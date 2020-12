Quelles sont les chances de trouver un message dans une bouteille que vous avez jetée à la mer il y a dix ans? Quelque chose de similaire et d’assez miraculeux s’est produit au Japon lorsqu’un bateau qui a été emporté par le tsunami de 2011 a été redécouvert dans le pays.

Selon ANN News CH du Japon, le bateau a été retrouvé au large de l’île de Hachijo au début du mois. Il aurait été emporté en mars 2011 lorsqu’un séisme de magnitude 9,0 a déclenché l’un des tsunamis les plus catastrophiques de l’histoire du pays. Le tsunami a frappé la côte est du Japon et tué plus de 18 000 personnes.

Selon un rapport du Guardian, le bateau est revenu sur les côtes japonaises neuf ans et neuf mois après avoir été emporté dans l’océan depuis la ville de Kesennuma. Après vérification du numéro d’immatriculation du bateau en fibre de verre de 5,5 mètres, il a été confirmé qu’il faisait partie de la flotte de pêche de Kesennuma, a rapporté Mainichi Shimbun.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’un bateau emporté par le tsunami de 2011 revient chez lui. Un bateau de pêche perdu a été découvert dans la préfecture de Kochi en 2019, a rapporté le Japan Times. Le bateau appartenait à l’origine à Ishinomaki, Préfecture de Miyagi.

Le bateau perdu a été repéré par un patrouilleur de la police de la préfecture de Kochi au large des côtes de la ville de Susaki. De retour après huit ans, le bateau présentait des signes de détérioration comme une grande quantité de mollusques et crustacés accrochés dessus. Cependant, les courants de l’océan Pacifique ont ramené le bateau à la maison, tout comme celui qui est rentré récemment à la maison.

Le bateau qui est rentré chez lui ce mois-ci présente également des signes de détérioration. Le bateau en fibre de verre était incrusté de corail et contenait des poissons et des crabes. Selon Mainchi, un expert local des courants océaniques a deviné le trajet du bateau et a déclaré que l’on peut estimer qu’après que le bateau a été emporté dans une zone près de la côte ouest américaine pendant le tsunami, il s’est déplacé vers l’Asie du Sud-Est au nord. Équatorial, puis ramené à la maison avec l’aide de Courant Kuroshio.

Ce ne sont pas seulement les bateaux qui sont rentrés chez eux après des années de dérive en mer. Selon un rapport de la BBC, divers objets comme une moto Harley Davidson, un panneau de village, un ballon de football se sont également échoués sur les côtes du Canada, d’Hawaï et de l’Alaska. Les objets ont été renvoyés chez eux après identification.