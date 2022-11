Emportez un expert en plantes partout où vous allez avec 75% de réduction sur un abonnement à vie à NatureID

Si vous avez une affinité pour tout ce qui est vert et en croissance et que vous êtes un utilisateur d’iPhone, alors nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. Que vous vouliez savoir comment mieux prendre soin des plantes que vous avez chez vous, ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur celles que vous rencontrez dans le monde, l’application NatureID est un outil indispensable. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un abonnement premium NatureID à vie en vente pour seulement 15 $, en baisse de 45 $ par rapport au prix d’origine. Cette offre est disponible jusqu’au 15 novembre.

Même si vous avez la main verte, ça ne fait jamais de mal d’avoir un peu d’aide. L’application NatureID contient des tonnes de conseils et d’outils utiles pour garder vos plantes heureuses et en bonne santé. Pour le moment, elle n’est disponible que sur iOS, mais si vous utilisez un iPhone, cette application est un bon investissement. La fonction de médecin des plantes vous aide à identifier rapidement les maladies et propose des options de traitement pour accélérer la récupération. De plus, le guide et le journal d’entretien des plantes offrent des conseils d’entretien pour aider différentes espèces de plantes à prospérer, et vous pouvez définir des rappels pratiques pour ne pas avoir à vous soucier d’un arrosage excessif ou insuffisant.

La dernière fonction majeure de l’application NatureID est l’identifiant de la plante, qui peut reconnaître plus de 14 000 espèces différentes. Utilisez simplement l’appareil photo de votre téléphone pour prendre une photo de la plante que vous souhaitez identifier, et l’application NatureID vous proposera des identifications suggérées et des tonnes d’autres détails et informations sur l’espèce, ce qui est un outil pratique à avoir en camping ou à l’extérieur. balades nature.

Lire la suite: Les meilleurs endroits pour acheter des plantes en ligne pour 2022