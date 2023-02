Emplois offerts avec un salaire de 170 000 £ où vous n’avez besoin de travailler que SIX MOIS par an – mais personne n’en veut

Les EMPLOIS payant jusqu’à 170 000 £ ne sont toujours pas pourvus bien qu’ils n’aient besoin que d’employés pour travailler pendant six mois.

Les ouvertures sont dans l’industrie minière australienne et paient cinq fois et demie le salaire moyen du pays.

2 Les mines australiennes ont du mal à inciter les gens à travailler dans les grandes villes comme Perth Crédit : Getty

2 Machinerie lourde déplaçant du charbon dans une mine australienne Crédit : AP

Travailler dans les mines australiennes peut être un travail difficile avec de longues heures et les employés doivent vivre dans des endroits isolés pendant six mois à la fois.

Mais le manque de preneurs a contraint la société minière Mineral Resources basée à Perth à essayer de recruter des travailleurs en Nouvelle-Zélande.

L’entreprise recrute pour un large éventail de postes parmi les métiers, les ingénieurs, les chefs de projet, les chefs, les nettoyeurs et le personnel des ressources humaines avec un salaire allant jusqu’à 170 000 £ par an.

Le PDG Mike Gray a déclaré que l’entreprise offrait des incitations “incroyables” aux travailleurs kiwis désireux de passer à travailler en Australie.

Il a dit “nos salaires doublent, dans certains exemples, ils triplent” ce qui est proposé en Nouvelle-Zélande.

Des données récentes du Bureau australien des statistiques ont révélé que les revenus moyens à temps plein de l’industrie minière sont d’environ 80 000 £ par an.

Selon un rapport des consultants McKinsey, 86 % des patrons disent avoir du mal à retenir leur personnel par rapport à il y a deux ans.

Selon l’étude, l’exploitation minière n’est pas actuellement une industrie inspirante pour les jeunes talents techniques.

Les problèmes liés à la sécurité, à la destruction des sites culturels autochtones et à la culture du lieu de travail ont également nui à la capacité du secteur minier à attirer des talents.

L’année dernière, il est apparu que des entreprises offrant des salaires de départ de 80 000 £ et des primes de signature de 7 000 £ avaient encore du mal à pourvoir les postes.

Les postes disponibles incluent les électriciens automobiles du Queensland qui pourraient commencer avec un salaire de près de 80 000 £

Les offres d’emploi incluent également des ingénieurs en automatisation, des métallurgistes et des géologues, tous avec un salaire compris entre 57 000 et 73 000 £.

Et certaines autres entreprises ont eu recours à un bonus de connexion de 7 000 £ et à un bonus de parrainage de 3 000 £.

Le directeur général de l’Australian Resources and Energy Employer Association, Steve Knott, a déclaré : « De manière écrasante, le plus gros problème pour les entreprises minières, pétrolières et gazières et de la chaîne d’approvisionnement est de trouver les personnes nécessaires pour faire le travail.

«Cela est dû à une série de facteurs, notamment la perturbation de la pandémie de COVID-19 et les niveaux élevés de croissance continus dans tous les domaines des produits de base.

“La demande du marché a vu les taux de rémunération de base grimper à des niveaux extraordinaires et les entreprises paient également d’énormes primes d’inscription, de rétention et de fidélité pour essayer d’attirer et de fidéliser les gens.”