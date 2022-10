Emplois à distance en demande qui paient plus de 100 000 $ par an

La vague de retours au bureau pourrait prendre de l’ampleur aux États-Unis, mais le marché du travail à distance reste fort.

Selon Échelles25 % de tous les emplois professionnels en Amérique du Nord seront à distance d’ici la fin de 2022, et le nombre d’opportunités d’emploi à distance continuera d’augmenter jusqu’en 2023.

À l’époque pré-pandémique, lorsque l’embauche à distance était plus marginale, les emplois à distance à six chiffres étaient davantage réglementés pour des postes supérieurs et hautement spécialisés, a déclaré à CNBC Make Ce.

Cependant, maintenant que le lieu de travail au sens large est devenu plus propice au travail à distance à plus long terme, les employeurs embauchent de plus en plus pour “une extrême variété” de rôles bien rémunérés qui peuvent être effectués à domicile, ajoute-t-elle.

Pour examiner où l’embauche à distance se produit le plus pour les emplois bien rémunérés, FlexJobs identifié les sept principales industries avec les emplois à temps plein les plus éloignés sur leur site en ce moment qui paient plus de 100 000 $.