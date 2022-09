Si vous êtes à la recherche d’un haut-parleur Bluetooth que vous pouvez emporter, vous voudrez vous assurer qu’il peut gérer tout et tout ce que le monde pourrait lui lancer. JBL fabrique certains de nos haut-parleurs portables robustes préférés, et en ce moment chez Woot, vous pouvez acheter certains modèles jusqu’à 44 % de réduction. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir.

Les haut-parleurs Charge de JBL ont souvent gagné une place sur notre liste des meilleurs haut-parleurs Bluetooth de l’année, grâce à leur conception durable et à leur son impressionnant pour la taille. La que vous voyez à cette vente est maintenant vieille d’une génération, mais possède toujours des spécifications impressionnantes comme un indice d’étanchéité IPX7 et 20 heures de lecture sur une seule charge, et est une excellente valeur à 100 $, ce qui vous permet d’économiser 80 $ par rapport au prix habituel.

Ou, si vous cherchez un haut-parleur avec un peu plus de punch, vous pouvez choisir le JBL PartyBox 110, l’un de nos préférés Boombox Bluetooth pour 2022. À 23 livres, il n’est pas aussi portable que le Charge 4, mais il offre 160 watts de son, des niveaux de basses réglables, 12 heures de lecture et il est équipé de lumières LED intégrées avec des tonnes de réglages différents pour vous aider à tourner n’importe où. dans le centre du parti. La est en vente pour 100 $ de rabais, ce qui fait baisser le prix à 300 $.

Si vous ne voulez pas dépenser autant, l’original haut-parleur portable est également en vente pour 260 $, 90 $ de réduction sur le prix habituel. Il offre un son légèrement inférieur à 100 watts et a la moitié de la durée de vie de la batterie de la PartyBox 110 ci-dessus, mais il est également livré avec son propre microphone sans fil, idéal pour le karaoké ou faire des annonces. Et les deux enceintes PartyBox ont un indice de résistance à l’eau IPX4, ce qui signifie qu’elles sont protégées contre les éclaboussures et la pluie légère, vous n’avez donc pas à vous soucier de les emmener à la plage ou à la piscine.