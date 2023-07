Empoisonnement au Tylenol de Chicago : mort de James Lewis

CAMBRIDGE, Massachusetts –

Le suspect des empoisonnements au Tylenol de 1982 qui ont tué sept personnes dans la région de Chicago, déclenché une panique nationale et conduit à une refonte de la sécurité des emballages de médicaments en vente libre, est décédé, a annoncé la police lundi.

Des officiers, des pompiers et des ambulanciers répondant à un rapport faisant état d’une personne insensible vers 16 heures dimanche ont trouvé James W. Lewis mort à son domicile de Cambridge, dans le Massachusetts, a déclaré le surintendant de la police de Cambridge, Frederick Cabral, dans un communiqué. Il avait 76 ans, selon la police.

« A la suite d’une enquête, la mort de Lewis a été déterminée comme n’étant pas suspecte », indique le communiqué.

Personne n’a jamais été inculpé dans la mort de sept personnes qui avaient pris des analgésiques en vente libre contenant du cyanure. Lewis a purgé plus de 12 ans de prison pour avoir envoyé une note d’extorsion au fabricant Johnson & Johnson, exigeant 1 million de dollars pour « arrêter le meurtre ». Lui et sa femme ont déménagé dans le Massachusetts en 1995 après sa libération. Les numéros indiqués pour sa femme n’étaient pas en service.

Lorsque Lewis a été arrêté à New York en 1982 après une chasse à l’homme à l’échelle nationale, il a donné aux enquêteurs un compte rendu détaillé de la façon dont le tueur aurait pu opérer. Lewis a admis plus tard avoir envoyé la lettre et demandé l’argent, mais il a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de le récupérer. Il a dit qu’il voulait embarrasser l’ancien employeur de sa femme en faisant virer l’argent sur le compte bancaire de l’employeur.

Lewis, qui avait des antécédents de démêlés avec la justice, a toujours nié tout rôle dans les décès de Tylenol, mais est resté un suspect et, en 2010, a donné des échantillons d’ADN au FBI. Il a même créé un site Web dans lequel il dit avoir été victime d’un coup monté. Bien que le couple ait vécu brièvement à Chicago au début des années 1980, Lewis a déclaré qu’ils se trouvaient à New York au moment des empoisonnements.

Dans une interview de 1992 avec l’Associated Press, Lewis a expliqué que le récit qu’il a donné aux autorités était simplement sa façon d’expliquer les actions du tueur.

« Je faisais comme je l’aurais fait pour une entreprise cliente, en dressant une liste de scénarios possibles », a déclaré Lewis. Il a qualifié le tueur de « tueur odieux et de sang-froid, de monstre cruel ».

Le FBI a saisi un ordinateur et d’autres objets au domicile de Lewis en février 2009 après que les autorités de l’Illinois ont renouvelé l’enquête.

Le bureau du FBI à Chicago à l’époque a cité « les progrès de la technologie médico-légale » et a déclaré qu’il procédait, avec la police de l’État de l’Illinois et les services de police locaux, à un « examen complet de toutes les preuves développées en relation » avec les meurtres.

En l’espace de trois jours à compter du 29 septembre 1982, sept personnes – dont une fille de 12 ans – qui ont pris du Tylenol contenant du cyanure dans la région de Chicago sont décédées, déclenchant un rappel national du produit. Les empoisonnements ont conduit à l’adoption d’emballages inviolables pour les médicaments en vente libre.

Helen Jensen, une infirmière qui a aidé à soigner les premières victimes dans un hôpital de la banlieue de Chicago, a déclaré lors d’un entretien téléphonique lundi avec l’AP qu’elle espérait que la mort de Lewis serait la coda finale d’une tragédie qui la hante depuis quatre décennies. Elle espérait également que cela apporterait une certaine fermeture aux familles des victimes.

« Sa mort est une conclusion. Pas nécessairement la conclusion que tout le monde voulait », a déclaré Jensen, qui est à la retraite. « Mais c’est une fin. J’ai 86 ans maintenant. Et je suis content d’avoir pu voir la fin avant de mourir. »

Jensen a déclaré qu’elle était la première à comprendre qu’une bouteille avait été trafiquée. Les enquêteurs se sont moqués d’elle.

« J’étais une femme et j’étais infirmière », a-t-elle déclaré. « J’ai compris les attitudes de l’époque. Mais j’ai eu raison le lendemain. »

Jensen a déclaré que Lewis, dont elle admet qu’il était responsable, « a changé le monde à cause de ce qu’il a fait ».

« Nous avons perdu notre innocence », a-t-elle déclaré. « Nous sommes devenus moins confiants envers les autres. Nous pouvons tout lui reprocher. … C’était un terroriste et nous avons souffert de sa terreur pendant 40 ans. »

Lewis avait déjà eu des démêlés avec la justice.

En 1978, il a été accusé à Kansas City, Missouri, du meurtre par démembrement de Raymond West, 72 ans, qui avait embauché Lewis comme comptable. Les accusations ont été rejetées car la cause du décès de West n’a pas été déterminée et certaines preuves ont été obtenues illégalement.

Il a été reconnu coupable de six chefs d’accusation de fraude postale dans le cadre d’un système de carte de crédit de 1981 à Kansas City, accusé d’avoir utilisé le nom et les antécédents d’un ancien client fiscal pour obtenir 13 cartes de crédit.

Lewis a été accusé en 2004 de viol, d’enlèvement et d’autres infractions pour une attaque présumée contre une femme à Cambridge. Il a été emprisonné pendant trois ans en attendant son procès, mais les procureurs ont rejeté les accusations le jour où son procès devait commencer après que la victime ait refusé de témoigner, a déclaré à l’époque le bureau du procureur du comté de Middlesex.

En 1983, la police a décrit Lewis comme un «caméléon» qui vivait dans plusieurs États, utilisait au moins 20 pseudonymes et occupait de nombreux emplois, notamment celui d’informaticien, de comptable fiscaliste, d’importateur de tapisseries indiennes et de vendeur de bijoux, de machines pharmaceutiques et de biens immobiliers.

L’absence de responsabilité dans cette affaire a longtemps frustré les familles des victimes.

Monica Janus, qui avait 8 ans lorsque trois membres de sa famille sont décédés après avoir pris le médicament contaminé, a déclaré à CBS Chicago en 2022 qu’elle pensait que l’enquête était « vraiment bâclée ».

La femme de Lewis était hors de la ville et a contacté un voisin lorsqu’elle n’a pas pu joindre son mari, et le voisin a contacté la police, a déclaré Cabral.

L’écrivain de l’Associated Press Michael Tarm à Chicago a contribué à ce rapport.