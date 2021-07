New Delhi: L’acteur de Bollywood Emraan Hashmi a choqué les fans samedi lorsqu’il a dévoilé sa transformation physique drastique avant le tournage de son prochain « Tiger 3 ». L’acteur s’était rendu sur Instagram pour partager la photo de son corps déchiré et y a montré ses abdos de planche à laver. Sur la photo, il portait un élégant bandeau rouge et un jogging, l’acteur était torse nu, donnant aux fans un aperçu de sa transformation. Il avait l’air plus en forme que jamais et les fans étaient ravis de son nouvel avatar.

L’acteur de « Mumbai Saga » a écrit dans la légende : « Ce n’est que le début !!! ».

Découvrez son dernier look:

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour féliciter l’acteur et sa transformation physique louable. Ils ont bombardé la section des commentaires avec les emojis de feu et de cœur.

Sur le plan du travail, le ‘Mr. L’acteur de X’ a été vu pour la dernière fois dans le thriller d’action ‘Mumbai Saga’ réalisé par Sanjay Gupta et sera ensuite vu dans le thriller mystérieux ‘Chehre’ avec la mégastar Amitabh Bachchan. Il jouera également dans le troisième volet de la franchise « Tiger » avec Salman Khan et Katrina Kaif.

Plus tôt en avril, la chanson d’Emraan Hashmi, Lut Gaye, avait atteint un tout nouveau sommet alors que la chanson romantique était devenue le premier single à recueillir les 500 millions de vues les plus rapides sur la chaîne YouTube de la série T dans les 60 jours suivant sa sortie.