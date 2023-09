Emplois en demande payant 100 000 $ ou plus et que les entreprises embauchent actuellement

Si vous recherchez un emploi offrant de solides perspectives de carrière et qui rapporte 100 000 $ ou plus, vous voudrez peut-être envisager de travailler dans le domaine de la technologie ou des soins de santé.

Selon une nouvelle étude de la plateforme de recherche d’emploi Échellesces deux secteurs recrutent pour le plus grand nombre d’emplois à six chiffres.

Vous n’avez pas non plus besoin de plusieurs années d’expérience professionnelle ou d’un diplôme d’études supérieures pour décrocher certains de ces postes très demandés. « Aujourd’hui, les nouveaux diplômés en informatique titulaires d’un baccalauréat gagnent 100 000 $ pour commencer », déclare Mark Cenedella, fondateur et expert en carrière de Ladders.

Pour examiner où les embauches se produisent le plus pour les emplois bien rémunérés, Ladders a identifié les 10 principales professions avec le plus grand nombre d’offres d’emploi sur leur site entre janvier et août qui paient plus de 100 000 $.

Voici les 10 métiers les plus demandés :

Ingénieur logiciel Ingénieur logiciel senior Chef de projet Psychologue clinicien Ingénieur Systèmes Travailleur social clinicien agréé Dentiste Gestionnaire de programme Médecin de premier recours Psychiatre pour adultes

Il est important de noter que tous ces rôles ne garantissent pas un salaire à six chiffres : le salaire de base moyen d’un travailleur social aux États-Unis, par exemple, est de 61 776 $. En effet rapports.

Il existe cependant de nombreuses ouvertures pour ces postes qui annoncent un salaire minimum de 100 000 $, selon les recherches de Ladders, ce qui pourrait indiquer que les entreprises manquent de personnel et augmentent les salaires pour attirer les talents, ou embauchent pour des postes de direction plus bien rémunérés.

Certains de ces rôles offrent de nombreuses opportunités à distance et hybrides. En fait, un rapport Ladders de 2022 a révélé que les ingénieurs logiciels et les chefs de projet font partie des principaux emplois à distance que les employeurs embauchent et qui rapportent six chiffres.

Si vous espérez décrocher l’un de ces postes à six chiffres, noter que vous êtes « enthousiaste à l’idée d’acquérir de nouvelles compétences » lors de l’entretien est un moyen facile de vous démarquer des autres candidats, explique Cendella.

L’adaptabilité est une compétence générale importante pour laquelle les employeurs embauchent, et elle devient encore plus importante lorsque vous devez vous familiariser avec les nouvelles technologies ou faire face à d’éventuelles urgences médicales au travail, comme c’est le cas pour de nombreux emplois figurant sur la liste de Ladders.

Vérifier:

7 entreprises qui embauchent maintenant et qui vous permettront de travailler de n’importe où : certains emplois paient plus de 100 000 $

3 compétences recherchées que les employeurs souhaitent voir sur votre CV dès maintenant

Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre newsletter!