Emplacements des centres de confort après Fiona

Alors que les habitants des Maritimes évaluent les dommages causés par la tempête post-tropicale Fiona, un certain nombre de centres de confort ont été mis à la disposition des résidents pour qu’ils puissent se procurer de la nourriture et de l’eau, recharger des appareils et recevoir des informations à jour.

Voici une liste des emplacements des centres de confort annoncés jusqu’à présent.

NOUVELLE-ÉCOSSE



Halifax

Beaver Bank Kinsac Community Centre situé au 1583 Beaver Bank Road à Beaver Bank

Filiale no 58 de la Légion royale canadienne située au 23566, tronc 7, Nouvelle-Écosse, à Sheet Harbour

Centre communautaire du chemin Prospect situé au 2141, chemin Prospect à Hatchet Lake

Cole Harbour Place situé au 51 Forest Hill Parkway à Cole Harbour

Centre récréatif Lebrun situé au 36, avenue Holland à Bedford



Comté de Kings

Canning Multiplex situé au 977 Jordan Rd. à la conserverie

Caserne de pompiers de Greenwich située au 9798 Highway 1 à Greenwich

Centre communautaire de Port Williams situé au 1045, route 358 à Port Williams



Cap-Breton

Caserne de pompiers de Big Pond située au 7193 East Bay Highway à Big Pond

Caserne de pompiers de Boisdale située au 3810 Grand Narrows Highway à Boisdale

Service d’incendie de Gabarus situé au 8791 Gabarus Highway à Gabarus

Caserne de pompiers de Georges River située au 1208, chemin George’s River. dans le nord de Sydney

Service d’incendie du Centre Howie situé au 47, promenade Tometary, au Centre Howie

Caserne de pompiers de Louisbourg située au 7485, rue Main à Louisbourg

Caserne de pompiers de New Waterford située au 3336 Walsh Ave. à New Waterford

Caserne de pompiers de North Sydney située au 14 Pierce St. à North Sydney

Service d’incendie de Reserve Mines situé au 195, rue Main à Reserve Mines

Hôtel de ville de Sydney situé au 320 Esplanade à Sydney

Centre de congrès Membertou situé au 50, rue Milliard à Membertou



Comté de Colchester

Caserne de pompiers de Bass River située au 5554, route 2 à Bass River

Salle communautaire de Bible Hill située au 69, chemin Pictou. à Bible Hill

Caserne de pompiers de Brookfield située au 110, route 289 à Brookfield

Cobequid Fire Brigade situé au 3830, route 236 à Lower Truro

Caserne de pompiers d’Onslow Belmont située au 12355, autoroute 2 à Lower Onslow

Caserne de pompiers de Salmon River située au 1102 Salmon River Rd. dans la rivière Salmon

Centre communautaire Stewiacke situé au 111, route 2 à Stewiacke

Tatamagouche Fire Hall Colchester situé au 202, rue Main à Tatamagouche

Caserne de pompiers de Truro située au 165, rue Victoria à Truro



Antigonish

Centre communautaire St. Joseph’s Lakeside situé au 2752 Ohio East Rd.



Comté de Pictou

Eureka Fire Department Pictou situé au 5222 Trafalgar Road à Eureka

Service d’incendie de Linacy situé au 6735, autoroute 4 à Linacy

New Horizons Club situé au 14, rue Kempt à Pictou

Caserne de pompiers de Pictou située au 166, rue Church à Pictou

Caserne de pompiers de Plymouth située au 4667 East River East Side Road à Plymouth

Caserne de pompiers de Stellarton située au 10, avenue Jubilee à Stellarton

Summer Street Industries situé au 72 Park Street à New Glasgow

Édifice municipal de la ville de Westville situé au 2042, rue Queen à Westville

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD



Charlottetown

Centre communautaire Hillsborough Park situé au 199, promenade Patterson de 8 h à 22 h

Centre communautaire Malcolm J. Darrach situé au 1, promenade Avonlea de 8 h à 22 h

Centre des arts de la Confédération situé au 145, rue Richmond de 8 h à 22 h

D’autres centres de confort devraient être ajoutés dans les Maritimes une fois que les déplacements seront jugés sécuritaires.



Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.