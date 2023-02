Emploi : « Sniper » : un combattant de l’État islamique accusé en procès aux États-Unis

NEW YORK – Il avait été amené des champs de bataille de Syrie dans un cachot de New York, un citoyen américain accusé d’avoir servi de tireur d’élite et d’entraîneur d’armes pour le groupe État islamique.

Et même en prison, Ruslan Maratovich Asainov a gardé une version improvisée du drapeau noir des militants juste au-dessus du bureau de sa cellule, selon un témoignage au procès cette semaine.

« Quel est le problème ? C’est à moi. C’est religieux », se souvient Judith Woods, alors lieutenant de prison, lorsqu’elle est allée confisquer l’image dessinée à la main en 2020.

Des années après la chute du califat islamique autoproclamé du groupe extrémiste, le procès rappelle les retombées durables et profondes d’une guerre qui a attiré des dizaines de milliers de combattants étrangers en Syrie et en Irak. Leurs pays d’origine se demandent toujours ce qu’il adviendra d’eux.

Les jurés, qui devraient commencer à délibérer dès lundi, ont suivi un cours de recyclage sur le régime macabre de l’EI et son recrutement sophistiqué et averti des médias sociaux de partisans éloignés pour venir prendre les armes. Les procureurs disent qu’Asainov l’a fait et a gravi les échelons du groupe, devenant finalement un « émir » qui a appris aux autres membres à utiliser des armes.

Dans des vidéos post-arrestation présentées lors de son procès, il confie son métier de « tireur d’élite » aux agents du FBI et leur dit volontiers qu’il a fourni des instructions sur tout, de l’entretien des fusils à la balistique en passant par l’ajustement aux effets météorologiques – et, bien sûr, « comment pour vraiment appuyer sur la gâchette.

PHOTOS : Emploi : « Tireur d’élite » : un combattant de l’État islamique accusé en procès aux États-Unis

« Oh, c’est une longue leçon », explique-t-il, assis sur un lit dans une pièce où il était détenu. “Je donnerais, comme, une leçon de trois heures, juste là-dessus, juste pour appuyer sur la gâchette.”

Les jurés ont vu des photos présumées d’Asainov en tenue de camouflage, visant un fusil, et le drapeau fait à la main que Woods a déclaré avoir pris dans sa cellule. Les témoins ont inclus son ex-femme sidérée, qui a déclaré qu’il était passé d’un père de famille de Brooklyn à un fanatique. Elle a dit qu’il était venu de Syrie pour se plaindre du fait que leur fille portait un costume d’Halloween et a envoyé une photo des corps de ce qu’il a dit être des camarades tués dans une bataille, selon le Daily News de New York.

Asainov a choisi de ne pas témoigner. L’un de ses avocats, Susan Kellman, a déclaré qu’il était allé en Syrie parce qu’il voulait vivre sous la loi islamique. Il a plaidé non coupable – un plaidoyer que Kellman a inscrit en son nom parce que, a-t-elle dit, il n’a pas respecté le système juridique américain.

Néanmoins, Asainov, 46 ans, a écouté poliment les témoins du gouvernement un jour de cette semaine, caressant alternativement sa barbe et croisant les bras sur sa poitrine.

Les combattants de l’EI se sont emparés de parties de l’Irak et de la Syrie en 2014 et y ont déclaré l’établissement d’un soi-disant califat islamique, à une époque où la Syrie était déjà secouée par la guerre civile. Les combats ont dévasté plusieurs villes avant que le Premier ministre irakien ne déclare le califat vaincu en 2017 ; les extrémistes ont perdu le dernier de leur territoire deux ans plus tard, bien que des attaques sporadiques persistent encore aujourd’hui.

Au plus fort des combats, pas moins de 40 000 personnes de 120 pays se sont présentées pour participer, selon les Nations Unies. Il n’y a pas de statistiques américaines complètes sur les Américains parmi ces combattants étrangers ; un rapport de 2018 du programme sur l’extrémisme de l’Université George Washington a révélé qu’au moins 64 personnes avaient rejoint les combats djihadistes en Irak et en Syrie depuis 2011.

Depuis la défaite de l’EI, certains membres étrangers et leurs familles se sont attardés dans des centres de détention en Syrie parce que leur pays a refusé de les reprendre. D’autres combattants étrangers accusés sont rentrés dans leur pays, dont certains ont été poursuivis.

Les cas américains récents incluent une mère du Kansas qui a dirigé un bataillon de l’EI entièrement féminin, un homme du Minnesota qui a servi dans un bataillon qui a préparé des combattants étrangers à des attentats-suicides en Europe, et une région de Detroit condamnée cette semaine pour s’être entraîné avec puis dépensé plus de deux ans avec le groupe.

Né au Kazakhstan, Asainov est un citoyen américain naturalisé. Il a vécu à Brooklyn à partir de 1998, s’est marié et a eu un enfant.

Puis il s’est envolé pour Istanbul avec un aller simple en décembre 2013 et s’est rendu en Syrie pour rejoindre ce qu’il a décrit plus tard dans un message comme “la pire organisation terroriste au monde qui ait jamais existé”, selon les autorités.

“Vous avez entendu parler de l’Etat islamique”, a-t-il déclaré dans un autre SMS en janvier 2015, selon les documents déposés par les procureurs. “Nous vous aurons.”

En avril, Asainov a dit à une connaissance – en fait, un informateur du gouvernement – ​​qu’il combattait en Syrie depuis environ un an, selon des documents judiciaires. Ils disent que lors de divers échanges, il a exhorté l’informateur à venir en Syrie et à aider les opérations médiatiques de l’EI, a demandé 2 800 dollars pour acheter une lunette de visée et a envoyé des photos de lui avec des treillis et un fusil, affirmant qu’il “ne voulait pas montrer off » mais montrait ce qui était « juste normal » dans sa nouvelle vie.

Les autorités ont annoncé en juillet 2019 que les forces soutenues par les États-Unis en Syrie avaient capturé Asainov et l’avaient remis au FBI.

Il est accusé d’avoir fourni un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis. S’il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à la prison à vie.