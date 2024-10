Emteq Labs dévoile les premières lunettes au monde à détection d’émotions

Une technologie brevetée et fondée sur la science mesure avec précision les expressions, les habitudes alimentaires, l’attention et l’activité physique, ouvrant ainsi des perspectives transformatrices sur les émotions et les comportements avec des impacts profonds dans un large éventail d’applications.





BRIGHTON, Royaume-Uni, 15 octobre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Laboratoires Emteq leader du marché des technologies portables de reconnaissance des émotions, a annoncé aujourd’hui le lancement prochain de Sense, les premières lunettes de détection d’émotions au monde. Parallèlement au dévoilement de Sense, la société est heureuse d’annoncer la nomination de Steen Strand, ancien chef de la division matériel de Snap Inc., en tant que nouveau PDG.

Au cours de la dernière décennie, Emteq Labs – dirigé par le célèbre chirurgien et expert en musculature faciale, le Dr Charles Nduka – a été à l’avant-garde de l’ingénierie de technologies avancées pour détecter les mouvements et les émotions du visage. Ces données ont des implications significatives sur la santé et le bien-être, mais n’ont jamais été disponibles en dehors d’un laboratoire, d’un établissement de santé ou d’un autre environnement contrôlé. Aujourd’hui, Emteq Labs a développé Sense : une plate-forme de lunettes brevetée, alimentée par l’IA, qui fournit des informations de qualité laboratoire dans la vie réelle et en temps réel. Cela comprend une mesure et une analyse complètes des expressions faciales du porteur, de ses habitudes alimentaires, de son humeur, de sa posture, de son niveau d’attention, de son activité physique et d’autres mesures liées à la santé.

« Nos visages révèlent des informations profondes sur notre esprit et notre corps. Depuis la création d’Emteq Labs en 2015, nous avons pour mission d’améliorer la vie et les résultats en matière de santé grâce à une compréhension plus approfondie de nos réponses émotionnelles et de nos comportements », a déclaré le Dr Charles Nduka, fondateur et directeur scientifique d’Emteq Labs. « Nos lunettes Sense, éprouvées et révolutionnaires, nous permettent de regarder à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur. Les porteurs se tourneront vers l’avenir pour voir comment des facteurs subtils et presque invisibles peuvent façonner la santé et le bien-être à long terme comme jamais auparavant.

Les lunettes Sense d’Emteq sont équipées de capteurs OCO sans contact qui détectent les activations faciales haute résolution aux emplacements musculaires clés, ainsi que d’une caméra orientée vers le bas pour enregistrer instantanément la consommation alimentaire. Les données collectées sont analysées à l’aide d’algorithmes propriétaires AI/ML et transférées en toute sécurité vers l’application Sense et la plateforme cloud. L’utilisateur a un contrôle total sur les données et peut choisir de les partager avec des chercheurs, des formateurs, des coachs ou des cliniciens avec son consentement.

Les informations puissantes découvertes par Sense ont un impact transformateur sur la gestion du poids et la santé mentale, ainsi que sur des applications de soins de santé plus larges, le sentiment des consommateurs, la réalité augmentée, et bien plus encore.

Une technologie fondée sur la science qui a fait ses preuves pour résoudre des problèmes de santé critiques

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus d’un milliard de personnes dans le monde souffrent d’obésité et environ 970 millions de personnes souffrent de troubles de santé mentale. La plateforme d’Emteq aide à résoudre ces problèmes de santé critiques en permettant une compréhension plus approfondie des comportements quotidiens, des décisions et des émotions qui les motivent.

Un récent étude évaluée par des pairs dans le Journal of Medical Internal Research ont découvert que Sense suit avec précision la consommation alimentaire et le comportement alimentaire au quotidien, surmontant ainsi les limitations majeures des méthodes traditionnelles d’auto-évaluation telles que les journaux alimentaires manuels. Cette recherche confirme l’efficacité de la technologie d’Emteq pour un suivi alimentaire précis, essentiel au succès des interventions visant à promouvoir un mode de vie sain.

En plus, recherche publiée dans Frontiers in Psychiatry a démontré que la plateforme d’Emteq peut faire la distinction entre les personnes déprimées et non déprimées par rapport aux méthodes de diagnostic de référence actuelles. En évaluant efficacement les comportements affectifs dans des environnements éloignés – comme à la maison, au bureau ou à l’école – Sense est sur le point d’améliorer considérablement le diagnostic et la surveillance des problèmes de santé mentale et neurologiques chroniques, notamment la dépression, l’anxiété, les troubles du spectre autistique, etc.

« Ayant passé toute ma carrière à l’intersection de l’innovation et des produits de consommation, je peux affirmer avec confiance qu’Emteq transformera le paysage des lunettes intelligentes et, plus important encore, améliorera et sauvera des vies », a déclaré Steen Strand, PDG d’Emteq Labs. « Les applications liées à la santé ont catalysé l’essor des appareils portables, et les lunettes constituent la prochaine frontière. Emteq fournira l’étui le plus convaincant pour les lunettes intelligentes à ce jour, prouvant qu’elles peuvent améliorer considérablement votre santé.

Avant de rejoindre Emteq, Strand dirigeait la division matérielle de Snap Inc., SnapLab, où il était responsable de la gamme Spectacles de lunettes de réalité augmentée ainsi que des investissements et acquisitions liés au matériel de l’entreprise. « La technologie d’Emteq va changer notre façon de nous comprendre et créera de solides cas d’utilisation qui favoriseront bientôt l’adoption des lunettes AR », a poursuivi Strand.

Le kit de développement Sense d’Emteq Labs sera disponible pour les partenaires commerciaux abordant un large éventail d’applications à partir de décembre. Pour plus d’informations, visitez www.emteqlabs.com .

À propos des laboratoires Emteq

Emteq Labs est une société de technologie profonde basée au Royaume-Uni, pionnière dans la reconnaissance des émotions en temps réel dans des environnements virtuels et augmentés. Les lunettes brevetées de détection d’émotions de la société capturent l’activité des muscles du visage dans divers contextes, en tirant parti d’algorithmes exclusifs d’IA/ML pour fournir des informations sur les expressions, les comportements alimentaires, l’attention et l’activité physique. Avec près d’une décennie de recherche soutenant ses innovations, Emteq Labs détient 27 brevets, a publié 28 publications évaluées par des pairs et a remporté de nombreux prix pour sa technologie de pointe. Soutenue par le financement du National Institute for Health Research (NIHR i4i), d’Innovate UK et d’Horizon 2020, la société mène activement des recherches validant les applications sanitaires de sa technologie. Emteq Labs a son siège à Brighton, au Royaume-Uni, et possède des bureaux supplémentaires dans plusieurs pays.

