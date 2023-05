Emprisonner des hommes blancs pour sauver la planète – Jane Fonda — RT Games & Culture

La meilleure chance pour l’humanité de sauver la planète du changement climatique réside dans l’enfermement des hommes blancs, a déclaré samedi l’actrice hollywoodienne Jane Fonda devant le public du Festival de Cannes.

« C’est grave – nous avons environ sept, huit ans pour réduire de moitié notre consommation de combustibles fossiles, et malheureusement, les personnes qui en ont le moins la responsabilité sont les plus durement touchées – les pays du Sud, les habitants des îles , pauvres gens de couleur », la star de Barbarella a expliqué, insistant, « C’est une tragédie que nous devons absolument arrêter. »

Nous devons arrêter et emprisonner ces hommes – ce sont tous des hommes.















Sans nommer aucun des hommes qu’elle croyait être responsables de la disparition imminente de la planète, Fonda a ensuite établi des liens entre la Terre et ses habitants minoritaires, arguant, « Il n’y aurait pas de crise climatique s’il n’y avait pas de racisme. Il n’y aurait pas de crise climatique s’il n’y avait pas de patriarcat. Les hommes blancs sont les choses qui comptent et puis tout le reste [is] au fond. »

« Si nous résolvons la crise climatique, et que nous n’avons pas résolu toutes ces autres choses, nous allons avoir des ennuis », l’actrice de Klute a averti.

Fonda, un militant écologiste fréquent, a été arrêté à plusieurs reprises en 2019 alors qu’il manifestait devant le Capitole américain aux côtés d’autres célébrités visant à attirer l’attention sur le changement climatique (et sur eux-mêmes) par la désobéissance civile.

L’actrice a défendu son infraction télégénique contre les critiques qui se moquaient de la « coups de pub » argumentant « Si vous êtes une célébrité, vous avez la responsabilité d’utiliser cette célébrité, surtout lorsque l’avenir de l’humanité est en jeu. » Ses détracteurs comprenaient le président américain de l’époque, Donald Trump, qui s’est plaint « elle a toujours les menottes! »

Fonda s’est engagée dans l’activisme politique tout au long de sa carrière, suscitant de vives critiques dans les années 1960 pour son opposition ouverte à la guerre du Vietnam. Elle a récemment dessiné des attaques suite à une apparition sur The View dans laquelle elle a suggéré aux femmes de recourir à « meurtre » pour défendre leur droit à l’avortement à la suite de l’annulation par la Cour suprême de la décision Roe c. Wade.