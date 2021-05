Emraan Hashmi parle de la séparation de Mahesh Bhatt et Mukesh Bhatt

L’acteur de Bollywood Emraan Hashmi, qui a été vu pour la dernière fois dans la sortie OTT « Mumbai Saga » réalisé par Sanjay Gupta, s’est récemment ouvert sur la scission dont on parle beaucoup entre ses mentors Mukesh Bhatt-Mahesh Bhatt, dans une interview avec un grand quotidien.

Pour l’inversé, Emraan a fait plusieurs films avec le duo Bhatt et a été émotionnellement impliqué avec Vishesh Films.

Parlant de la scission, Emraan a déclaré que même s’il ne connaissait pas les détails de leur scission, il était certainement déçu. Cela dit, Emraan a également ajouté que rien n’est permanent et que toutes les bonnes choses prennent fin en exprimant son souhait que tout le monde se remette ensemble pour faire un film.

Il a également révélé qu’il était en contact avec eux deux et que Mukesh Bhatt lui souhaitait avant «Mumbai Saga».

Au Times of India, Emraan a déclaré: « J’ai beaucoup de bons souvenirs de Vishesh Films. Je souhaite juste que nous revenions tous ensemble pour faire un film. Je ne sais pas quel sera le sujet, cependant. Mais pour répondre à votre question, Eh bien, toutes les bonnes choses ont une fin. Les équations changent. Rien n’est permanent. Et je dis cela sans connaître les détails de ce qui s’est passé entre elles. «

« En ce qui me concerne, je parle toujours à eux deux. Mukeshji m’a souhaité avant ‘Mumbai Saga’. Je suis en contact avec Mahesh Bhatt », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu de leur séparation professionnelle, Emraan a répondu: « Ouais bien sûr. »

Plus tôt cette année, Mukesh Bhatt avait annoncé que Vishesh Films serait dirigé par ses enfants, sa fille Sakshi et son fils Vishesh tout en précisant que c’était toujours son entreprise, Mahesh ne servant que de consultant. « Nous n’avons eu aucun combat, mais il ne veut plus occuper le poste », avait-il dit.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Emraan Hashmi sera ensuite vu dans ‘Chehre’, qui a été retardé en raison de la deuxième vague de COVID-19 en Inde, et ‘Tiger 3’.