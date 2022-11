Emplois Amazon : Licenciements massifs au niveau de l’entreprise

NEW YORK –

Amazon a commencé des licenciements massifs dans ses rangs d’entreprise, devenant la dernière entreprise technologique à réduire ses effectifs au milieu des craintes croissantes concernant l’environnement économique plus large.

Mardi, la société a informé les autorités régionales de Californie qu’elle licencierait environ 260 travailleurs dans diverses installations qui emploient des scientifiques des données, des ingénieurs en logiciel et d’autres travailleurs de l’entreprise. Ces suppressions d’emplois seraient effectives à partir du 17 janvier.

Amazon ne préciserait pas combien de licenciements supplémentaires pourraient être en cours au-delà de ceux confirmés par la loi californienne sur l’adaptation et la reconversion des travailleurs, également connue sous le nom de WARN, qui oblige les entreprises à fournir un préavis de 60 jours si elles ont 75 ou plus à temps plein ou travailleurs à temps partiel. Amazon emploie plus de 1,5 million de travailleurs dans le monde, principalement composés de travailleurs horaires.

Le géant de la vente au détail en ligne, comme d’autres géants de la technologie et des médias sociaux, a réalisé des bénéfices considérables pendant la pandémie de COVID-19, car les acheteurs à domicile ont acheté plus d’articles en ligne. Mais la croissance des revenus a ralenti à mesure que le pire de la pandémie s’est atténué et que les consommateurs se sont moins appuyés sur le commerce électronique.

La société basée à Seattle a enregistré deux pertes consécutives cette année, principalement en raison de la dépréciation de la valeur de son investissement en actions dans la start-up de véhicules électriques Rivian Automotive. La société est revenue à la rentabilité au cours du troisième trimestre, mais les investisseurs étaient sombres quant à ses revenus plus faibles que prévu et à ses projections ternes pour le trimestre en cours, ce qui est généralement bon pour les détaillants en raison de la saison des achats des Fêtes.

Dans un effort pour réduire les coûts, Amazon a déjà supprimé certains de ses projets, notamment sa filiale fabric.com, Amazon Care et le robot de livraison à domicile de taille plus froide Scout. Il a également réduit son empreinte physique en retardant – ou en annulant – ses projets d’occupation de nouveaux entrepôts à travers le pays. Et le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, a déclaré que l’entreprise se préparait à ce qui pourrait être une période de croissance plus lente et ferait attention à l’embauche dans un proche avenir.

Les licenciements massifs sont rares chez Amazon, mais l’entreprise a connu des séries de suppressions d’emplois en 2018 et en 2001 lors du crash des dot-com. Du côté des entrepôts, le géant du commerce électronique réduit généralement ses effectifs par attrition.

Confrontée à des coûts élevés, la société a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle suspendrait l’embauche de ses effectifs, ajoutant au gel qu’elle avait mis quelques semaines plus tôt sur sa division de vente au détail. Mais les licenciements n’étaient pas loin. Les employés qui travaillent dans différentes unités, y compris l’assistant vocal Alexa et la plate-forme de jeu en nuage Amazon Luna, ont déclaré avoir été licenciés mardi, selon des publications sur LinkedIn. Certains d’entre eux étaient basés à Seattle, où la société a son siège social.

“Dans le cadre de notre processus annuel d’examen de la planification opérationnelle, nous examinons toujours chacune de nos activités et ce que nous pensons devoir changer”, a déclaré le porte-parole d’Amazon, Kelly Nantel, dans un communiqué. “Au fur et à mesure que nous traversons cela, compte tenu de l’environnement macro-économique actuel (ainsi que de plusieurs années d’embauches rapides), certaines équipes procèdent à des ajustements, ce qui signifie dans certains cas que certains rôles ne sont plus nécessaires.”

Dans une note à l’équipe des appareils et services qu’Amazon a partagée sur son site Web, le vice-président senior de l’équipe, David Limp, a déclaré que la société consolidait certaines équipes et certains programmes. Il a déclaré que les personnes licenciées dans le cadre du processus avaient été informées mardi et que l’entreprise travaillerait avec elles pour “fournir un soutien”, y compris une assistance pour trouver de nouveaux rôles. Si un employé ne peut pas trouver un nouveau poste au sein de l’entreprise, Limp a déclaré qu’Amazon fournira une indemnité de départ, une aide au placement externe et ce qu’il a appelé des avantages transitoires.

Le géant de la vente au détail suit d’autres géants de la technologie qui ont supprimé des emplois au cours des dernières semaines – un renversement par rapport au début de cette année, lorsque les travailleurs de la technologie étaient en forte demande. La société mère de Facebook, Meta, a déclaré la semaine dernière qu’elle licencierait 11 000 personnes, soit environ 13 % de ses effectifs. Et Elon Musk, le nouveau PDG de Twitter, a réduit de moitié les effectifs de l’entreprise ce mois-ci.

À l’avenir, l’analyste de Wedbush Securities, Daniel Ives, a déclaré qu’il pensait qu’Amazon maintiendrait probablement sa main-d’œuvre et ses investissements dans des domaines rentables tels que l’unité de cloud computing AWS, tout en réduisant les coûts dans des domaines non stratégiques comme Alexa et d’autres projets lunaires.

“L’horloge a sonné minuit en termes d’hyper-croissance pour Big Tech”, a déclaré Ives. “Ces entreprises ont embauché à un tel rythme, ce n’était pas durable. Maintenant, il y a des étapes douloureuses à franchir.”