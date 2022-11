Emplois qui paient plus de 100 000 $ par an et ne nécessitent pas de baccalauréat

Un diplôme de quatre ans devient de moins en moins nécessaire pour décrocher un emploi solide et bien rémunéré, car de plus en plus d’entreprises éliminent les exigences en matière de diplômes au profit d’un recrutement basé sur les compétences pour examiner les candidats.

Entre 2017 et 2019, les employeurs ont réduit les exigences en matière de diplômes pour 46 % des postes moyennement qualifiés et 31 % des postes hautement qualifiés, selon rechercher de Harvard Business Review et The Burning Glass Institute. Au lieu de cela, les entreprises ajoutent davantage d’exigences en matière de compétences non techniques dans leurs offres d’emploi et testent les compétences techniques par le biais de certifications, d’évaluations et d’autres méthodes.

Cette tendance n’est pas non plus spécifique à certaines industries : Bureau des statistiques du travail prévoit qu’entre 2020 et 2030, environ 60% de tous les nouveaux emplois dans l’économie seront dans des professions qui ne nécessitent pas un diplôme d’associé, de licence ou d’études supérieures.

Les professions les mieux rémunérées qui ne nécessitent pas de baccalauréat ont tendance à être des rôles techniques très spécialisés qui incluent une formation professionnelle approfondie, comme un contrôleur de la circulation aérienne, qui offre un salaire médian de 129 750 $ par an, ou un opérateur de réacteur nucléaire. , qui offre un salaire médian de 104 260 $ par an, selon le BLS.

D’autres emplois à six chiffres ont tendance à exiger un diplôme d’études secondaires, un diplôme d’associé ou un diplôme postsecondaire non diplômant, généralement décerné à une personne qui termine un cours en moins de deux ans qui lui enseigne des compétences ou des connaissances spécifiques nécessaires pour un emploi.

Si vous explorez des cheminements de carrière non traditionnels qui ne nécessitent pas de baccalauréat, vous pouvez envisager plusieurs emplois uniques bien rémunérés. Voici trois emplois à six chiffres qui ne nécessitent pas de baccalauréat, selon les données de En effet et le BLS :