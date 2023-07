Emplois d’été en demande qui paient plus de 20 $ de l’heure et où les trouver

L’été a peut-être officiellement commencé le 21 juin, mais le marché du travail d’été est chaud depuis des semaines alors que les restaurants, les parcs aquatiques et d’autres entreprises se préparent pour leurs saisons les plus occupées.

L’appétit des consommateurs pour les voyages, les sorties au restaurant et les concerts est « plus fort que prévu » malgré les craintes de récession, de sorte que de nombreux employeurs embauchent plus de travailleurs pour répondre à l’augmentation de la demande, déclare Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter.

Certains employeurs augmentent les salaires pour attirer des talents : dans le Massachusetts, par exemple, l’État offre sauveteurs un salaire de départ de 22 $ l’heure et jusqu’à 750 $ de primes supplémentaires pour les personnes qui peuvent travailler jusqu’à la fin de l’été, rapporte WBUR, la station d’information NPR de Boston.

Pollak a également remarqué que l’embauche d’été a été forte dans un plus large éventail d’industries cette année que l’année dernière, les hôtels, les cinémas et les sites sportifs ayant besoin d’autant de travailleurs saisonniers que les camps d’été et les piscines.

Si vous êtes toujours à la recherche d’un emploi d’été, il existe de nombreux emplois en demande qui paient au moins 20 $ de l’heure et offrent des possibilités d’heures supplémentaires, ce qui peut vous aider à maximiser vos revenus. Voici cinq emplois d’été en demande qui paient bien, selon les données de ZipRecruiter et Indeed :

Les emplois d’été deviennent cependant plus compétitifs : ZipRecruiter voit 40 % de pluse applications pour emplois d’été par rapport à la même période l’an dernier, en partie grâce à une augmentation du trafic de recherche de demandeurs d’emploi.

Pollak recommande de postuler tôt et de lancer un large filet pour garantir une position. Au-delà des sites d’emploi en ligne comme Indeed, ZipRecruiter et LinkedIn, les villes publient souvent des concerts saisonniers ou des opportunités d’emploi d’été dans la région sur les sites Web de leurs gouvernements locaux.

« Avec tant d’opportunités disponibles, les travailleurs peuvent essayer de tout avoir », déclare Pollak. « Vous trouvez un travail qui atteint plusieurs objectifs, qu’il s’agisse de développer une nouvelle compétence ou d’accepter un travail amusant simplement pour le plaisir de l’expérience. »

