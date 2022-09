Emraan Hashmi blessé après des jets de pierres au Cachemire alors qu’il tournait pour Ground Zero ? Voici la VÉRITÉ

Emraan Hashmi a plusieurs films intéressants alignés, et il est actuellement occupé par le tournage de son prochain Point zéro. L’acteur a tourné pour le film au Cachemire et récemment, un reportage a choqué ses fans. Selon certaines informations, l’acteur aurait été blessé après que des pierres lui aient été lancées. Les rapports ont également affirmé qu’un FIR avait été déposé au poste de police de Pahalgam à peu près de la même manière. Cependant, les rapports se sont avérés faux et Emraan va bien.

L’acteur s’est rendu sur Twitter pour démentir les informations. Dans son tweet, il a écrit que les habitants du Cachemire ont été très chaleureux et accueillants et que cela a été une joie absolue pour lui de tourner à Srinagar et Pahalgam. Emraan Hashmi a en outre écrit: “La nouvelle de ma blessure dans un incident de jet de pierre est inexacte.” Découvrez le tweet ci-dessous