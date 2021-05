Emraan Hashmi renverse les haricots sur la scission Mahesh Bhatt-Mukesh Bhatt | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Emraan Hashmi s’est récemment ouvert sur la scission Mukesh Bhatt-Mahesh Bhatt en un grand quotidien. Considérant que les deux font partie de sa famille et qu’il a beaucoup travaillé avec la maison de production du duo Vishesh Films dans le passé, Emraan a exprimé qu’il souhaitait qu’ils reviennent ensemble pour un film.

Il a déclaré au Times Of India: « J’ai beaucoup de bons souvenirs de Vishesh Films. Je souhaite juste que nous revenions tous ensemble pour faire un film. Je ne sais pas quel sera le sujet, cependant. »

Interrogé sur la raison de leur séparation, il a expliqué: « Mais pour répondre à votre question, eh bien, toutes les bonnes choses ont une fin. Les équations changent. Rien n’est permanent. Et je dis cela sans connaître les détails de ce qui s’est passé. En ce qui me concerne, je parle toujours à eux deux. Mukeshji m’a souhaité avant ‘Mumbai Saga’. Je suis en contact avec Mahesh Bhatt. «

Vishesh film a été fondé par Mukesh Bhatt en 1987. Plus tard, dans les années 90, Mahesh Bhatt a rejoint la bannière de production en tant que chef créatif à plein temps. Cependant, le duo n’est plus impliqué dans un partenariat professionnel.

Emraan Hashmi est le petit-fils de Meherbano Mohammad Ali, une actrice, qui était la sœur de Shirin Mohammad Ali, la mère des producteurs Mahesh Bhatt et Mukesh Bhatt. Par conséquent, Mahesh Bhatt et Mukesh Bhatt sont les oncles de Hashmi et Alia Bhatt et Pooja Bhatt sont ses cousins.

Sur le plan du travail, le ‘Mr. L’acteur X ‘a été vu pour la dernière fois dans le film d’action-thriller’ Mumbai Saga ‘réalisé par Sanjay Gupta et sera ensuite vu dans le thriller mystère’ Chehre ‘avec la mégastar Amitabh Bachchan.