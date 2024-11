EmRata s’habille en J.Lo dans une robe plongeante pour Halloween 2024

Les célébrités ont vraiment réussi avec leurs costumes d’Halloween, mais la tendance la plus populaire de l’année ? Des célébrités se déguisent en autres célébrités. Le dernier exemple en date est Emily Ratajkowski, qui a recréé le moment viral des Grammys 2000 de Jennifer Lopez. Vous savez, quand elle portait une robe Versace verte plongeante sur le tapis rouge ? Voici le look original :

Scott Gries//Getty Images

Et voici EmRata :

D’autres célébrités qui se sont déguisées en célébrités cette année ? Tout d’abord, nous avons Kendall Jenner et Hailey Bieber, qui ont fait tout un La vie simple-shooting thématique d’eux-mêmes recréant l’une des scènes les plus emblématiques de Paris Hilton et Nicole Richie :

Pendant ce temps, Halle Bailey était Halle Berry :

Zooey Deschanel était Angie K de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City:

Ciara était Naomi Campbell sur le podium :

Paris Hilton était Britney Spears :

Et Troye Sivan était Addison Rae lors de son Britney Spears Memoir Pap Walk™ :

Pour nommer! Quelques!

Rappel que cette robe verte était littéralement C’est la raison pour laquelle Google Images a été créé, et au départ, le styliste de J.Lo ne voulait pas qu’elle le porte. Comme elle l’a dit Vogue« C’était une robe que d’autres personnes avaient déjà portée. Mon styliste m’a dit : ‘S’il te plaît, ne la porte pas. Quelqu’un d’autre l’a portée. » Je me suis dit : ‘Eh bien, tu l’as acheté, et il est le plus beau, alors je vais le porter.’ Et c’est ce que j’ai fait. Et cela a fait beaucoup de bruit. »

Elle a ajouté : « Je suppose que chaque génération a besoin de sa robe emblématique de Marilyn, et c’est cette robe pour cette génération. Pourquoi est-elle devenue ainsi ? C’est juste à un moment où le vent s’est ouvert, et je suis montée sur scène, et c’est juste arrivé. »