Partageant un aperçu de sa vie fabuleuse, l’épouse de Bollywood, Mira Rajput Kapoor, a publié lundi une photo légère de son escapade à Goa sur Instagram. Épouse de l’acteur Shahid Kapoor, Mira profite actuellement de ses vacances sur les plages pittoresques de Goa et a mis à jour ses adeptes de ses looks de vacances. Dans son récent post Instagram, Mira est vue dans un haut de bikini noir et un haussement d’épaules assorti de la marque de vêtements faits à la main de Bombay, Summer Somewhere. Elle a complété son look de plage avec un pantalon en lin aux couleurs pastel et des chaussures plates noires d’Aprajita Toor.

La jeune femme de 26 ans est également vue arborant son sac Rimzim Dadu couleur sang de bœuf sur la photo et des cerceaux dorés de bijoux MISHO.

La légende de Mira pour son dernier message a capturé sa sensation florale totale alors qu’elle se détend à Goa. La mère de deux enfants a écrit: «Vous pouvez m’appeler Jasmine», ainsi que l’image qui a été appréciée par 1 70 506 utilisateurs. Les adeptes et les fans de Mira lui ont fait l’éloge, comme un utilisateur a commenté, « Hey Jasmine, tu es jolie fille », tandis que beaucoup ont posté des émojis aux yeux de cœur sur son message.

Dans sa dernière histoire Instagram, Mira a également publié une photo de l’un des maillots de bain qu’elle portait à Goa. Le maillot de bain est conçu par une marque basée à Sydney Zimmermann.

Dans un autre post Instagram, Mira a partagé un angle différent de son escapade à Goa. L’image capture le reflet de Mira dans le miroir. Les photos semblent avoir été prises par son mari Shahid.

Shahid sera ensuite vu à Jersey qui est un remake de Bollywood d’un film Telugu du même nom. Le film montrera Shahid endossant le rôle d’un joueur de cricket, comme le montre l’un des posts Instagram de Mira. Jersey devrait sortir autour de Diwali cette année. Le film est réalisé par Gowtam Tinnanuri, qui a également réalisé le film original.

Shahid sera rejoint par Mrunal Thakur et Pankaj Kapur pour le projet.