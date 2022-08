Empoisonnement à l’aconit : les médecins expliquent les symptômes, le traitement

Jusqu’à 12 personnes ont été forcées de consulter un médecin après avoir ingéré ce que les autorités soupçonnent d’être de l’aconit dans un restaurant de Markham, en Ontario. pendant le weekend.

Le médecin hygiéniste de la région de York, le Dr Barry Pakes, a parlé mardi matin de l’empoisonnement de masse, qui a eu lieu au Delight Restaurant & BBQ à Castlemore Avenue et Markham Road.

Bien que Pakes n’ait pas pu parler de l’état des patients, il a confirmé que quatre d’entre eux restaient “gravement malades” dans les unités de soins intensifs.

“Nous soupçonnons que c’était … de l’aconit”, a déclaré Pakes, ajoutant que des tests sont actuellement en cours pour confirmer la cause des effets indésirables.

QU’EST-CE QUE L’ACONIT ?

L’aconit est une substance trouvée dans les plantes Aconitum, également connues sous le nom de Monkshood ou Wolfsbane, et peut être trouvée largement dans l’hémisphère Nord, a déclaré mardi à CTV News Toronto le Dr Prateek Lala, directeur associé de la pharmacologie clinique appliquée à l’Université de Toronto.

Toutes les parties de la plante sont toxiques, a-t-il expliqué, mais le composé aconitine est particulièrement mortel.

“La dose mortelle pour les humains peut être aussi faible que deux milligrammes, ou la taille d’une graine de sésame”, a déclaré Lala.

Une plante de la famille Aconitum peut être vue ci-dessus. (Wiki Commons)

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE L’EMPOISONNEMENT À L’ACONIT ?

Les symptômes peuvent varier en fonction de la quantité ingérée et de la taille de la personne qui l’a ingéré, a déclaré Lala.

“Les symptômes que les gens ressentent après avoir consommé commencent généralement dans les 30 à 60 minutes, donc un délai beaucoup plus court que celui que vous verriez avec une intoxication alimentaire typique”, a-t-il déclaré.

Lundi, le Dr David Juurlink, chef de la pharmacologie clinique et de la toxicologie au Sunnybrook Health Sciences Centre, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour avertir le public de l’empoisonnement potentiel et des symptômes à surveiller.

Audition de rapports sur un événement d’empoisonnement de masse lié à un restaurant de Markham, impliquant peut-être de l’aconit L’aconitine est un alcaloïde hautement toxique dérivé du genre Aconitum (aconit, tue-loup et autres) Fil rapide : /1 – David Juurlink (@DavidJuurlink) 29 août 2022

“Les effets se produisent rapidement et sont principalement [gastrointestinal] neurologique et cardiaque », écrit-il.

Juurlink a averti le public de surveiller les nausées, les vomissements, les crampes, les engourdissements au niveau du visage et de la bouche pouvant évoluer vers les membres et la faiblesse musculaire.

Les symptômes aux stades ultérieurs de l’empoisonnement à l’aconit peuvent inclure une pression artérielle basse, des arythmies cardiaques et un coma. Si une quantité suffisante est ingérée, cela peut être mortel.

“Il n’en faut pas beaucoup pour que cela ait un effet significatif”, a déclaré Lala.

COMMENT TRAITER L’EMPOISONNEMENT ACONIT ?

Il n’y a pas de remède unique contre l’empoisonnement à l’aconit, ont déclaré les deux médecins.

“La plupart des thérapies et des traitements pour cela sont de soutien”, a expliqué Lala. “Il existe des médicaments qui peuvent être utilisés pour soutenir les rythmes cardiaques et la pression artérielle et des choses comme ça, mais pour la plupart, c’est un jeu d’observation et d’attente pour voir comment les choses progressent.”

Certains patients ont besoin d’une ventilation pour aider à soutenir leur respiration pendant leur récupération.

Bien qu’il n’y ait pas de calendrier standardisé, ceux qui se remettent de l’empoisonnement le feront en quelques jours, a déclaré Lala.

COMMENT L’ACONIT PEUT-IL SE RETROUVER DANS LA NOURRITURE ?

Bien que l’aconit cru puisse être mortel et que le risque reste élevé en cas d’ingestion, les plantes d’Aconitum sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise depuis des milliers d’années.

Lorsqu’elles sont utilisées en médecine traditionnelle chinoise, les toxines contenues dans les plantes d’acotinum peuvent être décomposées en dérivés moins toxiques ou non toxiques à l’aide de méthodes de traitement chinoises connues sous le nom de Pao Zhi.

L’aconit peut aussi parfois être confondu avec la poudre de gingembre, car les racines des deux plantes sont visuellement similaires.

En mars, une autorité sanitaire de la Colombie-Britannique a émis un avertissement après qu’un lot de poudre de gingembre de sable acheté dans un centre commercial de Burnaby s’est avéré contenir potentiellement de l’aconit.

Lala a souligné qu’à l’heure actuelle, aucune information n’est disponible pour savoir si l’incident de Markham était accidentel ou intentionnel.

Toute personne ayant mangé au Delight Restaurant and BBQ les 27 ou 28 août et présentant l’un des symptômes énumérés ci-dessus est encouragée à consulter immédiatement un médecin.