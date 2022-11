Employés méta disciplinés ou licenciés pour avoir repris des comptes d’utilisateurs: WSJ

Méta Les plates-formes auraient licencié ou sanctionné plus de deux douzaines d’employés et de sous-traitants qui auraient compromis et pris le contrôle des comptes d’utilisateurs de Facebook, Le Wall Street Journal a rapporté Jeudi.

Des pots-de-vin ont été impliqués dans certains cas, a rapporté le Journal, citant des sources et des documents.

Le rapport indique que les utilisateurs qui ont été verrouillés sur leurs comptes Facebook n’ont souvent pas pu retrouver l’accès par des moyens traditionnels, tels que contacter directement Facebook. Ainsi, certains utilisateurs ont eu recours à la recherche de sources extérieures qui avaient des contacts au sein de Meta qui étaient disposés à débloquer des comptes pour eux.

Dans certains cas, selon des documents consultés par le Journal, les travailleurs ont accepté des milliers de dollars de pots-de-vin de la part de pirates informatiques pour compromettre ou accéder à des comptes d’utilisateurs. Les licenciements ou mesures disciplinaires sont survenus à la suite d’une enquête interne, selon le Journal.

“Les individus vendant des services frauduleux ciblent toujours les plateformes en ligne, y compris la nôtre, et adaptent leurs tactiques en réponse aux méthodes de détection couramment utilisées dans l’industrie”, a déclaré Andy Stone, directeur des communications de Meta, à CNBC.

Selon le rapport, certains des travailleurs licenciés étaient employés comme sous-traitants d’Allied Universal assurant la sécurité des installations de Meta, qui avaient accès à des outils internes pour aider les employés de l’entreprise.

Les outils, a rapporté le Journal, étaient appelés “Oops”, un raccourci pour les opérations en ligne, et étaient à l’origine destinés à une utilisation interne et à des cas particuliers. Le système permettait aux employés de restaurer l’accès de tout utilisateur individuel à son compte légitime, selon le rapport.

“Les gens ne devraient jamais acheter ou vendre des comptes ou payer pour un service de récupération de compte, car cela viole nos conditions”, a déclaré Stone. “Nous mettons également régulièrement à jour nos mesures de sécurité pour faire face à ce type d’activité et continuerons à prendre les mesures appropriées contre les personnes impliquées dans ce type de stratagèmes.”

Allied Universal n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En savoir plus sur le Wall Street Journal.