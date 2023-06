EmTech Suivant

Code de conduite des participants

Nous nous engageons à fournir des forums sûrs et respectueux, à la fois en direct et en ligne. En participant à cet événement, vous acceptez de maintenir un environnement respectueux pendant toutes les parties de la conférence, y compris les interactions entre les conférenciers, les participants et le personnel. Les violations seront traitées à la discrétion de l’organisateur et peuvent entraîner le retrait de l’événement. Pour signaler un incident, veuillez nous contacter.

Tout matériel de conférencier fourni est destiné à des fins d’information/d’éducation uniquement et ne peut être reproduit ou modifié d’aucune autre manière.

En vous inscrivant à cet événement, vous reconnaissez que vous pouvez recevoir des messages promotionnels de la part des hôtes et sponsors de l’événement. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur le lien contenu dans l’e-mail.