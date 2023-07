Emplois en IA : personne ne sait ce que fait un responsable de l’IA, mais c’est le nouveau travail le plus en vogue

Si l’IA vient chercher nos emplois, de nombreux Américains espèrent s’en sortir. Les gens ordinaires utilisent l’IA au travail et les travailleurs de la technologie se rebaptisent en tant qu’experts en IA. Et les dirigeants se disputent le nouveau titre de poste le plus en vogue : responsable de l’IA.

En dehors de la technologie, le poste de responsable de l’IA était pratiquement inexistant il y a quelques années, mais maintenant, les gens assument ce titre – ou du moins ses fonctions – partout, d’Amazon à Visa en passant par Coca-Cola. Aux États-Unis, le nombre de personnes occupant des postes de direction dans le domaine de l’IA a triplé au cours des cinq dernières années, selon les données de LinkedIn, allant à l’encontre de la tendance à la baisse de l’embauche dans le secteur de la technologie. Et bien que la description du poste de responsable de l’IA varie considérablement d’une entreprise à l’autre, l’espoir est que ceux qui se retrouveront avec cette nouvelle responsabilité feront tout, de l’intégration de l’IA dans les produits des entreprises à la mise au courant des employés sur la façon d’utiliser l’IA dans leur travail. Les entreprises veulent que ce nouveau rôle les maintienne à l’avant-garde de leurs industries au milieu des perturbations de l’IA, ou du moins les empêche d’être laissées pour compte.

« C’est la plus grosse affaire de la décennie, et c’est ridiculement surmédiatisé », a déclaré Peter Krensky, directeur et analyste chez Gartner, spécialisé dans la gestion des talents en IA.



Comme tout ce qui est nouveau dans la technologie, la révolution de l’IA peut prendre un peu la qualité de la ruée vers l’or. L’IA est l’un des rares domaines où les entreprises dépensent activement de l’argent, car elles y voient un avenir inévitable et un moyen d’améliorer leurs résultats. Dans le même temps, les paramètres du poste de responsable de l’IA – et même de l’IA elle-même – ne sont pas très clairs, et le pivot vers le poste peut sembler opportuniste. Vous souvenez-vous de Shingy, le prophète numérique d’AOL ?

Le fait est que même si tout le monde semble s’accorder sur le fait que les entreprises ont besoin de responsables de l’IA, la nature des nouvelles technologies signifie que beaucoup ne savent pas ce que signifie cette gestion dans la pratique. De plus, nous ne savons pas exactement qui devrait devenir les nouveaux intendants : les personnes qui travaillent sur l’IA depuis des années ou celles qui ont été initiées à l’IA par la dernière génération de produits de consommation et qui comprennent comment nous l’utilisons. . Nous ne savons pas non plus quelle sera l’ampleur de la perturbation de l’IA et à quelle vitesse cette perturbation se produira.

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles les entreprises embauchent des responsables de l’IA. Et s’ils n’ont pas déjà un responsable de l’IA, la plupart des grandes entreprises en auront un bientôt.

« Si je parlais à un PDG il y a un an et que je lui disais : ‘Vous seriez idiot de ne pas avoir de responsable de l’IA.’ Ils disaient : ‘Allez, donnez-moi une pause’ », a déclaré Krensky. « Et maintenant, ils disent: » Je sais, c’est pourquoi j’en ai un. « »

Krensky estime qu’actuellement, environ un quart des entreprises Fortune 2000 ont un leadership dédié à l’IA au niveau VP ou au-dessus. Il s’attend à ce que ce soit environ 80% par an à partir de maintenant. Alors que le poste sera plus courant dans les grandes entreprises – en particulier celles des secteurs bancaire, technologique et manufacturier – il le voit également apparaître dans les organisations de taille moyenne et dans les agences gouvernementales.

En règle générale, la personne qui prend ce que Kensky appelle un titre de poste « cool et sexy » – qui, selon lui, est souvent un « chapeau, pas un rôle » – vient d’un poste de leadership technologique existant comme directeur des données ou directeur de l’information. Mais la nature accessible des outils d’IA générative et leur utilisation potentielle dans tous les secteurs et postes signifient que les personnes occupant des postes non technologiques comme les affaires et le marketing enfilent également le manteau.

Et parce que l’IA est censée être plus transformationnelle et plus facilement rentable que les modes technologiques comme Web3, les experts pensent que le responsable de l’IA va également rester.

«Ce sera un rôle qui restera pendant un certain temps. Ce n’est pas un rôle de transition », a déclaré Beena Ammanath, directrice exécutive du Deloitte AI Institute. « C’est absolument crucial. »

Ce que fait un responsable de l’IA varie, en particulier selon le type d’entreprise. Généralement, cela se résume aux responsables de l’IA dans les entreprises numériques qui s’efforcent d’intégrer la technologie dans leurs produits, tandis que dans les entreprises non technologiques, cela signifie déterminer où et comment utiliser la technologie d’IA existante pour améliorer leurs modèles commerciaux. Tout le monde, semble-t-il, essaie de faire en sorte que le reste de son entreprise commence à utiliser l’IA.

Mike Haley, vice-président directeur de la recherche chez Autodesk, affirme qu’il est le responsable de facto de l’IA de l’entreprise, ayant guidé la stratégie d’IA de la société de logiciels d’architecture et d’ingénierie pendant plus d’une décennie. En plus de diriger l’utilisation de l’IA au sein de l’entreprise, Haley investit dans l’utilisation de l’IA dans les produits d’Autodesk afin de « dissoudre l’interface » entre les utilisateurs et le logiciel. Cela signifie que l’IA pourrait aider les gens à utiliser des « méthodes d’expression naturelles » comme l’anglais ou un dessin au crayon, par exemple, pour créer des plans détaillés.

« Soudain, cet outil complexe qui nécessite toutes sortes d’apprentissage et de paramétrage devient beaucoup plus accessible à un plus grand nombre de personnes », a expliqué Haley, qui a une formation en informatique et en mathématiques appliquées.

Bali DR, responsable de l’IA et de l’automatisation au sein de la société de conseil en services informatiques Infosys, aide les clients à tirer parti de l’IA tout en essayant de l’utiliser pour « amplifier le potentiel humain » dans Infosys, du recrutement aux ventes en passant par le développement de logiciels.

« Tous les maillons de la chaîne de valeur, nous voyons comment nous pouvons réellement l’améliorer, la rendre plus rapide et moins chère », déclare DR, qui a quitté un autre poste de direction pour occuper le poste d’IA et qui a commencé sa carrière dans l’entreprise il y a 30 ans. développement de logiciels.

Le directeur de l’analyse de FICO, Scott Zoldi, dirige les efforts d’IA de la société d’analyse de données depuis sept ans, également sans le titre « bourdonnant » de chef de l’IA. Il se concentre principalement sur l’intégration de l’IA dans les produits de l’entreprise, y compris l’utilisation des habitudes de dépenses des consommateurs pour aider à détecter la fraude au crédit ou lorsqu’un client tombe dans le piège d’une arnaque. Il passe également beaucoup de temps à réfléchir à la manière dont l’IA peut être utilisée de manière responsable afin de ne pas aller à l’encontre des organismes de réglementation, de la gouvernance d’entreprise ou des consommateurs, par exemple en utilisant une IA qui est plus susceptible de signaler un certain groupe de personnes pour avoir commis une fraude. .

Zoldi, qui dit avoir rédigé plus de 100 brevets sur l’IA, pense que le poste de « responsable de l’IA » devrait revenir à une personne ayant une formation en technologie.

« Vous devez vraiment être un expert ou vous allez potentiellement mettre en place l’organisation pour les échecs sur la route parce que c’est très compliqué », a déclaré Zoldi, qui considère le poste comme une sorte de chien de garde, comme un chef de la sécurité.

Alors que Krensky de Gartner estime qu’environ 80 % des dirigeants de l’IA proviennent d’un milieu technologique, 20 % supplémentaires, bien sûr, ne le sont pas.

C’est le cas du responsable mondial de l’IA générative de Coca-Cola, Pratik Thakar, qui dirigeait auparavant la stratégie créative mondiale de l’entreprise.

Pratik utilise l’IA pour rationaliser et amplifier les produits publicitaires de l’entreprise. Cela comprenait récemment l’utilisation de l’IA pour réaliser environ 15% d’une publicité, ce qui a réduit le temps de production d’un an à deux mois.

Conor Grennan, doyen de la Stern Business School de NYU, qui a récemment pris le titre supplémentaire de responsable de l’IA générative, considère le titre comme une initiative et le considère comme un directeur de l’apprentissage ou un directeur de la productivité. À ce poste, il pousse les gens de NYU, des étudiants aux professeurs en passant par les administrateurs et les recruteurs, à utiliser l’IA pour devenir plus efficaces et meilleurs dans leurs tâches.

Grennan, qui détient un MBA et a déjà étudié l’anglais et la politique, pense qu’il est en fait préférable pour de nombreuses organisations que leur leadership en matière d’IA ne provienne pas d’une formation technologique afin que la personne soit mieux à même d’expliquer ses avantages à un public plus large de simples mortels.

« Vous n’avez pas besoin de connaître le logiciel exécutant votre iPhone, commandez simplement un Uber », a déclaré Grennan. Au lieu de cela, ce qui est important pour le rôle, dit-il, c’est la créativité avec la langue et l’étendue.

«Ils doivent être d’excellents communicateurs, ils doivent avoir une vue sur l’ensemble de l’entreprise, au moins à 30 000 pieds. Et il faut aussi que ce soit quelqu’un qui comprenne vraiment ce que l’IA générative peut faire », a déclaré Grennan. « Vous ne capturez pas tout en le mettant dans le département technique. »

Quelle que soit la position du responsable de l’IA au sein d’une organisation, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une nouvelle frontière qui changera probablement beaucoup à mesure que la technologie et notre compréhension de celle-ci se développeront. Et comme pour toute nouvelle technologie, il y aura un mélange de véritable innovation et de véritable escroquerie.

L’IA est en train de se produire, et ce sera très important. Mais ses effets complets – et exactement ce qu’ils sont – se dérouleront sur de nombreuses années, nous aurons donc peut-être le temps de comprendre les choses.