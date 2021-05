«Nous aimerions que tout le monde sépare, s’il le peut, la politique de cette question de la science. Tout ce processus est empoisonné par la politique », Le Dr Mike Ryan a déclaré vendredi lors d’un briefing de l’OMS.

Dans un discours fortement formulé, Ryan a déclaré que les efforts en cours pour comprendre comment la pandémie s’était emparée du monde devraient avoir lieu dans un « un environnement où la science et la santé sont l’objectif, et non le blâme et la politique ».

Il a déclaré que le discours dans les médias sur qui ou ce qui avait déclenché la crise sanitaire mondiale avait été peu probant et était « inquiétant. »

Ryan n’a pas explicitement fait référence à la querelle de cette semaine entre les États membres de l’OMS, les États-Unis et la Chine, mais a déclaré que les pays sont « libres de poursuivre leurs propres théories d’origine particulières ».

Pékin a frappé Washington après que le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu’il avait demandé aux responsables du renseignement de «Redoublent d’efforts» à rechercher les origines de la pandémie, notamment en posant « questions pour la Chine ».

Biden a déclaré qu’il avait reçu un rapport sur les origines de la pandémie qui considérait la théorie selon laquelle le virus s’était « échappé » dans un accident de laboratoire, bien que davantage de travail ait dû être fait avant qu’une conclusion puisse être tirée.

La théorie très contestée selon laquelle Covid-19 serait originaire d’un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan a également été vantée par le prédécesseur de Biden, Donald Trump, mais l’idée a été rejetée avec véhémence par Pékin.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré jeudi que la poursuite de la théorie par l’administration Biden montrait que les États-Unis étaient « fermer les yeux sur les faits et la science. »

« Leur objectif est d’utiliser la pandémie pour poursuivre la stigmatisation et la manipulation politique pour rejeter la faute », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Entre janvier et février de cette année, une équipe de 10 experts de l’OMS s’est rendue en Chine et à Wuhan pour une mission d’enquête afin d’aider à déterminer les origines de la pandémie. Dans leur rapport, publié fin mars, ils ont déclaré que la théorie selon laquelle le virus aurait émergé d’un laboratoire « était considéré comme extrêmement improbable ».

