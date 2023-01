Emraan Hashmi révèle qu’Akshay Kumar “a été le premier à appeler” lorsque son fils luttait contre le cancer

La star de Bollywood, Emraan Hashmi, dans sa récente interview, a révélé que sa co-star de Selfiee, Akshay Kumar, était la première à l’avoir appelé lorsque son fils a reçu un diagnostic de cancer. Lors du lancement de la bande-annonce de leur prochain film Selfiee, l’acteur a qualifié Akshay d'”ange”.

Pour les non-initiés, Emraan s’est marié avec Parveen Shahani en décembre 2006. Ils sont devenus parents du petit garçon Ayaan en 2010. Le 15 janvier 2014, Ayaan a reçu un diagnostic de cancer. Selon Indian Express, tout en parlant d’Akshay, Emraan a déclaré: «Je l’ai suivi en tant que fan, je l’ai adoré. J’ai eu le privilège de le connaître ces dernières années. Il était là pour moi quand il y a eu un problème de santé avec mon fils. Il a été le premier à m’appeler et à me soutenir, à soutenir la famille notre famille. Je ne le connaissais pas bien à l’époque. Beaucoup de gens vous entourent dans vos bons moments mais bure waqt mein jo farishtey aate hai (les anges qui viennent à vous dans vos moments difficiles), c’est Akshay.





Tout en parlant de son film et de ses multi-vedettes, il a déclaré: «Pour moi, seul le contenu est important, peu importe qu’il s’agisse d’un film à héros solo, à deux ou à trois héros. Je ne sais pas pourquoi il n’y a pas trop de multi-stars en cours de création. Ils se font mais il devrait y avoir plus de films car ils ont du succès si on regarde la tendance des deux dernières années et depuis l’aube du cinéma.

Les créateurs d’Akshay Kumar et d’Emraan Hashmi-star Selfiee ont sorti la bande-annonce de la comédie dramatique à venir le dimanche 22 janvier. Dans un premier temps, le film vous ramène à Shah Rukh Khan’s Fan puisque les deux films traitent de la rivalité entre un superstar et son superfan.

Dans le réalisateur Maneesh Sharma de 2016, les deux personnages ont été joués par SRK lui-même dans un double rôle en tant que superstar Aryan Khan et son plus grand fan Gaurav Chandna. Dans Selfiee, Akshay Kumar joue la star de Bollywood Vijay Kumar et Emraan Hashmi joue un officier RTO Om Prakash. Nushrratt Bharuccha et Diana Penty seront considérées comme les principales dames du film.

