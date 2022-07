Emu et le chef de l’hôtel déjouent un chauffeur fuyant un accident avec délit de fuite à Malmesbury

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – L’Angleterre a deux nouvelles célébrités inattendues – un chef de 42 ans et un énorme émeu, qui se sont associés par inadvertance pour aider à attraper un conducteur dans un délit de fuite qui a fui une scène d’accident après avoir raté de peu des piétons et causé de nombreux dégâts. Dean Wade a déclaré avoir entendu lundi un “bruit de crissement” fort près de son lieu de travail dans le Wiltshire, dans le sud-ouest de l’Angleterre, et s’est précipité pour voir une jeep passer d’un côté à l’autre avant de s’écraser devant un magasin vide à proximité.

Dans une interview accordée au Washington Post mercredi, Wade, qui travaille à l’hôtel Old Bell de Malmesbury depuis seulement deux semaines, a déclaré qu’il pouvait voir le chauffeur, qui “apparaissait ivre”, s’apprêtait à s’éloigner de la scène. . Une passagère avait également quitté le véhicule.

“Il n’y a aucun moyen que vous alliez n’importe où”, a déclaré Wade à l’homme, qui, selon lui, “oscillait” et “titube” partout. Mais l’homme, bien qu’incapable de courir vite en raison de son état physique, était déterminé à s’enfuir à pied.

Vêtu de ses sabots de cuisine en caoutchouc antidérapants et de sa salopette de chef, Wade a poursuivi le conducteur pendant 15 à 20 minutes, à travers des buissons, des potagers et des jardins avant que le couple ne se retrouve dans un sanctuaire pour animaux.

C’est alors que la véritable confrontation a commencé.

“Je pouvais voir cet émeu massif”, a déclaré Wade. “Je mesure 1m80 et c’était plus grand que moi.”

Wade a déclaré qu’il pouvait dire que l’oiseau, qui était entouré de sa progéniture, était susceptible de passer en mode défense si quelqu’un s’introduisait dans son enclos.

“Mec, n’entre pas là-dedans”, a averti Wade à l’homme, qui, selon lui, a ignoré ses conseils, répondant: “Je peux combattre les émeus” avant de se diriger vers l’enclos de l’animal – où il a été picoré à plusieurs reprises.

“Il poignardait tout son corps”, a déclaré Wade, ce qui a poussé l’homme à jurer et à tenter en vain de “kung-fu-kick” l’animal.

L’oiseau a continué à poignarder le conducteur, qui a finalement abandonné, s’est enfui de l’enclos et s’est dirigé vers une rivière – tandis que Wade en a profité pour signaler une voiture de police à proximité.

La police du Wiltshire a confirmé lundi qu’elle faisait face à une «blessure mineure» et à des «dommages importants» à la suite de la collision qui a forcé la route à fermer alors que les services d’urgence se rendaient sur les lieux.

Suite à “une fouille approfondie de la zone”, ont déclaré des responsables, une personne avait été arrêtée après avoir conduit en état d’ébriété. Ils n’ont pas nommé la personne.

RPU, @ChippenhamCPT et @NPAShq face à cette blessure mineure (mais dommages importants) RTC à Malmesbury. L’un d’entre eux a été arrêté à la suite d’une recherche approfondie dans la région pour conduite en état d’ébriété et autres. Nous travaillons en équipe pour dégager la scène aussi rapidement et en toute sécurité que possible. pic.twitter.com/Ne9tTIsu6W – Opérations spécialisées Wilts (@WiltsSpecOps) 25 juillet 2022

Wade a déclaré au Post qu’il venait de déménager de la ville tentaculaire de Leeds vers le village pittoresque de Malmesbury pour son nouvel emploi à l’Old Bell Hotel, qui prétend être le plus ancien hôtel d’Angleterre. Selon son site Web, le lieu sert les voyageurs depuis l’an 1220.

“A Leeds, nous ne restons pas les bras croisés et ne faisons rien”, a déclaré Wade, attribuant à sa ville natale du West Yorkshire et à sa passion pour la justice le mérite de lui avoir donné l’instinct de courir après le conducteur.

Les émeus sont classés comme l’un des plus grands oiseaux du monde, selon National Geographic. Les animaux peuvent peser jusqu’à 97 livres et mesurer plus de six pieds de haut. Bien qu’ils ne puissent pas voler, ils ont de «longues pattes puissantes» qu’ils utilisent souvent pour donner des coups de pied aux prédateurs qui s’approchent trop près.

Wade a tenu à souligner qu’il ne considérait pas les oiseaux comme agressifs mais plutôt comme des «créatures curieuses» déterminées à protéger leurs petits.

“Je sais à quoi ressemblent les oiseaux femelles”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait rencontré des cygnes en colère cherchant à protéger leurs poussins.

Wade a admis que sa nouvelle vie et son nouveau travail à Malmesbury avaient jusqu’à présent dépassé toutes les attentes : s’unir à un émeu lundi pour résoudre le crime, être invité à apparaître à la radio et à la télévision nationales au Royaume-Uni et répondre aux demandes d’interview alors qu’il tentait de réparer un pneu crevé, bien que l’on ne pense pas que cet incident soit lié à un oiseau.

L’émeu, malgré sa nouvelle renommée, a conservé un profil plus bas, le sanctuaire de la faune refusant les interviews, mais disant à la chaîne de télévision nationale BBC que tous ses émeus étaient indemnes et qu’ils sont des “créatures merveilleuses”.