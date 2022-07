Emprisonnée par la douleur : une femme de Nelson isolée par une maladie génétique rare

De son lit, Auraya Marshall écoute seule le bruit de la circulation sous la fenêtre de son appartement. Le centre commercial Nelson dans lequel elle travaillait n’est qu’à un pâté de maisons, la plage à quelques pas de son appartement, mais ces endroits sont devenus des abstractions pour elle.

La réalité de Marshall est un petit appartement où l’excitation quotidienne est de savoir si elle peut ou non se rendre à ses toilettes sans se blesser. Elle n’a que 23 ans et est prisonnière de son corps.

“Je regarde le monde extérieur et cela semble être une chose si lointaine à atteindre.”

Marshall vit avec le syndrome d’Ehlers-Danlos (EDS), une maladie génétique rare qui affaiblit les tissus conjonctifs de ses tendons et ligaments. La société Ehlers-Danlos affirme que la prévalence de la maladie varie en fonction des 13 variations d’une personne, mais qu’elle peut se présenter chez 1 personne sur 3 500 à moins d’une personne sur un million. Il n’existe actuellement aucune estimation du nombre de Canadiens vivant avec le SDE.

L’EDS affecte le collagène, la protéine qui donne aux tendons, aux os et à la peau leur force. Sans suffisamment de collagène, le corps devient un château de cartes susceptible de s’effondrer au moindre contact. C’est une maladie douloureuse et débilitante sans remède.

À la maison, Marshall passe son temps confinée dans un lit pendant que son partenaire est au travail. Elle a deux chats, dont un chaton de trois mois nommé Bliss qui joue à proximité, et un téléphone pour l’occuper. Sinon, elle essaie de rester couchée, fixant le plafond blanc au-dessus.

Elle avait des problèmes de santé en grandissant – Marshall se souvient de se plaindre de douleurs articulaires lorsqu’elle était enfant – mais n’a reçu un diagnostic d’EDS qu’à l’âge de 16 ans. Cette année-là, elle a développé un ulcère et a été hospitalisée pendant deux mois pour de graves problèmes d’estomac, ce qui peut affecter les gens. avec EDS et l’oblige maintenant à vivre avec un régime principalement composé de liquides ou d’aliments mous.

Pourtant, Marshall a réussi avec des visites chez un chiropraticien et une dose minimale d’analgésiques. Elle travaillait dans un magasin de vêtements, et lorsque le verrouillage du COVID-19 a commencé, elle a utilisé le temps libre pour terminer son équivalence de diplôme d’études secondaires. Elle a modelé pour un magazine américain et s’est découvert une passion pour le DJing. L’année dernière, elle a même eu la force de marcher jusqu’à Pulpit Rock surplombant Nelson.

“Avant, je vivais assez bien et je me déplaçais. … J’étais encore capable de vaquer à mes occupations quotidiennes et d’avoir de l’énergie.

Auraya Marshall de Nelson, qui vit avec le syndrome d’Ehlers-Danlos, passe la plupart de ses journées alitée, incapable de bouger de peur de subir de multiples luxations. Photo: Tyler Harper

Mais en octobre 2021, Marshall se promenait dans un parc local avec un ami lorsqu’elle a glissé et s’est cassé le bras. Au fur et à mesure qu’elle récupérait à la maison, elle a progressivement perdu la force musculaire qu’elle avait accumulée avec des exercices de physiothérapie quotidiens destinés à surcompenser ses ligaments faibles.

Elle est maintenant essentiellement alitée depuis janvier. Elle ne peut pas rester debout plus de deux minutes sans s’évanouir et vit dans la peur de se disloquer le cou, la colonne vertébrale et les hanches. Il y a deux semaines, elle a dit que sa colonne vertébrale était disloquée à cinq ou six endroits.

“Je pourrais me lever et aller aux toilettes et je pourrais me disloquer les articulations ou quelque chose comme ça, puis être dans une douleur atroce, comme une sorte de douleur de niveau 10 jusqu’à ce que je puisse aller chez un chiropraticien pour le remettre ensemble.”

Marshall décrit l’EDS comme un «handicap invisible» qui n’a pas de marqueurs visuels, ce qui peut amener les gens à penser qu’elle est en bonne santé. Elle dit qu’elle est sortie avec un fauteuil roulant et une minerve dans le passé et qu’elle a été accusée d’avoir simulé son état, dont le souvenir la fait remonter.

Cela n’arrive pas souvent non plus, car les fauteuils roulants typiques sont conçus pour être alimentés par la force du haut du corps. Marshall n’a plus ça.

«Je vais juste me disloquer la colonne vertébrale en essayant de déplacer un fauteuil roulant. Je dois avoir une unité de puissance et même les bosses peuvent être effrayantes.

Plus tôt ce mois-ci, l’un des amis de Marshall a créé un compte GoFundMe pour elle et son partenaire. Marshall n’a pas de soutien familial propre. À 12 ans, elle a été placée dans une famille d’accueil, qu’elle a quittée trois ans plus tard parce qu’elle ne se sentait pas en sécurité et qu’elle subvient à ses besoins depuis.

Elle reçoit une aide au revenu et est en train de demander la prestation d’invalidité fédérale, mais n’a pas d’argent pour des conforts qui pourraient améliorer son niveau de vie, comme un fauteuil roulant électrique.

Ces besoins l’ont emporté sur ses désirs, comme un ordinateur portable pour refaire de la musique, ou même la perspective d’études postsecondaires, qu’elle appelle «une chimère à ce stade».

Rejoindre le monde signifiera que Marshall doit apprendre à vivre avec le syndrome d’Ehlers-Danlos. Elle n’a tout simplement pas encore compris comment, parce que son corps ne la laisse pas faire.

Si vous souhaitez faire un don à Marshall, visitez https://bit.ly/3omtvO8.

@tyler_harper | tyler.harper@nelsonstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.