses parents Lillian et Maurice

Une infirmière « populaire et travailleuse » est décédée du virus des semaines avant ses parents.

Keith Dunnington, 54 ans, qui a travaillé pour le NHS pendant plus de 30 ans, est décédé au domicile de ses parents à South Shields, Tyne et Wear, en avril.

Tragiquement, sa mère Lillian, 81 ans, est décédée moins de deux semaines plus tard, suivie de son mari de 85 ans, Maurice.

Le personnel de l’hôpital a aidé le couple «inséparable» dans leurs derniers instants en rapprochant leurs lits pour qu’ils puissent se tenir la main.

Des personnes en deuil ont envahi les rues pour les funérailles conjointes du père de deux enfants et de ses parents.La cousine de M. Dunnington, Debbie Harvey, a déclaré à l’époque: « Keith a donné 200% à tout ce qu’il a fait. Il s’occupait si bien des gens et les défendait.