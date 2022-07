Emraan Hashmi affiche des abdos toniques dans une vidéo d’entraînement, le sous-titrant “dans un monde rempli d’images à l’aérographe…”

Emraan Hashmi, qui a été vu pour la dernière fois dans Dybbuk, un film d’horreur surnaturel écrit et réalisé par Jay K, a pris d’assaut jeudi Internet avec une vidéo d’entraînement qui devient virale sur les réseaux sociaux. Emraan a publié une vidéo d’entraînement dans laquelle on peut le voir exhibant ses abdominaux ciselés et son corps bien tonique. S’adressant à Instagram, l’acteur de Jannat a légendé la vidéo : “Dans un monde rempli d’images retouchées, ça fait du bien de gagner mes stries naturelles. De plus en plus !!”

Dans la vidéo, on voit Emraan enfiler un short noir et des chaussures de sport assorties. On peut le voir à l’intérieur d’un gymnase, s’entraînant sur sa poitrine avec un dévouement total.

Peu de temps après qu’Emraan ait partagé cette vidéo, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de feu et de cœur et l’acteur a recueilli beaucoup d’appréciation de la part des internautes. Le réalisateur de Malang, Mohit Suri, a commenté, “le vrai héros !! Mera bhai” “Le roi est de retour”, a commenté un utilisateur suivi d’émoticônes de cœur.

Découvrez la vidéo d’entraînement d’Emraan ci-dessous :





Pendant ce temps, il a été spéculé que l’acteur d’Awarapan ferait partie du thriller d’action vedette de Salman Khan et Katrina Kaif Tiger 3, et on le verra incarner le rôle d’un antagoniste.

Les fabricants n’ont pas encore fait d’annonce officielle.

En dehors de cela, il sera vu dans Selfie aux côtés d’Akshay Kumar, Nushrratt Bharuccha et Diana Penty. Produit par Karan Johar, le film est un remake officiel du film Malayalam Driving License de 2019.