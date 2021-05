Emraan Hashmi joue l’agent ISI dans Salman Khan-Katrina Kaif avec ‘Tiger 3’?

Le prochain film de Salman Khan, « Tiger 3 », a rendu les fans plus excités en raison du nouvel ajout au casting. Oui, on parle d’Emraan Hashmi qui joue le méchant dans le film réalisé par Maneesh Sharma. Intéressant, quelques détails sur le personnage de l’acteur de «Meurtre» ont été spéculés et c’est aussi intéressant que cela puisse paraître. Selon les rapports, Emraan jouera l’agent ISI du Pakistan, alias Tiger of Pakistan.

Parlant de la même chose, une source a déclaré à Pinkvilla: « Emraan Hashmi joue le rôle d’un agent pakistanais, qui est opposé au responsable de RAW, Tiger, joué par Salman Khan. Il s’agit essentiellement de Tiger vs Tiger, comme l’ISI décrit Emraan comme la réponse du Pakistan. à Tiger aka. Avinash Singh Rathod. Si vous avez entendu le regretté acteur Girish Karnad dire: « yeh kaam sirf ek admi kar sakta hai, Tiger », il est temps d’être présenté au plus dur et à la seule personne qui peut jouer un ennemi de Tiger – Agent ISI, Emraan Hashmi. «

La source a ajouté: « Son look est également loin des pistes négatives que nous avons vues. En fait, il est aussi élégant que possible. »

Une source a également déclaré: « Vous entendrez peut-être un haut fonctionnaire indien appeler l’agent voyou, Tiger, de retour en mission en disant probablement quelque chose du genre Tiger Ko Rokne Ke Liye…. Tiger Ko Wapis Lao. »

Parlant du personnage de Katrina Kaif qui a également joué l’agent ISI dans la franchise ‘Tiger’, la source a poursuivi en disant au portail de divertissement: « Eh bien, attendez et regardez. En tant qu’agent ISI, son personnage a un arc formidable dans ‘Tiger 3’ , et les cartes seront ouvertes au bon moment. Mais attention à la piste de Zoya dans ‘Tiger 3’. «