Emprisonné, exilé et réduit au silence: étouffer l’opposition politique en Afrique de l’Est

Il y a eu moins d’attention internationale et de tollé que d’habitude, de nombreux pays qui servent traditionnellement de chiens de garde préoccupés par la pandémie et les préoccupations nationales. Bien que certains aient émis des déclarations de préoccupation, ils n’ont pas menacé de sanctions pour la violence, ni proposé de servir de médiateur, comme ils l’ont peut-être déjà fait.

M. Wine est l’un des nombreux dirigeants de l’opposition de haut niveau en Afrique de l’Est qui ont récemment été emprisonnés, exilés ou réduits au silence alors qu’ils défiaient des dirigeants et des partis politiques enracinés. Les chefs d’État ont utilisé le coronavirus comme prétexte pour renforcer leur emprise sur le pouvoir et ont introduit des lois pour étouffer la dissidence, selon les analystes.

NAIROBI, Kenya – Depuis le début de la campagne présidentielle en Ouganda début novembre, le candidat de l’opposition le plus en vue, Bobi Wine, a été gazéifié, arrêté et battu par la police, détenu à l’isolement et inculpé au tribunal pour avoir organisé une campagne événements en violation des restrictions relatives aux coronavirus.

Et les États-Unis, sous la direction isolationniste du président Trump, se sont beaucoup moins engagés dans la défense des droits de l’homme dans le monde. Le pays a également perdu sa crédibilité pour intervenir au niveau international alors que le monde a vu les forces de police américaines filmées en train de violer les droits de l’homme chez eux.

Les répercussions se sont fait sentir lors d’élections dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est.

En Ouganda, qui vote en janvier, M. Wine a été victime d’intimidations intenses dans sa tentative de renverser le président Yoweri Museveni, qui dirige le pays avec une poigne de fer depuis 1986.

En Tanzanie, Tundu Lissu, avocat et ancien législateur, a reçu des menaces de mort alors qu’il faisait campagne pour la présidence et a été chassé du pays après une élection d’octobre qui, selon certains observateurs internationaux, a été sapée par la fraude.

Et en Éthiopie, le magnat des médias et figure de l’opposition Jawar Mohammed est resté en prison pendant près de cinq mois pour terrorisme.

«Les mouvements d’opposition sont confrontés à certains des défis les plus graves de leur existence depuis que cette ère de démocratisation s’est installée pour la première fois dans la région au début des années 1990», a déclaré Zachariah Mampilly, co-auteur du livre «Africa Uprising: Popular Protest and Political Change », Et professeur d’affaires internationales à la City University de New York.